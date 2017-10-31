Школа молодого журналиста Sputnik принимает специалистов из 23 стран

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik открыло очередную международную Школу молодого журналиста на базе центрального офиса в Москве, в ноябрьской сессии школы принимают участие специалисты из 23 стран мира.

В рамках образовательной программы участники познакомятся с работой современного мультимедийного информационного агентства, основными принципами разработки новостных онлайн-платформ, работой российских журналистов и фотокорреспондентов в горячих точках. Кроме того, в рамках мастер-классов под руководством ведущих экспертов молодые журналисты подготовят свои проекты по решению практических задач, стоящих перед современными редакциями и службами новостей. Работа международной Школы молодого журналиста продлится до 4 ноября.

"Школа молодого журналиста Sputnik — уникальный проект, позволяющий молодым специалистам не только узнать больше о российском медиапространстве и отдельных аспектах журналистской работы, но также и установить профессиональные связи со своими коллегами со всего мира" – заявил заместитель главного редактора Sputnik Антон Анисимов.

Ноябрьская сессия школы станет самой масштабной с начала запуска проекта. На этот раз в ней примут участие молодые журналисты из 23 стран из более чем 30 СМИ, среди которых − информационные агентства ISNA (Иран), Ufuq News (Афганистан), Tanjug (Сербия), Agence Tunis Afrique Presse (Тунис), CNA (Кипр), Blitz (Болгария), Anadolu (Турция), VNA (Вьетнам), FENA (Босния и Герцеговина), WAFA (Палестина), SRNA (Сербия); газеты Diário de Notícias (Португалия), Xinmin Evening News (Китай), Kathimerini (Греция), Il Fatto Quotidiano (Италия), Kristeligt Dagblad (Дания), Al Youm Al Sabaa (Египет); India Today TV Network (Индия) и другие.

Школа молодого журналиста Sputnik реализуется в рамках программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). С 2015 года более 100 молодых журналистов с разных концов мира стали участниками уникального проекта по международному обмену опытом в области медиа.

Sputnik — новостное агентство и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском.