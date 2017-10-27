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Конкурс Стенина представил работы победителей в Шанхае

17:4527.10.2017
(обновлено: 17:46 27.10.2017)
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© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанкВыставка победителей конкурса имени Андрея Стенина в ШанхаеВыставка победителей конкурса имени Андрея Стенина в Шанхае
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Международный конкурс фотожурналистики им. Андрея Стенина привез в Шанхай около ста работ победителей 2017. Выставка, организованная в пресс-башне Шанхайской Объединенной медиагруппы, продлится до 5 ноября 2017 года.

В числе победителей — российский журналист Анар Мовсумов, который лично представил китайским посетителям свою работу — "Театр без границ" — черно-белый кадр, где изображен участник театральной студии для детей с синдромом Дауна.

© Анар Мовсумов | StenincontestТеатр без границ. Работа фотографа Анара Мовсумова из России
© Анар Мовсумов | Stenincontest
Театр без границ. Работа фотографа Анара Мовсумова из России

"Цель моей работы — показать людям, что воспитание детей с синдромом Дауна — это сложная задача, но нет ничего невозможного. Одна из главных задач фотожурналистики — рассказывать истории о невидимых людях. Истории людей, которые мало представлены в глобальном информационном пространстве", — отметил Анар, выступая на церемонии открытия.

На выставке Китай представлен портретом маленького жителя трущоб в провинции Найроби-работой фотографа Чэн Ихэня.

Беженцы в Белграде. Работа фотографа Алехандро Мартинес Велес из Испании
© Алехандро Мартинес Велес | Stenincontest
Работы победителей конкурса имени Стенина увидят в Мадриде
"Международный конкурс Стенина направлен на поддержку и обучение молодых фотографов, чтобы их работы, открывающие для нас новый красочный мир, становились узнаваемыми. Судьи увидели, что китайских работ не так много. Некоторые фотографии, показывающие социальные явления в Китае, не в полной мере могут передать реальность происходящего",- сказал на открытии генеральный директор Шанхайской Объединенной медиагруппы Чэнь Цивэй.

Особое внимание китайских посетителей, пришедших на выставку, привлекла работа Елены Янкович из Сербии, которая заняла первое место в категории "Культура селфи".

© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанкОткрытие выставки победителей конкурса имени Андрея Стенина в Шанхае
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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Открытие выставки победителей конкурса имени Андрея Стенина в Шанхае

"Это фотография отражает перемены в китайском обществе", — рассматривая детали снимка, прокомментировал один из китайских гостей мероприятия.

Выставка победителей конкурса  имени Стенина — часть международного выставочного турне, старт которому был дан в начале сентября в Москве.  Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами. Организатором конкурса является МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанкПосетительница на выставке победителей конкурса имени Андрея Стенина в Шанхае
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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Посетительница на выставке победителей конкурса имени Андрея Стенина в Шанхае

Международными партнерами номинаций конкурса в 2017 году стали: телеканал Al Mayadeen TV,  Shanghai United Media Group (SUMG) и МККК.

Генеральными информационными партнерами конкурса стали: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex,  новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), информационное агентство Xinhua, новостное агентство ANDES.  В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, онлайн журнал Bleek MagazineСоюз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, Школа визуальных искусств, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали PhotoVisa, Fotoistanbul, Kolga Tbilisi Photo  и "Фотопарад в Угличе".

 

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