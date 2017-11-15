В Йоханнесбурге открылась выставка конкурса имени Стенина

ЙОХАННЕСБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. Выставка работ лучших молодых фотографов мира по версии российского конкурса имени Андрея Стенина открылась в южноафриканском Йоханнесбурге. Экспозиция — часть южноафриканского турне конкурса фотожурналистики, организованного медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. До 29 ноября работы можно будет увидеть в галерее The Market Photo Workshop.

В состав выставки в Йоханнесбурге, насчитывающей полсотни работ, вошли пронзительная фотосерия "Беженцы в Белграде" обладателя Гран-при 2017 года испанца Алехандро Мартинеса Велеса, элегантное фото "Культура селфи" сербки Елены Янкович, хроники соревнований в одном из самых красивых видов спорта — спортивной гимнастике — россиянина Алексея Филиппова, жанровый портрет "Продавщица сладкой ваты", выхваченный объективом киргизского фотографа Табылды Кадырбекова, и другие.

© Табылды Кадырбеков | Stenincontest Продавщица сладкой ваты. Работа фотографа Табылды Кадырбекова из Кыргызстана © Табылды Кадырбеков | Stenincontest Продавщица сладкой ваты. Работа фотографа Табылды Кадырбекова из Кыргызстана

Среди запоминающихся кадров выставки — работы африканских лауреатов конкурса имени Стенина: репортаж южноафриканского журналиста Фандулвази Джайкло*, запечатлевшего протестное движение в городе Грабу недалеко от Кейптауна, и фрагмент хроники из жизни Найроби кенийца Кевина Мидиго**.

© Кевин Мидиго | Stenincontest Кевин Мидиго, Кения. Оппозиция протестует. 2 место в номинации "Главные новости. Одиночная фотография" © Кевин Мидиго | Stenincontest Кевин Мидиго, Кения. Оппозиция протестует. 2 место в номинации "Главные новости. Одиночная фотография"

В видеообращении к гостям и участникам церемонии директор фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александр Штоль подчеркнул: "Одна из целей, которую конкурс имени Андрея Стенина ставит перед собой, — открыть миру молодых и талантливых фотографов. Я надеюсь, что мы получим много заявок от молодых фотографов из ЮАР и в целом из африканских стран, и, возможно, увидим их среди победителей в 2018 году".

© Елена Янкович | Stenincontest Культура селфи. Работа фотографа Елены Янкович из Сербии © Елена Янкович | Stenincontest Культура селфи. Работа фотографа Елены Янкович из Сербии

Открытие посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Южно-Африканской Республике Михаил Петраков, который отметил: "Международный конкурс фотожурналистики имени Стенина уже стал одной из ведущих мировых площадок для молодых фотографов. Убеждён, что эта выставка познакомит нас с новыми молодыми талантами из разных стран и послужит, в том числе, делу укрепления российско-южноафриканских отношений, 25-летие которых мы отметили в этом году".

Выставка победителей конкурса имени Стенина — часть международного выставочного турне известного международного конкурса для молодых фоторепортеров. Партнером африканского этапа турне стал медиахолдинг Independent Media. Проект ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

Международными партнерами номинаций конкурса в 2017 году стали: телеканал Al Mayadeen TV, Shanghai United Media Group (SUMG) и МККК.

* "Золото" в номинации "Главные новости. Одиночная фотография

** "Серебро" в номинации "Главные новости. Одиночная фотография