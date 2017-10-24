Выставка лучших работ фотоконкурса имени Стенина открылась в Краснодаре

15:1124.10.2017
(обновлено: 15:15 24.10.2017)
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КРАСНОДАР, 24 окт — РИА Новости. Выставка лучших работ фотоконкурса имени Андрея Стенина 2017 года открылась во вторник в Краснодаре в музее-заповеднике имени Фелицына, экспозиция будет представлена на двух площадках города до 12 ноября.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина организован МИА "Россия сегодня" под эгидой российской комиссии по делам ЮНЕСКО и ставит своей целью поддержать молодых фотографов, привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Выставка лучших работ в Краснодаре проходит в рамках Международного фестиваля фотографии PhotoVisa.
В 2017 году на конкурс, который проходит третий год подряд, было прислано порядка пяти тысяч работ из 76 стран мира в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени".
Фотографии, занявшие первые и вторые места, представлены в музее-заповеднике имени Фелицына, а на площадке факультета архитектуры и дизайна Кубанского госуниверситета посетители смогут увидеть остальные работы, отмеченные жюри. В экспозицию вошли более 200 работ лучших молодых фотожурналистов России и мира, на которых запечатлены фрагменты жизни простых людей и знаковые события в жизни больших городов и стран, мгновения спорта и яркие этнические праздники.
Первое место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий" выиграл фотограф из России Павел Волков. Его снимки рассказывают историю Юрия, мужчины, который решил покинуть привычную среду и ушел жить в лес, подальше от больших городов.
Юрий уже привык жить на природе и, по сути, погрузился в иную, мистическую реальность.
Снимок из серии "Другая реальность", фотограф Павел Волков, Россия. Первое место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий".
Первое место конкурса в номинации "Моя планета. Одиночная фотография" заняла работа сербского фотографа Елены Янкович "Культура селфи". Своим снимком автор призывает публику наслаждаться миром вокруг, забыв о стремлении получать одобрение окружающих.
Первое место конкурса в номинации "Спорт. Серия фотографий" завоевал фотограф из России Алексей Филиппов. Его серия работ "На кончиках пальцев" посвящена такому красивому, но столь тяжелому труду, как спортивная гимнастика.
Алексей Филиппов снимал звезд мирового спорта во время тренировок и выступлений на летних Олимпийских играх в Рио.
Серия снимков "На кончиках пальцев" фотографа Алексея Филиппова показывает, сколько боли, травм и побед над собой стоит всего лишь за одним успешным выступлением спортивного гимнаста на международном турнире.
Снимок фотографа из России Константина Чалабова, завоевавший первое место конкурса в номинации "Спорт. Одиночная фотография", был сделан во время турнира по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Обладатель Гран-при и первого места в номинации "Главные новости. Серия фотографий" испанец Алехандро Мартинес Велес представил на конкурс серию снимков "Беженцы в Белграде".
Помимо главного приза конкурса имени Стенина, работа "Беженцы в Белграде" Алехандро Мартинеса Велеса была удостоена специального приза Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию".
Герои серии снимков Алехандро Мартинеса Велеса — беженцы из Афганистана и Пакистана, живущие на заброшенных складах рядом с Центральным вокзалом Белграда.
Первое место конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография". Снимок Фандулвази Джайкло из ЮАР "Протесты в городе Грабу" был сделан во время стычек жителей города с полицией недалеко от Кейптауна.
Особой отметки жюри конкурса имени Стенина, а также специального приза Шанхайской объединенной медиагруппы удостоена работа фотографа Анара Мовсумова из России. Его "Театр без границ" был представлен в номинации "Моя планета. Одиночная фотография". На снимке — один из уроков в студии, где занимаются дети с синдромом Дауна. В центре кадра — мальчик, который недавно начал ходить на занятия и еще не привык к громким звукам музыки.
Третье место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий" завоевала работа Шахневаза Хана из Бангладеш. На снимках серии "Беззвучный крик" — дети, живущие в трущобах города Лех в Индии. Эти фото также были удостоены специального приза Общеарабского информационного холдинга Аль-Маядин ТВ (Al Mayadeen TV).
Третье место конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография", а также специальный приз Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" завоевала работа "Европейская мечта" фотографа из Греции Анны Пантелия. На снимке — ребенок в лагере для беженцев Идомени на греческо-македонской границе.
Первое место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий" завоевал итальянец Данило Гарсиа Ди Мео. Его серия снимков "Что?" посвящена девушке Амбре, которой в двухлетнем возрасте поставили диагноз "глухота".
Героиня серии фотографий "Что?" итальянка Амбра каждый день борется со стереотипами и преодолевает препятствия, возникающие на ее пути.
Фотограф Данило Гарсиа Ди Мео своей работой старается рассказать историю Амбры, чья глухота не мешает ей расти над собой и даже заниматься единоборствами.
Первое место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Одиночная фотография" завоевал Валентин Егоршин из России. На его снимке "Лицо из прошлого" — участники митинга Коммунистической партии, посвященного 99-й годовщине Великой Октябрьской революции.
В день открытия выставки член жюри конкурса, победитель World Press Photo-2016, специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Владимир Песня поделится секретами мастерства и расскажет о работе жюри и итогах конкурса 2017 года в рамках авторской встречи. Слушателями лекции на площадке Кубанского государственного университета станут как студенты факультета архитектуры и дизайна КГУ, так и гости выставки и все любители фотографии.
Новые имена
"Конкурс может послужить стартовым трамплином или площадкой для новых высот для молодых фотографов, повысить их узнаваемость. В конкурсе участвуют как профессиональные сотрудники различных изданий и агентств, так и фотографы-любители и фрилансеры — для них это один из способов заявить о себе", — рассказал Песня журналистам на церемонии открытия.
Гран-при конкурса и приз за первое место в номинации "Главные новости. Серия" получил испанский фотограф Алехандро Мартинес Велес за серию "Беженцы в Белграде". По словам Песни, членов жюри и его лично очень впечатлила работа испанца.
"Он подошел к теме, которую снимали сотни фотографов со всего мира, необычным путем. Другие концентрировались больше на преодолении преград, границ. А он сконцентрировался на беженцах, которые получили свою "европейскую мечту", а она оказалась для них не очень радужной. Об этой теме мало кто в Европе говорит. Это было очень интересно и очень точно решено фотографически, с большим сочувствием к персонажам", — отметил член жюри конкурса.
Беженцы в Белграде. Работа фотографа Алехандро Мартинес Велес из Испании
По словам арт-директора фестиваля PhotoVisa Ирины Чмыревой, работы, представленные на выставке, позволяют понять, насколько стремительно меняется облик мира и фотография вместе с ним. "В этом году на конкурс пришли новые работы, новые имена и даже новые подходы к тому, как снимать сюжеты, которые уже были", — сказала она.
Замдиректора музея-заповедника имени Фелицына Нафисет Хут выразила уверенность, что экспозиция станет популярной среди посетителей. "Надеюсь, что эта выставка вызовет живейший интерес у жителей и гостей нашего города", — отметила она.
О фестивале
PhotoVisa — международный фестиваль фотографии, ежегодно проводимый в Краснодарском крае в октябре-ноябре. Фестиваль был организован в 2008 году инициативной группой — Краснодарской краевой общественной организацией "Творческий союз VIVAPHOTO" и московским куратором и историком фотографии Ириной Чмыревой. С тех пор это единственный фотографический фестиваль на юге России. Одним из главных направлений деятельности фестиваля является международная интеграция местных фотографов, строительство личных и профессиональных социальных связей.
Выставка победителей конкурса имени Стенина — часть международного выставочного турне, старт которому был дан в начале сентября в Москве. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.
Андрей Стенин, которому было всего 33 года, погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное на Донбассе, попав под обстрел украинских силовиков. Вместе с ним погибли журналисты сайта icorpus.ru Андрей Вячало и Сергей Коренченков, а также около двух десятков мирных жителей и ополченцев. Стенин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Его посмертно наградили орденом Мужества. МИА "Россия сегодня" в память о погибшем ежегодно проводит конкурс молодых фотографов.
Фотограф Светлана Тарасова из России со своей работой "Огород" заняла
2 место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий".
Российский фотограф Анар Мовсумов и его снимок "Театр без границ" удостоились особой отметки жюри конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Моя планета. Одиночные фотография". Кроме того, работа получила
Специальный приз Шанхайской объединенной медиа группы.
Виктор Бланко из Испании и его снимок "Очищающий огонь" были удостоены 3 места конкурса в номинации "Моя планета. Одиночная фотография".
Работа фотографа Шахневаза Хана из Бангладеш "Беззвучный крик" заняла 3 место в номинации "Герой нашего времени. Серия фотографий", а также удостоилась приза Общеарабского информационного холдинга Аль-Маядин ТВ (Al Mayadeen TV).
Работа российского фотографа Алексея Филиппова "На кончиках пальцев" заняла 1 место конкурса в номинации "Спорт. Серия фотографий".
Фотограф Юрий Смитюк со своей работой "Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России" занял 3 место конкурса в номинации "Спорт. Серия фотографий".
Работа российского фотографа Константина Чалабова "Фаза расслабления" удостоилась особой отметки жюри в номинации "Спорт. Серия фотографий".
Снимок "Перед стартом" фотографа Артура Лебедева удостоен особой отметки жюри в номинации "Спорт. Одиночная фотография".
Работа фотографа Светланы Тарасовой из России "Вера. Любовь. Юность" заняла 3 место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий".
Испанец Алехандро Мартинес Велес с работой "Беженцы в Белграде" занял 1 место в номинации "Главные новости. Серия фотографий", а также получил специальный приз Международного Комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию".
Российский фотограф Кристина Кормилицына с работой "Черный квадрат Фиделя" заняла 3 место конкурса в номинации "Главные новости. Серия фотографий".
Снимок фотографа из Греции Анны Пантелии "Европейская мечта" удостоился 3 места конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография", а также специального приза Международного Комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию".