В Йоханнесбурге открылась выставка конкурса имени Стенина

ЙОХАННЕСБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. Выставка работ лучших молодых фотографов мира по версии российского конкурса имени Андрея Стенина открылась в южноафриканском Йоханнесбурге. Экспозиция — часть южноафриканского турне конкурса фотожурналистики, организованного медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. До 29 ноября работы можно будет увидеть в галерее The Market Photo Workshop.
В состав выставки в Йоханнесбурге, насчитывающей полсотни работ, вошли пронзительная фотосерия "Беженцы в Белграде" обладателя Гран-при 2017 года испанца Алехандро Мартинеса Велеса, элегантное фото "Культура селфи" сербки Елены Янкович, хроники соревнований в одном из самых красивых видов спорта — спортивной гимнастике — россиянина Алексея Филиппова, жанровый портрет "Продавщица сладкой ваты", выхваченный объективом киргизского фотографа Табылды Кадырбекова, и другие.
Среди запоминающихся кадров выставки — работы африканских лауреатов конкурса имени Стенина: репортаж южноафриканского журналиста Фандулвази Джайкло*, запечатлевшего протестное движение в городе Грабу недалеко от Кейптауна, и фрагмент хроники из жизни Найроби кенийца Кевина Мидиго**.
В видеообращении к гостям и участникам церемонии директор фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александр Штоль подчеркнул: "Одна из целей, которую конкурс имени Андрея Стенина ставит перед собой, — открыть миру молодых и талантливых фотографов. Я надеюсь, что мы получим много заявок от молодых фотографов из ЮАР и в целом из африканских стран, и, возможно, увидим их среди победителей в 2018 году".
Выставка победителей конкурса имени Стенина — часть международного выставочного турне известного международного конкурса для молодых фоторепортеров. Партнером африканского этапа турне стал медиахолдинг Independent Media. Проект ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Международными партнерами номинаций конкурса в 2017 году стали: телеканал Al Mayadeen TV, Shanghai United Media Group (SUMG) и МККК.Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), информационное агентство Xinhua, новостное агентство ANDES,. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, онлайн журнал Bleek Magazine, Союз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали PhotoVisa и "Фотопарад в Угличе".
* "Золото" в номинации "Главные новости. Одиночная фотография
** "Серебро" в номинации "Главные новости. Одиночная фотография