РИА Новости — лидер интегрального рейтинга цитируемости СМИ

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. По итогам исследования компании Brand Analytics за октябрь 2017 года самым популярным источником новостей с максимальным интегральным индексом 198 стал флагман МИА "Россия сегодня" — РИА Новости. В Топ-5 рейтинга также вошли ТАСС, RT на русском, "Комсомольская правда" и Лента.Ру, которая в октябре вытеснила РБК из первой пятерки. Ранее пользователи рунета включили сайт RIA.ru в топ-25 онлайн-брендов России.

Исследование проведено аналитическим центром Brand Analytics в октябре 2017 года . Для расчета рейтинга были проанализированы 1 560 382 382 русскоязычных сообщений соцмедиа (сообщения спам-ботов не учитывались) и 6,6 млн материалов СМИ. В сообщениях соцмедиа пользователями были использованы 1 541 764 322 ссылки на внешние ресурсы, в том числе 389 154 637 "коротких ссылок" (типа t.co, fb.me, goo.gl и др.).

Источниками данных для анализа сообщений соцмедиа выступили популярные социальные сети и сервисы: ВКонтакте, Twitter, Мой Мир, Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo, G+, МирТесен, а также блоги, форумы, тематические сайты, группы обсуждений и пользовательские комментарии к материалам СМИ. Для анализа публикаций СМИ использовалась база, содержащая более 20 тыс. источников.

РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство служит источником информации для большей части Рунета и пользователей соцсетей. Его сайт — RIA.ru — читают свыше двух с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира.

Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram, G+ и Youtube составляет около девяти миллионов подписчиков.