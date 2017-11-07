В Кейптауне начался африканский этап турне конкурса Стенина

КЕЙПТАУН, 7 ноя — РИА Новости. Выставка работ лучших молодых фотографов мира открылась в Кейптауне. Выставка — часть международного турне конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованного медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. До 12 ноября работы можно будет увидеть в кейптаунской галерее Eclectica Contemporary (69 Burg Street), вход свободный. Второй площадкой в ЮАР, которая примет выставку 15 ноября, станет галерея The Market Photo Workshop в Йоханнесбурге.

На фотографиях экспозиции в Кейптауне, включившей полсотни работ, запечатлены фрагменты жизни обычных людей и знаковые события в жизни больших городов и стран; в них найден выразительный образ мгновениям спорта и ярким этническим праздникам. Среди запоминающихся кадров — работы Фандулвази Джайкло* (ЮАР) и Кевина Мидиго** (Кения), в кадрах которых запечатлены фрагменты событий политической жизни обеих стран.

Директор фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александр Штоль: "Победители конкурса имени Стенина — это профессионалы высочайшего класса, и я надеюсь, что наш конкурс станет для них трамплином в профессии и в будущем откроет миру фотографии множество новых имен. Я надеюсь, что мы получим много заявок от молодых фотографов из ЮАР и в целом из африканских стран, и, возможно, увидим их среди победителей в 2018 году. Уверен, что совместно с организаторами выставки и нашими партнерами в ЮАР нам удалось поддержать молодые и начинающие таланты современной фотожурналистики, а также еще больше сблизить наши страны".

Лауреат Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2017 года Фандулвази Джайкло: "Конкурс имени Андрея Стенина для меня значит очень много. То, что я смог принять участие в международном соревновании и стать победителем в одной из категорий стало ярким эпизодом в моей карьере фотографа. Я стал первым представителем своей страны, который победил в конкурсе, и это изменило мою жизнь. Это то, о чем я никогда не мог и подумать. Я очень благодарен конкурсу имени Стенина за то, что он помогает молодым фотографам, и я надеюсь, что он будет расти и развиваться год от года".

Генеральный консул РФ в Кейптауне Роман Амбаров: "Современные технологии позволяют нам ежедневно делать миллионы снимков, однако этого не достаточно, чтобы считаться фотожурналистом. Представителей этой профессии отличают не только талант и трудолюбие, но также храбрость и самоотверженность — именно таким был российский фотожурналист Андрей Стенин, чьим именем назван ежегодный конкурс МИА "Россия сегодня".

В своей речи Амбаров также подчеркнул, что конкурс имени Стенина, основанный на принципах объективной журналистики, играет особую роль в глобальном медиаполе. "Надеемся, что фотоконкурс и выставки работ его лауреатов будут способствовать преобладанию честного и непредвзятого освещения событий и вытеснению из медиапространства недостоверных и дезинформационных материалов", — отметил он.

Глава Галереи Eclectica Contemporary Шамила Тайер: "Наша галерея горда вновь принять выставку работ Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Мы видим в этом возможность дать вторую жизнь искусству, которое в течение долгого времени было исключено из сферы художественного творчества, и надеемся этим способствовать возрождению в стране интереса к фотожурналистике и фотографии в целом".

* "Золото" в номинации "Главные новости. Одиночная фотография

** "Серебро" в номинации "Главные новости. Одиночная фотография

Выставка победителей конкурса имени Стенина — часть международного выставочного турне, старт которому был дан в начале сентября в Москве. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами. Организатором конкурса является МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Международными партнерами номинаций конкурса в 2017 году стали: телеканал Al Mayadeen TV, Shanghai United Media Group (SUMG) и МККК.

Информационными партнерами конкурса стали: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), информационное агентство Xinhua, новостное агентство ANDES,. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, онлайн журнал Bleek Magazine, Союз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали PhotoVisa и "Фотопарад в Угличе".