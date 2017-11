Выставка "Россия. Территория настоящего" покажет фотопортрет страны

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Победители и лауреаты крупнейших фотоконкурсов мира, фотографы МИА "Россия сегодня", объехали всю Россию, чтобы создать собирательный фотопортрет страны. Истории и судьбы, традиционные ремесла и экстремальный спорт, наука и технологии, люди и их среда обитания стали главами фотоистории "Россия. Территория настоящего", увидеть которую можно будет с 29 ноября в Музее современной истории России в Москве, сообщает пресс-служба МИА "Россия сегодня".

Премьера выставки состоится и в сети — на флагманском сайте МИА "Россия сегодня" ria.ru, читатели которого увидят историю об оренбургском пуховом платке. Полностью в интернете проект появится летом. Выставка же даст возможность посмотреть на Россию глазами лучших фотографов до 24 декабря.

Среди авторов проекта – лауреаты фотографического Оскара, премии World Press Photo Владимир Вяткин и Владимир Песня, обладатели престижных наград The Best of Photojournalism, Sony World Photography Award, Picture of the Year, International Photography Awards, Sportfolio Festival Илья Питалев, Алексей Филиппов, Владимир Астапкович, Григорий Сысоев и многие другие. Экспозиция открыта для посетителей в часы работы музея со вторника по воскресенье.

География репортажей и портретов, жанровых зарисовок и этники от фоторепортеров агентства охватит практически всю территорию России – от Мурманска до Камчатки, от Сочи до Оренбурга. Главы проекта представят территорию, на которой российская "Силиконовая долина" – город будущего Иннополис соседствует с футуристической красотой горного Алтая, где история создания оренбургского пухового платка неожиданно заканчивается модным подиумом, а уникальные природные ландшафты создают идеальные условия для любителей водного серфинга на Камчатке и поклонников снежного кайтеринга в Сибири.

Фотослужба МИА "Россия сегодня" является одним из самых динамично развивающихся подразделений агентства. Она объединяет лучшие кадры и ресурсы, что позволяет создавать новые тренды в фотожурналистике и поставляет 1000 фотографий в сутки в форматах для печати, интернета и соцсетей с описаниями в соответствии с международными стандартами IPTC. Разработанная специалистами агентства уникальная система оперативного фотовыпуска "Блиц" позволяет за 90 секунд доставить в фотобанк кадр с мета-данными, что является абсолютным рекордом среди всех мировых агентств.