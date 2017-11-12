Пользователи соцсетей выбрали РИА Новости главным источником информации

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Флагман медиагруппы "Россия сегодня" — РИА Новости — в октябре сохранил лидерство в рейтинге цитируемости русскоязычных медиаресурсов в социальных сетях, показывают данные Brand Analytics. В октябре материалы агентства пользователи соцмедиа процитировали более 400 тысяч раз, что практически в два раза превышает число цитат ближайшего участника рейтинга. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram, G+ и Youtube составляет около девяти миллионов подписчиков.

Доля цитируемости РИА Новости по сравнению с сентябрем выросла на четыре десятых процента и составила 6,1%, а индекс – 406998. В пятерку лидеров вместе с РИА Новости, RT (3,5% и 234812) и "Комсомольской правдой" (3,1% и 208454) в октябре вошли также Новости@Mail.ru (3,0% и 204139) и Лента.Ру (3,0% и 200985). Доля конкретного издания – это процент от общей суммы цитирований всех материалов в рейтинге. Индекс – это число ссылок на ресурс в социальных медиа за месяц.

Для расчета рейтинга были обработаны 1 560 382 382 сообщения, опубликованных за месяц в социальных медиа. В сообщениях пользователями были использованы 1 541 764 322 ссылки на внешние ресурсы, в том числе 389 154 637 "коротких ссылок" (типа t.co, fb.me, goo.gl и др.). Источниками данных для анализа сообщений выступили популярные социальные сети и сервисы: ВКонтакте, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, G+, Мой Мир, а также блоги, форумы, новостные статьи и комментарии к ним, тематические сайты и группы обсуждений.

РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство служит источником информации для большей части Рунета и пользователей соцсетей. Его сайт — RIA.ru — читают свыше двух миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира.