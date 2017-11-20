Корреспондент РИА Новости Крым в Севастополе победил в конкурсе МЧС

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости. РИА Новости Крым занял первое место в номинации "Лучший интернет проект" в рамках регионального этапа всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей "Созвездие мужества 2017".

Дипломом фестиваля и статуэткой был награжден собственный корреспондент РИА Новости Крым Андрей Киреев.

Награждение победителей проекта состоялось в здании конгресс-центра филиала МГУ в Севастополе. Во время вручения награды ведущий мероприятия отметил, что РИА Новости Крым выделяют "оперативные, подтвержденные и достоверные новости".

Всероссийский фестиваль по тематике безопасности и спасения людей "Созвездие мужества" — ежегодный конкурс среди представителей СМИ за лучшее освещение деятельности МЧС, а именно информирование о работе спасателей и пожарных, о примерах мужества и героизма сотрудников МЧС России и населения в условиях чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.