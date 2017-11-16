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Арт-директор "Россия сегодня" представил проект "Великая Русская Революция"

14:2716.11.2017
(обновлено: 14:34 16.11.2017)
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© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкРуководитель Дизайн-центра МИА Россия сегодня Антон Степанов на выставке Великая русская революция на Санкт-Петербургском международном культурном форумеРуководитель Дизайн-центра МИА Россия сегодня Антон Степанов на выставке Великая русская революция на Санкт-Петербургском международном культурном форуме
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Руководитель Дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов представил масштабный мультимедийный проект РИА Новости "Великая русская революция" на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Презентация поп-ап экспозиции состоялась 16 ноября в рамках трехдневной Конференции "Культура в Революции. Революция в Культуре. 1917-2017", которая проходит на одной из главных площадок Форума — ЦВЗ "Манеж".

Проект Великая русская революция
© РИА Новости
РИА Новости подводит итоги "Великой русской революции"
В рамках подиумной дискуссии "Революция 1917 года: ключевые проблемы истории" Степанов на примере мультимедийного проекта рассказал о возможности сохранения культурного наследия и популяризации исторического контента в современных цифровых СМИ. Гости и участники конференции узнали о том, какими средствами проект "Великая Русская Революция" создал объемную картину событий революции 1917 года, о дизайнерской и контентной составляющей, о том, как сделать историческую информацию интересной для современной аудитории.
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"Традиция сохранения памяти в век информации безусловно меркнет — слишком велика скорость обмена информацией. И совершенно закономерно, что с каждым новым поколением мы отдаляемся от 1917-го. Меняются ценности, меняется восприятие. Но историю нужно сохранять — это она из ключевых проблем сегодня", — отметил в своем выступлении руководитель дизайн-центра МИА "Россия сегодня".

Содержание выставки выводит в офлайн масштабный мультимедийный проект "Великая русская революция", запущенный на флагманском ресурсе медиагруппы "Россия сегодня" — RIA.ru — в феврале этого года. Историко-культурологический проект сочетает разные форматы повествования о событиях и действующих лицах. Собранные все вместе — анимированные сюжеты, очерки, архивные фотографии и онлайн-азбука, — позволяют читателю составить объёмную картину события, определившего ход современной истории. Проект поможет старшему поколению узнать неизвестные ранее детали истории начала двадцатого века, а школьникам и студентам доступно расскажет об одном из самых сложных периодов истории страны.

© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПосетители на выставке "Великая русская революция" на Санкт-Петербургском международном культурном форуме
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Посетители на выставке "Великая русская революция" на Санкт-Петербургском международном культурном форуме

РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Ria.ru читают свыше 2 с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит его в лидеры новостных порталов Рунета. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях составляет около 9 миллионов подписчиков.

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