Работы победителей конкурса имени Стенина увидят в Мадриде

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Работы победителей Международного конкурса имени Андрея Стенина, организованного международной медиагруппой "Россия сегодня", будут впервые представлены в Мадриде. Около двух десятков работ лучших молодых фотографов мира жители и гости испанской столицы смогут увидеть со второго по 19 ноября на площадке Российского центра науки и культуры (ул. Алкала, 61). Выставка открыта по будним дням с 09:00 д о 18:00, вход бесплатный.

© Виктор Бланко | Stenincontest Очищающий огонь. Работа фотографа Виктора Бланко из Испании © Виктор Бланко | Stenincontest Очищающий огонь. Работа фотографа Виктора Бланко из Испании

Центральной частью экспозиции станут работы сразу трех его испанских лауреатов. Обладатель Гран-при за серию "Беженцы в Белграде"* Алехандро Мартинес Велес поражает воображение зрителя емкой визуализацией страха и отчаянья людей без будущего — мигрантов из Афганистана и Пакистана, волею обстоятельств вынужденных жить при шестнадцатиградусном морозе в заброшенных складах. Две другие испанские работы — яркая жанровая фотография "Очищающий огонь" Виктора Бланко**, запечатлевшая старинный обряд праздника Las Luminarias в дни ежегодного католического Карнавала в современной Испании, и портрет маленького торговца воздушными шарами, одного из 1,2 миллиона детей Бангладеш, вынужденного работать для помощи своей семье***, созданный Мигелем Кандела.

Обладатель Гран-при Международного конкурса имени Андрея Стенина 2017 года Алехандро Мартинес Велес: "Иметь возможность показать мою работу "Мигранты в Белграде" в Российском центре науки и культуры в Мадриде, где я живу, — это огромная радость для меня. И одновременно возможность продолжить разговор о миграционной проблематике в Европе. Я хотел бы, что посетители выставки фотографий могли почувствовать через изображения, какой невероятный пример силы и храбрости дают нам эти люди, вынужденные ежедневно пересекать политические и общественные границы".

Алехандро Мартинес Велес также отметил, что для него большая честь выставляться вместе с другими лауреатами Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2017 года: Виктором Бланко, Фандулвази Джайкло, Анной Пантелия и другими.

© Анна Пантелия | Stenincontest Европейская мечта. Работа фотографа Анны Пантелия из Греции © Анна Пантелия | Stenincontest Европейская мечта. Работа фотографа Анны Пантелия из Греции

"Награда, полученная в этом конкурсе, очень важна, в частности, потому, что он проводится среди молодых фотографов и посвящен памяти нашего коллеги, трагически погибшего при исполнении служебных обязанностей", — подчеркнул он.

*"Золото" в номинации "Главные новости. Серии"; специальный приз "За гуманитарную фотографию" партнера номинации конкурса имени Андрея Стенина 2017 года Международного комитета красного креста (МККК)



** "Бронза" в номинации "Моя планета. Одиночная фотография"



*** "Бронза" в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Одиночная фотография".

© Мигель Кандела | Stenincontest Свет во тьме. Работа фотографа Мигеля Кандела из Испании © Мигель Кандела | Stenincontest Свет во тьме. Работа фотографа Мигеля Кандела из Испании

Выставка победителей конкурса имени Стенина — часть международного выставочного турне, старт которому был дан в начале сентября в Москве. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами. Организатором конкурса является МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Международными партнерами номинаций конкурса в 2017 году стали: телеканал Al Mayadeen TV, Shanghai United Media Group (SUMG) и МККК.

Генеральными информационными партнерами конкурса стали: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), информационное агентство Xinhua, новостное агентство ANDES. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, онлайн журнал Bleek Magazine, Союз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, Школа визуальных искусств, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали PhotoVisa, Fotoistanbul, Kolga Tbilisi Photo и "Фотопарад в Угличе".