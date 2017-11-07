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РИА Новости подводит итоги "Великой русской революции"

11:0007.11.2017
(обновлено: 11:14 07.11.2017)
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© РИА НовостиПроект Великая русская революцияПроект Великая русская революция
© РИА Новости

МОСКВА, 07 ноя — РИА Новости. В день 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, 7 ноября, РИА Новости подводит предварительные итоги уникального тематического проекта "Великая русская революция". Специальный мультимедийный раздел был запущен на флагманском ресурсе медиагруппы "Россия сегодня" — RIA.RU — в феврале этого года и за 9 месяцев собрал внушительную аудиторию — более 5,5 миллионов просмотров, став одним из самых читаемых историко-культурологических проектов Рунета.

Революционно настроенные моряки Балтийского флота из Гельсингфорса прибыли в Петроград. 24 октября 1917
© РИА Новости
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День Октябрьской революции 1917 года
На сегодняшний день в разделе опубликовано около сотни материалов, сочетающих разные форматы повествования о событиях и действующих лицах революционного периода и охватывающих период с конца XIX века и до начала 1920-х годов. Писатель, публицист и политический обозреватель Ria.ru Петр Романов в течение 2017 года выпустил серию биографических очерков, затрагивающих ключевые темы революции 1917 года. Кроме авторских текстов в проект вошли фотоленты, представленные редкими кадрами из архива МИА "Россия сегодня", — автомобили, мода, оружие революции и другие интересные подборки из крупнейшего фотобанка в России.

Видеосюжеты и инфографика, созданные специально для проекта командой дизайнеров медиагруппы "Россия сегодня" под руководством Антона Степанова, показывают исторические события 1917 года в картинках, стилизованных под двадцатые годы прошлого года. Собранный вместе разнообразный мультимедийный контент позволяет читателю составить объёмную картину события, определившего ход современной истории.

Финальным аккордом долгоиграющего проекта станет его офлайн презентация на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме. На площадке Центрального выставочного зала "Манеж", где пройдет трехдневная конференция "Культура в революции. Революция в культуре", "Россия сегодня" организует мультимедийную поп-ап экспозицию. Благодаря трансляции редкой фото- и видеохроники "Великой русской революции" из архива МИА "Россия сегодня" гости форума смогут погрузиться в атмосферу события сквозь столетие. О процессе создания проекта и его мультимедийных форматах в рамках конференции расскажет арт-директор агентства Антон Степанов.

Октябрьский поворот
Октябрьский поворот
Руководитель дизайн-центра МИА "Россия сегодня"  Антон Степанов: "Мы наглядно и просто показываем, как работал революционный механизм в России, какие идеи и люди его запустили, породили, кем были эти люди. Также показали, что революционные процессы проходили и в других странах, почти весь мир был охвачен идеями социализма. Февральский переворот, "Апрельские тезисы", Корниловский мятеж, Июльская демонстрация в Санкт-Петербурге, противостояние между советами и временным  правительством и, наконец,  первые декреты советской власти".

Дмитрий Киселев, Генеральный директор МИА "Россия сегодня", член организационного комитета  по  подготовке  и  проведению мероприятий, посвященных 100-летию революции 1917 года об основной идее проекта: "На основе фактов и исторических документов вместе с читателем мы попытаемся нащупать сумасшедшую романтику и энергию, понять закономерности их возникновения. Хотя прививку от революции страна уже получила, энергия может быть использована и сегодня — в мирных целях".

РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Ria.ru читают свыше 2 миллионов пользователей ежедневно, что выводит его в лидеры новостных порталов Рунета. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях составляет около 9 миллионов подписчиков.

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