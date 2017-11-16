В Будапеште открылась выставка конкурса имени Стенина

БУДАПЕШТ, 15 ноя — РИА Новости. Экспозиция фотографий лауреатов международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованного медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, открылась для посещения в Будапеште.
Посетители выставки смогут увидеть почти тридцать работ молодых фотографов из Венгрии, Греции, Италии, Испании, Бангладеш, России, ЮАР и других стран, каждая из которых рассказывает свою историю, трагичную или смешную, страшную или романтичную.
Любовь и вейкборд
"В прошлом году я представлял работы в номинации top-news и победил, в этом — решил представить что-то более жизнерадостное", — сказал Бели. С его фотографий смотрят улыбающиеся и загорелые молодые люди в свадебной одежде, которые не расстаются, даже сосредоточенно балансируя на воде.
На соседней стене в объектив фотографа попали кенийские дети, уклоняющиеся от бегущего на них человека в военной форме. Напротив — уже ставшая популярной в интернете фотография казахского автора Табылды Кадырбекова, с которой смотрит бабушка-продавец разноцветной сладкой ваты в зимнем парке развлечений.
"Фотография была и остаётся одним из самых достоверных материальных свидетельств прошлого и того, что происходит вокруг нас и с нами. К тому же, она способна настроить нас на эмоциональные переживания запечатлённых событий и заставить задуматься о том, что каждый из нас является участником творения нашей общей истории", — сказал на открытии выставки глава Российского культурного центра в Будапеште Валерий Платонов.
Он выразил надежду, что конкурс в будущем расширит свои географические границы, а центр станет стабильной площадкой для выставления его лучших работ.
Растем вместе
По ее информации, на суд жюри, который возглавляет фотодиректор журнала Stern Андреас Трамп, на этот раз были представлены порядка пяти тысяч работ из 76 стран мира. Снимки-победители уже побывали в Москве и Стамбуле, Краснодаре и Шанхае, в Мадриде и в Афинах, в среду также состоялась презентация в Йоханнесбурге. На очереди Бейрут, Мехико и Рим, ведь организаторы стремятся показать работы молодых авторов во всех странах, откуда родом призеры конкурса.
"Конечно, ужасно приятно, что мои работы увидят люди по всему миру",- добавил Бали. Он рассчитывает на участие в конкурсе ещё пару раз, но через два года такая возможность пропадет из-за возрастного лимита в 33 года, и ему придется уступить дорогу более молодым коллегам.
Вместе с новыми участниками конкурса будет расти и он сам, рассчитывает Олейник. "Мы ориентируемся на World Press Photo. Им уже 60 лет, а нам только три года, и у нас все впереди"- уверена собеседница агентства.
Фотовыставка бесплатно работает для всех посетителей Российского культурного центра в Будапеште на проспекте Андраши, дом 120, с 15 по 30 ноября по будним дням, с 09:00 до 18:00.
Выставка победителей конкурса имени Стенина — часть международного выставочного турне известного международного конкурса для молодых фоторепортеров. Партнером африканского этапа турне стал медиахолдинг Independent Media. Проект ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Как отмечается, это площадка для молодых фотографов — "талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами".
Международными партнерами номинаций конкурса в 2017 году стали: телеканал Al Mayadeen TV, Shanghai United Media Group (SUMG) и МККК. Информационными партнерами конкурса стали: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo.Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notime, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), информационное агентство Xinhua, новостное агентство ANDES.
В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, онлайн-журнал Bleek Magazine, Союз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали PhotoVisa и "Фотопарад в Угличе".
Стенин, которому было 33 года, погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное в Донбассе, попав под обстрел украинских силовиков. Вместе с ним погибли журналисты сайта icorpus.ru Андрей Вячало и Сергей Коренченков, а также около двух десятков мирных жителей и ополченцев. Стенин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Его посмертно наградили орденом Мужества. МИА "Россия сегодня" в память о Стенине ежегодно проводит конкурс молодых фотографов.