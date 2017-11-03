Эксперты "Россия сегодня" рассказали о трендах на RIW 2017

Руководитель Центра исследований МИА Россия сегодня Елена Слинько выступает на презентации Как большие данные меняют медиа: конкретные кейсы, инструменты, подходы в рамках Russian Internet Week (Неделя российского интернета / RIW) в центральном выставочном комплексе Экспоцентр в Москве

Руководитель Центра исследований МИА Россия сегодня Елена Слинько выступает на презентации Как большие данные меняют медиа: конкретные кейсы, инструменты, подходы в рамках Russian Internet Week (Неделя российского интернета / RIW) в центральном выставочном комплексе Экспоцентр в Москве

МОСКВА, 03 ноя — РИА Новости. Руководители Центров исследований и Интернет-технологий крупнейшего информагентства страны "Россия сегодня" Елена Слинько и Алексей Филипповский стали участниками главного индустриального события отрасли высоких технологий Russian Internet Week-2017. Главными темами выступлений экспертов медиагруппы стали вопросы работы с большими данными и кроссплатформенность в современных СМИ.

© РИА Новости Сайт ria.ru вошел в топ-25 онлайн-брендов России : "В отличие от более специализированных мероприятий, RIW действительно охватывает все стороны развития интернета и является одним из крупнейших Интернет-событий года. Формат мероприятия вдохновляет на разговор о трендах и новых разработках, которые изменят работу медиа в ближайшее время. Мое выступление посвящено одному из важнейших трендов — использованию данных для повышения эффективности работы редакции и лояльности пользователей".

Руководитель центра интернет-технологи МИА "Россия сегодня" Алексей Филипповский: "Новые платформы развиваются независимо от медиа. Сейчас важно понять, что правила диктует уже не контент, а вновь возникающие технологии, и современным медиа необходимо учиться жить по новым правилам. Универсальных средств в данном случае нет. Будущее медиа - в умение создавать хороший сервис для своей аудитории, проявлении мобильности в решениях и понимании значимости исследований и внедрения новых технологий".

В октябре МИА "Россия сегодня" в очередной раз подтвердила лидерство среди онлайн-медиа — флагманский сайт медиагруппы РИА Новости — ria.ru стал единственным СМИ, которое россияне включили в перечень основных онлайн брендов 2017 года. Исследование поведения россиян в интернете провела международная исследовательская компания GfK*, в опросе приняло участие 6000 респондентов в возрасте от 14 лет. Помимо флагмана РИА Новости, пользователи рунета назвали среди самых известных поисковики, социальные сети, банковские услуги и онлайн-магазины. В первую пятерку вошли Yandex, Google, Вконтакте, Mail.ru и Youtube.

*Данные репрезентативны населению России. По состоянию на август 2017 года, выборка = 6000 человек, пассивный замер с использованием трекера.

RIW — это главное индустриальное событие отрасли высоких технологий, которое объединяет многопотоковую конференцию, медиа-коммуникационный форум, выставку, а также множество внепрограммных мероприятий, премий, презентаций и промо-акций. Площадка форума с 1 по 3 ноября 2017 года объединила экспертов сразу пяти областей — Интернет, Медиа, Телеком, Софт и ИТ. Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным мультимедийным партнером RIW.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.