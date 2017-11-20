САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя — РИА Новости. Знаменитый художник и скульптор Михаил Шемякин, один из самых ожидаемых гостей VI Санкт-Петербургского международного культурного форума, вызвал большой ажиотаж своим выступлением в завершающий день конференции "Культура в Революции. Революция в Культуре. 1917-2017". Проведя яркую полуторачасовую лекцию и охотно пообщавшись с публикой, Шемякин оставил памятный скетч на выставке "Великая русская революция", организованной медиагруппой "Россия сегодня" на площадке мероприятия в ЦВЗ "Манеж".

В разгар автограф-сессии, вдохновившись документальной фото- и видеохроникой революции 1917 года, представленной РИА Новости в Манеже, художник с мировым именем экспромтом сделал карикатурный рисунок прямо на выставочном стенде, чем немало обрадовал поклонников, которые транслировали все происходящее в своих соцсетях. Закончив работу и размашисто ее подписав, мэтр пояснил значение карикатуры.

"Было, если помните, такое замечательное произведение у Александра Грина — "Крысолов". Там он вполне реалистично описывает опустевший революционный Петроград, рассказывает о том, как привольно себя чувствовали там крысы. По сюжету разворачивается борьба Крысолова и Освободителя — гигантской иностранной крысы. Это произведение — тоже часть революционной истории, отраженной в культуре, о которой мы на форуме говорим".

© Фото : Михаил Песиков/ пресс-служба VI СПбМКФ Рисунок Михаила Шемякина © Фото : Михаил Песиков/ пресс-служба VI СПбМКФ Рисунок Михаила Шемякина

Однако оказалось, что в изображении был скрыт и другой смысл:

"Эта карикатура — отсылка к одной истории сталинского времени. Как известно, журналистов тогда за серьезные опечатки отправляли в лагеря. Был случай, когда одна журналистка в статье допустила опечатку — "КрЫсная армия". Эта ошибка стоила ей, к сожалению, многих лет в тюрьме. Однако никакого политического подтекста в моем рисунке нет. Я просто хотел бы напомнить журналистам о том, чтобы они всегда проверяли свои тексты и не допускали опечаток. Чекинг, как говорят американцы. Даже в век интернет-СМИ, когда все можно быстро поправить, важно быть внимательными", — сообщил Шемякин.

Известный деятель искусства, ныне проживающий во Франции и прославившийся среди прочего как художник-декоратор балета П. И. Чайковского "Щелкунчик" в постановке Мариинского театра 2001 года, высоко оценил дизайнерскую задумку мультимедийной поп-ап-выставки:

"На мой взгляд, выставка сделана очень профессионально, эстетично. Без перебора и со вкусом, "как в лучших домах Филадельфии", как говорил незабвенный герой книги "Двенадцать стульев".

Напомним, что содержание экспозиции "Великая русская революция", открывшейся на три дня в Манеже в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума, вывело в офлайн масштабный одноименный проект, запущенный на Ria.ru — флагманском ресурсе медиагруппы "Россия сегодня" в феврале этого года. Собранные в одном разделе анимированные сюжеты, очерки, архивные фотографии, онлайн-азбука и инфографика позволяют читателю составить объемную картину события, определившего ход современной истории.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Ria.ru читают свыше двух с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит его в лидеры новостных порталов Рунета.