В Будапеште открылась выставка конкурса имени Стенина

БУДАПЕШТ, 15 ноя — РИА Новости. Экспозиция фотографий лауреатов международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованного медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, открылась для посещения в Будапеште.

Посетители выставки смогут увидеть почти тридцать работ молодых фотографов из Венгрии, Греции, Италии, Испании, Бангладеш, России, ЮАР и других стран, каждая из которых рассказывает свою историю, трагичную или смешную, страшную или романтичную.

Любовь и вейкборд

Отдельно представлены две работы венгерского победителя — фотографа Балажа Бели (Balazs Beli), представляющие один день жизни пары фанатов вейкборда Лиллы и Габора. Как рассказал РИА Новости автор, это его знакомые по спортклубу, который посещает сам Бели. Молодые люди, влюбленные не только друг в друга, но и в вейкборд, решили устроить свою свадьбу в одном из красивейших мест Венгрии — парке Венис-Бич на озере Веленс.

"В прошлом году я представлял работы в номинации top-news и победил, в этом — решил представить что-то более жизнерадостное", — сказал Бели. С его фотографий смотрят улыбающиеся и загорелые молодые люди в свадебной одежде, которые не расстаются, даже сосредоточенно балансируя на воде.

На соседней стене в объектив фотографа попали кенийские дети, уклоняющиеся от бегущего на них человека в военной форме. Напротив — уже ставшая популярной в интернете фотография казахского автора Табылды Кадырбекова, с которой смотрит бабушка-продавец разноцветной сладкой ваты в зимнем парке развлечений.

© РИА Новости / Мария Лопатто Гость на открытии выставки победителей конкурса имени Андрея Стенина в Будапеште. 16.11.2017 © РИА Новости / Мария Лопатто Гость на открытии выставки победителей конкурса имени Андрея Стенина в Будапеште. 16.11.2017

"Фотография была и остаётся одним из самых достоверных материальных свидетельств прошлого и того, что происходит вокруг нас и с нами. К тому же, она способна настроить нас на эмоциональные переживания запечатлённых событий и заставить задуматься о том, что каждый из нас является участником творения нашей общей истории", — сказал на открытии выставки глава Российского культурного центра в Будапеште Валерий Платонов.

Он выразил надежду, что конкурс в будущем расширит свои географические границы, а центр станет стабильной площадкой для выставления его лучших работ.

© РИА Новости / Мария Лопатто Гости на открытии выставки победителей конкурса имени Андрея Стенина в Будапеште. 16.11.2017 © РИА Новости / Мария Лопатто Гости на открытии выставки победителей конкурса имени Андрея Стенина в Будапеште. 16.11.2017

Растем вместе

По словам куратора конкурса, руководителя службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксаны Олейник, организаторы гордятся статусом единственной в РФ подобной международной площадки для молодых фотографов, цель которой — поддержать их в стремлении к мастерству, дать возможность обрести новую аудиторию и получить обратную связь с ней.

По ее информации, на суд жюри, который возглавляет фотодиректор журнала Stern Андреас Трамп, на этот раз были представлены порядка пяти тысяч работ из 76 стран мира. Снимки-победители уже побывали в Москве и Стамбуле, Краснодаре и Шанхае, в Мадриде и в Афинах, в среду также состоялась презентация в Йоханнесбурге. На очереди Бейрут, Мехико и Рим, ведь организаторы стремятся показать работы молодых авторов во всех странах, откуда родом призеры конкурса.

"Конечно, ужасно приятно, что мои работы увидят люди по всему миру",- добавил Бали. Он рассчитывает на участие в конкурсе ещё пару раз, но через два года такая возможность пропадет из-за возрастного лимита в 33 года, и ему придется уступить дорогу более молодым коллегам.

© РИА Новости / Мария Лопатто Гости на открытии выставки победителей конкурса имени Андрея Стенина в Будапеште. 16.11.2017 © РИА Новости / Мария Лопатто Гости на открытии выставки победителей конкурса имени Андрея Стенина в Будапеште. 16.11.2017

Вместе с новыми участниками конкурса будет расти и он сам, рассчитывает Олейник. "Мы ориентируемся на World Press Photo. Им уже 60 лет, а нам только три года, и у нас все впереди"- уверена собеседница агентства.

Фотовыставка бесплатно работает для всех посетителей Российского культурного центра в Будапеште на проспекте Андраши, дом 120, с 15 по 30 ноября по будним дням, с 09:00 до 18:00.

Выставка победителей конкурса имени Стенина — часть международного выставочного турне известного международного конкурса для молодых фоторепортеров. Партнером африканского этапа турне стал медиахолдинг Independent Media. Проект ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Как отмечается, это площадка для молодых фотографов — "талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами".

© РИА Новости / Мария Лопатто Гости на открытии выставки победителей конкурса имени Андрея Стенина в Будапеште. 15.11.2017 © РИА Новости / Мария Лопатто Гости на открытии выставки победителей конкурса имени Андрея Стенина в Будапеште. 15.11.2017

Международными партнерами номинаций конкурса в 2017 году стали: телеканал Al Mayadeen TV, Shanghai United Media Group (SUMG) и МККК. Информационными партнерами конкурса стали: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo.

В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, онлайн-журнал Bleek Magazine, Союз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали PhotoVisa и "Фотопарад в Угличе".

Стенин, которому было 33 года, погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное в Донбассе, попав под обстрел украинских силовиков. Вместе с ним погибли журналисты сайта icorpus.ru Андрей Вячало и Сергей Коренченков, а также около двух десятков мирных жителей и ополченцев. Стенин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Его посмертно наградили орденом Мужества. МИА "Россия сегодня" в память о Стенине ежегодно проводит конкурс молодых фотографов.