Российский конкурс привлечет внимание к событиям в Африке

КЕЙПТАУН, 01 ноя — РИА Новости. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня", покажет работы победителей 2017 года в ЮАР. С 7 по 12 ноября работы лучших молодых фотожурналистов мира будут выставлены в Кейптауне в галерее Eclectica Contemporary (69 Burg Street), вход свободный.

Для участников из стран африканского континента 2017 год стал победным — фотожурналист из ЮАР Фандулвази Джайкло стал обладателем "золота" за работу "Протесты в городе Грабу" в номинации "Главные новости. Одиночная фотография". Кениец Кевин Мидиго взял "серебро" в этой же номинации с работой "Оппозиция протестует".

© Кевин Мидиго | Stenincontest Кевин Мидиго, Кения. Оппозиция протестует. 2 место в номинации "Главные новости. Одиночная фотография" © Кевин Мидиго | Stenincontest Кевин Мидиго, Кения. Оппозиция протестует. 2 место в номинации "Главные новости. Одиночная фотография"

Их фотографии — кадры, запечатлевшие фрагменты событий политической жизни обеих стран, стали частью яркого калейдоскопа тем, которые волнуют молодых фотографов мира. Среди центральных образов выставки, включившей около полусотни работ, — пронзительная история о людях с утраченным будущим "Беженцы в Белграде" испанца Алехандро Мартинеса Велеса*, фотосерия "Что?"** итальянского фотографа Данило Гарсиа Ди Мео о мужестве и воле к жизни молодой итальянки Амбре, черно-белая хроника "Играющий в темноте"*** россиянина Павла Волкова о футболисте-паралимпийце Сергее Манжосе, беспристрастный рассказ бангладешца Шахневаза Кхана "Беззвучный крик"**** о детях, которые в силу обстоятельств вынуждены работать, чтобы помочь свой семье выжить.

В преддверии выставочного турне в ЮАР член жюри конкурса имени Андрея Стенина в 2017 году, известный южноафриканский фотожурналист Йан Лэндсберг отметил, что одна из главных задач выставки — побудить молодых южноафриканских фотожурналистов к широкому освещению неизвестных миру событий, происходящих в ЮАР и в Африке в целом, рассказу о людях, их надеждах и чаяниях:

"На выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина будут представлены лучшие работы молодых журналистов со всего мира, в том числе из ЮАР. Будучи африканским, а точнее южноафриканским фотожурналистом, я активно вовлечен в газетную фотожурналистику в качестве фоторедактора и убежден, что конкурс не только побудит молодых фотожурналистов рассказывать об Африке, ее народах, их надеждах и устремлениях, но и привлечет внимание всего мира к проблемам Африки", — подчеркнул Лэндсберг.

*Гран-при и "золото" в номинации "Главные новости. Серии"; специальный приз "За гуманитарную фотографию" партнера номинации конкурса имени Андрея Стенина 2017 года Международного комитета красного креста (МККК)



** "золото" в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серии"



*** "серебро" в номинации "Спорт. Серии"



**** "бронза" в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серии", специальный приз партнера номинации конкурса — информационного холдинга Аль-Маядин ТВ Победители фотоконкурса имени Андрея Стенина © Павел Волков | Stenincontest Первое место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий" выиграл фотограф из России Павел Волков. Его снимки рассказывают историю Юрия, мужчины, который решил покинуть привычную среду и ушел жить в лес, подальше от больших городов. © Павел Волков | Stenincontest Первое место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий" выиграл фотограф из России Павел Волков. Его снимки рассказывают историю Юрия, мужчины, который решил покинуть привычную среду и ушел жить в лес, подальше от больших городов. © Павел Волков | Stenincontest Юрий уже привык жить на природе и, по сути, погрузился в иную, мистическую реальность. © Павел Волков | Stenincontest Юрий уже привык жить на природе и, по сути, погрузился в иную, мистическую реальность. © Павел Волков | Stenincontest Снимок из серии "Другая реальность", фотограф Павел Волков, Россия. Первое место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий". © Павел Волков | Stenincontest Снимок из серии "Другая реальность", фотограф Павел Волков, Россия. Первое место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий". © Елена Янкович | Stenincontest Первое место конкурса в номинации "Моя планета. Одиночная фотография" заняла работа сербского фотографа Елены Янкович "Культура селфи". Своим снимком автор призывает публику наслаждаться миром вокруг, забыв о стремлении получать одобрение окружающих. © Елена Янкович | Stenincontest Первое место конкурса в номинации "Моя планета. Одиночная фотография" заняла работа сербского фотографа Елены Янкович "Культура селфи". Своим снимком автор призывает публику наслаждаться миром вокруг, забыв о стремлении получать одобрение окружающих. © Алексей Филиппов | Stenincontest Первое место конкурса в номинации "Спорт. Серия фотографий" завоевал фотограф из России Алексей Филиппов. Его серия работ "На кончиках пальцев" посвящена такому красивому, но столь тяжелому труду, как спортивная гимнастика. © Алексей Филиппов | Stenincontest Первое место конкурса в номинации "Спорт. Серия фотографий" завоевал фотограф из России Алексей Филиппов. Его серия работ "На кончиках пальцев" посвящена такому красивому, но столь тяжелому труду, как спортивная гимнастика. © Алексей Филиппов | Stenincontest Алексей Филиппов снимал звезд мирового спорта во время тренировок и выступлений на летних Олимпийских играх в Рио. © Алексей Филиппов | Stenincontest Алексей Филиппов снимал звезд мирового спорта во время тренировок и выступлений на летних Олимпийских играх в Рио. © Алексей Филиппов | StenincontestСерия снимков "На кончиках пальцев" фотографа Алексея Филиппова показывает, сколько боли, травм и побед над собой стоит всего лишь за одним успешным выступлением спортивного гимнаста на международном турнире. © Алексей Филиппов | Stenincontest Серия снимков "На кончиках пальцев" фотографа Алексея Филиппова показывает, сколько боли, травм и побед над собой стоит всего лишь за одним успешным выступлением спортивного гимнаста на международном турнире. © Константин Чалабов | Stenincontest Снимок фотографа из России Константина Чалабова, завоевавший первое место конкурса в номинации "Спорт. Одиночная фотография", был сделан во время турнира по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. © Константин Чалабов | Stenincontest Снимок фотографа из России Константина Чалабова, завоевавший первое место конкурса в номинации "Спорт. Одиночная фотография", был сделан во время турнира по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. © Алехандро Мартинес Велес | Stenincontest Обладатель Гран-при и первого места в номинации "Главные новости. Серия фотографий" испанец Алехандро Мартинес Велес представил на конкурс серию снимков "Беженцы в Белграде". © Алехандро Мартинес Велес | Stenincontest Обладатель Гран-при и первого места в номинации "Главные новости. Серия фотографий" испанец Алехандро Мартинес Велес представил на конкурс серию снимков "Беженцы в Белграде". © Алехандро Мартинес Велес | Stenincontest Помимо главного приза конкурса имени Стенина, работа "Беженцы в Белграде" Алехандро Мартинеса Велеса была удостоена специального приза Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию". © Алехандро Мартинес Велес | Stenincontest Помимо главного приза конкурса имени Стенина, работа "Беженцы в Белграде" Алехандро Мартинеса Велеса была удостоена специального приза Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию". © Алехандро Мартинес Велес | Stenincontest Герои серии снимков Алехандро Мартинеса Велеса — беженцы из Афганистана и Пакистана, живущие на заброшенных складах рядом с Центральным вокзалом Белграда. © Алехандро Мартинес Велес | Stenincontest Герои серии снимков Алехандро Мартинеса Велеса — беженцы из Афганистана и Пакистана, живущие на заброшенных складах рядом с Центральным вокзалом Белграда. © Фандулвази Джайкло | StenincontestПервое место конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография". Снимок Фандулвази Джайкло из ЮАР "Протесты в городе Грабу" был сделан во время стычек жителей города с полицией недалеко от Кейптауна. © Фандулвази Джайкло | Stenincontest Первое место конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография". Снимок Фандулвази Джайкло из ЮАР "Протесты в городе Грабу" был сделан во время стычек жителей города с полицией недалеко от Кейптауна. © Анар Мовсумов | Stenincontest Особой отметки жюри конкурса имени Стенина, а также специального приза Шанхайской объединенной медиагруппы удостоена работа фотографа Анара Мовсумова из России. Его "Театр без границ" был представлен в номинации "Моя планета. Одиночная фотография". На снимке — один из уроков в студии, где занимаются дети с синдромом Дауна. В центре кадра — мальчик, который недавно начал ходить на занятия и еще не привык к громким звукам музыки. © Анар Мовсумов | Stenincontest Особой отметки жюри конкурса имени Стенина, а также специального приза Шанхайской объединенной медиагруппы удостоена работа фотографа Анара Мовсумова из России. Его "Театр без границ" был представлен в номинации "Моя планета. Одиночная фотография". На снимке — один из уроков в студии, где занимаются дети с синдромом Дауна. В центре кадра — мальчик, который недавно начал ходить на занятия и еще не привык к громким звукам музыки. © Шахневаз Кхан | Stenincontest Третье место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий" завоевала работа Шахневаза Хана из Бангладеш. На снимках серии "Беззвучный крик" — дети, живущие в трущобах города Лех в Индии. Эти фото также были удостоены специального приза Общеарабского информационного холдинга Аль-Маядин ТВ (Al Mayadeen TV). © Шахневаз Кхан | Stenincontest Третье место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий" завоевала работа Шахневаза Хана из Бангладеш. На снимках серии "Беззвучный крик" — дети, живущие в трущобах города Лех в Индии. Эти фото также были удостоены специального приза Общеарабского информационного холдинга Аль-Маядин ТВ (Al Mayadeen TV). © Анна Пантелия | StenincontestТретье место конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография", а также специальный приз Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" завоевала работа "Европейская мечта" фотографа из Греции Анны Пантелия. На снимке — ребенок в лагере для беженцев Идомени на греческо-македонской границе. © Анна Пантелия | Stenincontest Третье место конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография", а также специальный приз Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" завоевала работа "Европейская мечта" фотографа из Греции Анны Пантелия. На снимке — ребенок в лагере для беженцев Идомени на греческо-македонской границе. © Данило Гарсиа Ди Мео | Stenincontest Первое место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий" завоевал итальянец Данило Гарсиа Ди Мео. Его серия снимков "Что?" посвящена девушке Амбре, которой в двухлетнем возрасте поставили диагноз "глухота". © Данило Гарсиа Ди Мео | Stenincontest Первое место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий" завоевал итальянец Данило Гарсиа Ди Мео. Его серия снимков "Что?" посвящена девушке Амбре, которой в двухлетнем возрасте поставили диагноз "глухота". © Данило Гарсиа Ди Мео | Stenincontest Героиня серии фотографий "Что?" итальянка Амбра каждый день борется со стереотипами и преодолевает препятствия, возникающие на ее пути. © Данило Гарсиа Ди Мео | Stenincontest Героиня серии фотографий "Что?" итальянка Амбра каждый день борется со стереотипами и преодолевает препятствия, возникающие на ее пути. © Данило Гарсиа Ди Мео | Stenincontest Фотограф Данило Гарсиа Ди Мео своей работой старается рассказать историю Амбры, чья глухота не мешает ей расти над собой и даже заниматься единоборствами. © Данило Гарсиа Ди Мео | Stenincontest Фотограф Данило Гарсиа Ди Мео своей работой старается рассказать историю Амбры, чья глухота не мешает ей расти над собой и даже заниматься единоборствами. © Валентин Егоршин | Stenincontest Первое место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Одиночная фотография" завоевал Валентин Егоршин из России. На его снимке "Лицо из прошлого" — участники митинга Коммунистической партии, посвященного 99-й годовщине Великой Октябрьской революции. © Валентин Егоршин | Stenincontest Первое место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Одиночная фотография" завоевал Валентин Егоршин из России. На его снимке "Лицо из прошлого" — участники митинга Коммунистической партии, посвященного 99-й годовщине Великой Октябрьской революции. /

Выставка победителей конкурса имени Стенина — часть международного выставочного турне, старт которому был дан в начале сентября в Москве. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами. Организатором конкурса является МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Международными партнерами номинаций конкурса в 2017 году стали: телеканал Al Mayadeen TV, Shanghai United Media Group (SUMG) и МККК.

Информационными партнерами конкурса стали: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), информационное агентство Xinhua, новостное агентство ANDES,. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, онлайн журнал Bleek Magazine, Союз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали PhotoVisa и "Фотопарад в Угличе".