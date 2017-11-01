Российский конкурс привлечет внимание к событиям в Африке

КЕЙПТАУН, 01 ноя — РИА Новости. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня", покажет работы победителей 2017 года в ЮАР. С 7 по 12 ноября работы лучших молодых фотожурналистов мира будут выставлены в Кейптауне в галерее Eclectica Contemporary (69 Burg Street), вход свободный.
Для участников из стран африканского континента 2017 год стал победным — фотожурналист из ЮАР Фандулвази Джайкло стал обладателем "золота" за работу "Протесты в городе Грабу" в номинации "Главные новости. Одиночная фотография". Кениец Кевин Мидиго взял "серебро" в этой же номинации с работой "Оппозиция протестует".
Их фотографии — кадры, запечатлевшие фрагменты событий политической жизни обеих стран, стали частью яркого калейдоскопа тем, которые волнуют молодых фотографов мира. Среди центральных образов выставки, включившей около полусотни работ, — пронзительная история о людях с утраченным будущим "Беженцы в Белграде"
испанца Алехандро Мартинеса Велеса*, фотосерия "Что?"**
итальянского фотографа Данило Гарсиа Ди Мео о мужестве и воле к жизни молодой итальянки Амбре, черно-белая хроника "Играющий в темноте"***
россиянина Павла Волкова о футболисте-паралимпийце Сергее Манжосе, беспристрастный рассказ бангладешца Шахневаза Кхана "Беззвучный крик"****
о детях, которые в силу обстоятельств вынуждены работать, чтобы помочь свой семье выжить.
Кевин Мидиго, Кения. Оппозиция протестует. 2 место в номинации "Главные новости. Одиночная фотография"
В преддверии выставочного турне в ЮАР член жюри конкурса имени Андрея Стенина в 2017 году, известный южноафриканский фотожурналист Йан Лэндсберг отметил, что одна из главных задач выставки — побудить молодых южноафриканских фотожурналистов к широкому освещению неизвестных миру событий, происходящих в ЮАР и в Африке в целом, рассказу о людях, их надеждах и чаяниях:
"На выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина будут представлены лучшие работы молодых журналистов со всего мира, в том числе из ЮАР. Будучи африканским, а точнее южноафриканским фотожурналистом, я активно вовлечен в газетную фотожурналистику в качестве фоторедактора и убежден, что конкурс не только побудит молодых фотожурналистов рассказывать об Африке, ее народах, их надеждах и устремлениях, но и привлечет внимание всего мира к проблемам Африки", — подчеркнул Лэндсберг.
*Гран-при и "золото" в номинации "Главные новости. Серии"; специальный приз "За гуманитарную фотографию" партнера номинации конкурса имени Андрея Стенина 2017 года Международного комитета красного креста (МККК)
** "золото" в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серии"
*** "серебро" в номинации "Спорт. Серии"
**** "бронза" в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серии", специальный приз партнера номинации конкурса — информационного холдинга Аль-Маядин ТВ
Первое место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий" выиграл фотограф из России Павел Волков. Его снимки рассказывают историю Юрия, мужчины, который решил покинуть привычную среду и ушел жить в лес, подальше от больших городов.
Юрий уже привык жить на природе и, по сути, погрузился в иную, мистическую реальность.
Снимок из серии "Другая реальность", фотограф Павел Волков, Россия. Первое место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий".
Первое место конкурса в номинации "Моя планета. Одиночная фотография" заняла работа сербского фотографа Елены Янкович "Культура селфи". Своим снимком автор призывает публику наслаждаться миром вокруг, забыв о стремлении получать одобрение окружающих.
Первое место конкурса в номинации "Спорт. Серия фотографий" завоевал фотограф из России Алексей Филиппов. Его серия работ "На кончиках пальцев" посвящена такому красивому, но столь тяжелому труду, как спортивная гимнастика.
Алексей Филиппов снимал звезд мирового спорта во время тренировок и выступлений на летних Олимпийских играх в Рио.
Серия снимков "На кончиках пальцев" фотографа Алексея Филиппова показывает, сколько боли, травм и побед над собой стоит всего лишь за одним успешным выступлением спортивного гимнаста на международном турнире.
Снимок фотографа из России Константина Чалабова, завоевавший первое место конкурса в номинации "Спорт. Одиночная фотография", был сделан во время турнира по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Обладатель Гран-при и первого места в номинации "Главные новости. Серия фотографий" испанец Алехандро Мартинес Велес представил на конкурс серию снимков "Беженцы в Белграде".
Помимо главного приза конкурса имени Стенина, работа "Беженцы в Белграде" Алехандро Мартинеса Велеса была удостоена специального приза Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию".
Герои серии снимков Алехандро Мартинеса Велеса — беженцы из Афганистана и Пакистана, живущие на заброшенных складах рядом с Центральным вокзалом Белграда.
Первое место конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография". Снимок Фандулвази Джайкло из ЮАР "Протесты в городе Грабу" был сделан во время стычек жителей города с полицией недалеко от Кейптауна.
Особой отметки жюри конкурса имени Стенина, а также специального приза Шанхайской объединенной медиагруппы удостоена работа фотографа Анара Мовсумова из России. Его "Театр без границ" был представлен в номинации "Моя планета. Одиночная фотография". На снимке — один из уроков в студии, где занимаются дети с синдромом Дауна. В центре кадра — мальчик, который недавно начал ходить на занятия и еще не привык к громким звукам музыки.
Третье место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий" завоевала работа Шахневаза Хана из Бангладеш. На снимках серии "Беззвучный крик" — дети, живущие в трущобах города Лех в Индии. Эти фото также были удостоены специального приза Общеарабского информационного холдинга Аль-Маядин ТВ (Al Mayadeen TV).
Третье место конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография", а также специальный приз Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" завоевала работа "Европейская мечта" фотографа из Греции Анны Пантелия. На снимке — ребенок в лагере для беженцев Идомени на греческо-македонской границе.
Первое место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий" завоевал итальянец Данило Гарсиа Ди Мео. Его серия снимков "Что?" посвящена девушке Амбре, которой в двухлетнем возрасте поставили диагноз "глухота".
Героиня серии фотографий "Что?" итальянка Амбра каждый день борется со стереотипами и преодолевает препятствия, возникающие на ее пути.
Фотограф Данило Гарсиа Ди Мео своей работой старается рассказать историю Амбры, чья глухота не мешает ей расти над собой и даже заниматься единоборствами.
Первое место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Одиночная фотография" завоевал Валентин Егоршин из России. На его снимке "Лицо из прошлого" — участники митинга Коммунистической партии, посвященного 99-й годовщине Великой Октябрьской революции.
Выставка победителей конкурса имени Стенина — часть международного выставочного турне, старт которому был дан в начале сентября в Москве. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами. Организатором конкурса является МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Международными партнерами номинаций конкурса в 2017 году стали: телеканал Al Mayadeen TV, Shanghai United Media Group (SUMG) и МККК.
Информационными партнерами конкурса стали: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), информационное агентство Xinhua, новостное агентство ANDES,. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, онлайн журнал Bleek Magazine, Союз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали PhotoVisa и "Фотопарад в Угличе".