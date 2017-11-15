МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Подводя итоги 100-летней годовщины Октябрьской революции 1917 года, МИА "Россия сегодня" представит тематическую мультимедийную выставку в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. Уникальная экспозиция "Великая русская революция" станет органичным визуальным и информационным сопровождением конференции "Культура в Революции. Революция в Культуре. 1917-2017", которая с 16 по 18 ноября пройдет на одной из главных площадок форума — в Центральном выставочном зале "Манеж". В течение трех дней документальную фото- и видеохронику из архива МИА "Россия сегодня", рассказывающую о событиях, атмосфере и героях переломного исторического периода, смогут увидеть участники конференции и гости Культурного форума.

Содержание выставки выводит в офлайн масштабный мультимедийный проект " Великая русская революция ", запущенный на флагманском ресурсе медиагруппы "Россия сегодня" — RIA.ru — в феврале. Собранные в одном разделе — анимированные сюжеты, очерки, архивные фотографии, онлайн-азбука и инфографика, — позволяют читателю составить объёмную картину события, определившего ход современной истории.

О процессе создания проекта и его мультимедийных форматах расскажет руководитель Дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов. Презентация состоится в рамках Подиумной дискуссии "Революция 1917 года: ключевые проблемы истории". Арт-директор Агентства расскажет о том, какими средствами современных медиа проект "Великая Русская Революция" Ria.ru создает объемную картину событий революции 1917 года, о дизайнерской и контентной составляющей, о том, как сделать историческую информацию интересной для современной аудитории.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Ria.ru читают свыше 2 с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит его в лидеры новостных порталов Рунета. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях составляет около 9 миллионов подписчиков.