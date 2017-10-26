МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Эксперты медиагруппы "Россия сегодня" поделятся со студентами факультета журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова опытом создания успешных продуктов цифровой журналистики. На авторских мастер-классах "Россия сегодня" слушатели узнают, как работают новостные сайты, чем отличается цифровая журналистика от радио, телевидения и печатных изданий, а также, как делать успешные интернет-сайты и каким должен быть баланс между публикацией контента на собственной платформе и созданием его на сторонних площадках. Слушателями курса могут стать студенты 2-5 курсов бакалавриата и магистратуры, заполнив заявку на сайте факультета журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова до 29 октября 2017 года.

Кураторы мастерской — опытные медиаменеджеры "Россия сегодня", которые знают все о мире интернет-технологий: заместитель главного редактора Антон Анисимов; начальник управления по работе с языковыми редакциями Михаил Конрад, руководитель Центра интернет технологий Алексей Филипповский, руководитель центра мультимедийных онлайн-проектов Ольга Анисимова и заместитель руководителя центра мультимедийных онлайн-проектов Кирилл Кирьянов.

Курс стартует 1 ноября 2017 года. Занятия будут проходить в будни с 18:00 до 20:00. Количество мест на курс ограничено.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

Совокупная аудитория медиагруппы в социальных сетях составляет более 25 миллионов подписчиков по всему миру.