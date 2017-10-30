МИА "Россия сегодня" выступит на RIW 2017

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Руководители Центров исследований и Интернет-технологий крупнейшего информагентства страны "Россия сегодня" Елена Слинько и Алексей Филипповский выступят на Медиа-Коммуникационном форуме в рамках Russian Internet Week 2017. Неделя Российского Интернета, являясь главным ежегодным осенним мероприятием сразу пяти отраслей — Интернет, Медиа, Телеком, Софт и ИТ, пройдет с 1 по 3 ноября 2017 года в московском Экспоцентре на Красной Пресне.

В рамках форума Елена Слинько выступит с докладом на тему: "Как большие данные меняют медиа: конкретные кейсы, инструменты, подходы". Алексей Филипповский в свою очередь расскажет участникам форума о необходимости кроссплатформенности в медиа.

RIW — это главное индустриальное событие отрасли высоких технологий, которое объединяет многопотоковую конференцию, медиа-коммуникационный форум, выставку, а также множество внепрограммных мероприятий, премий, презентаций и промо-акций.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным мультимедийным партнером RIW.

RIW 2017 объединяет сразу три проекта — выставку, форум и шоу высоких технологий, каждый из которых представляет интерес для определенных групп участников. Медиа-коммуникационный форум, объединяющий блок-конференции, панели, ток-шоу и дополнительные конференционные проекты — ключевая составляющая формата Недели Российского Интернета. Программа форума — традиционно самая масштабная из всех отраслевых мероприятий — включит в себя более чем 20 блок-конференций, которые посетят порядка 5 000 профессиональных участников.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.