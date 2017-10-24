Выставка лучших работ фотоконкурса имени Стенина открылась в Краснодаре

КРАСНОДАР, 24 окт — РИА Новости. Выставка лучших работ фотоконкурса имени Андрея Стенина 2017 года открылась во вторник в Краснодаре в музее-заповеднике имени Фелицына, экспозиция будет представлена на двух площадках города до 12 ноября.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина организован МИА "Россия сегодня" под эгидой российской комиссии по делам ЮНЕСКО и ставит своей целью поддержать молодых фотографов, привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Выставка лучших работ в Краснодаре проходит в рамках Международного фестиваля фотографии PhotoVisa.

В 2017 году на конкурс, который проходит третий год подряд, было прислано порядка пяти тысяч работ из 76 стран мира в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени".

Фотографии, занявшие первые и вторые места, представлены в музее-заповеднике имени Фелицына, а на площадке факультета архитектуры и дизайна Кубанского госуниверситета посетители смогут увидеть остальные работы, отмеченные жюри. В экспозицию вошли более 200 работ лучших молодых фотожурналистов России и мира, на которых запечатлены фрагменты жизни простых людей и знаковые события в жизни больших городов и стран, мгновения спорта и яркие этнические праздники.

В день открытия выставки член жюри конкурса, победитель World Press Photo-2016, специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Владимир Песня поделится секретами мастерства и расскажет о работе жюри и итогах конкурса 2017 года в рамках авторской встречи. Слушателями лекции на площадке Кубанского государственного университета станут как студенты факультета архитектуры и дизайна КГУ, так и гости выставки и все любители фотографии.

Новые имена

"Конкурс может послужить стартовым трамплином или площадкой для новых высот для молодых фотографов, повысить их узнаваемость. В конкурсе участвуют как профессиональные сотрудники различных изданий и агентств, так и фотографы-любители и фрилансеры — для них это один из способов заявить о себе", — рассказал Песня журналистам на церемонии открытия.

Гран-при конкурса и приз за первое место в номинации "Главные новости. Серия" получил испанский фотограф Алехандро Мартинес Велес за серию "Беженцы в Белграде". По словам Песни, членов жюри и его лично очень впечатлила работа испанца.

"Он подошел к теме, которую снимали сотни фотографов со всего мира, необычным путем. Другие концентрировались больше на преодолении преград, границ. А он сконцентрировался на беженцах, которые получили свою "европейскую мечту", а она оказалась для них не очень радужной. Об этой теме мало кто в Европе говорит. Это было очень интересно и очень точно решено фотографически, с большим сочувствием к персонажам", — отметил член жюри конкурса.

© Алехандро Мартинес Велес | Stenincontest Беженцы в Белграде. Работа фотографа Алехандро Мартинес Велес из Испании © Алехандро Мартинес Велес | Stenincontest Беженцы в Белграде. Работа фотографа Алехандро Мартинес Велес из Испании

По словам арт-директора фестиваля PhotoVisa Ирины Чмыревой, работы, представленные на выставке, позволяют понять, насколько стремительно меняется облик мира и фотография вместе с ним. "В этом году на конкурс пришли новые работы, новые имена и даже новые подходы к тому, как снимать сюжеты, которые уже были", — сказала она.

Замдиректора музея-заповедника имени Фелицына Нафисет Хут выразила уверенность, что экспозиция станет популярной среди посетителей. "Надеюсь, что эта выставка вызовет живейший интерес у жителей и гостей нашего города", — отметила она.

О фестивале

PhotoVisa — международный фестиваль фотографии, ежегодно проводимый в Краснодарском крае в октябре-ноябре. Фестиваль был организован в 2008 году инициативной группой — Краснодарской краевой общественной организацией "Творческий союз VIVAPHOTO" и московским куратором и историком фотографии Ириной Чмыревой. С тех пор это единственный фотографический фестиваль на юге России. Одним из главных направлений деятельности фестиваля является международная интеграция местных фотографов, строительство личных и профессиональных социальных связей.

Выставка победителей конкурса имени Стенина — часть международного выставочного турне, старт которому был дан в начале сентября в Москве. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.

Андрей Стенин, которому было всего 33 года, погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное на Донбассе, попав под обстрел украинских силовиков. Вместе с ним погибли журналисты сайта icorpus.ru Андрей Вячало и Сергей Коренченков, а также около двух десятков мирных жителей и ополченцев. Стенин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Его посмертно наградили орденом Мужества. МИА "Россия сегодня" в память о погибшем ежегодно проводит конкурс молодых фотографов.