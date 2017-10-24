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Выставка лучших работ фотоконкурса имени Стенина открылась в Краснодаре

15:1124.10.2017
(обновлено: 15:15 24.10.2017)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВыставка победителей конкурса имени Стенина в КраснодареВыставка победителей конкурса имени Стенина в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 24 окт — РИА Новости. Выставка лучших работ фотоконкурса имени Андрея Стенина 2017 года открылась во вторник в Краснодаре в музее-заповеднике имени Фелицына, экспозиция будет представлена на двух площадках города до 12 ноября.

Фотограф Павел Волков на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Победитель конкурса имени Стенина: от инженера к фотографу
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина организован МИА "Россия сегодня" под эгидой российской комиссии по делам ЮНЕСКО и ставит своей целью поддержать молодых фотографов, привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Выставка лучших работ в Краснодаре проходит в рамках Международного фестиваля фотографии PhotoVisa.

В 2017 году на конкурс, который проходит третий год подряд, было прислано порядка пяти тысяч работ из 76 стран мира в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени".

Фотограф Табылды Кадырбеков во время церемонии награждения победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Фотограф Sputnik стал "народным чемпионом" на конкурсе имени Андрея Стенина
Фотографии, занявшие первые и вторые места, представлены в музее-заповеднике имени Фелицына, а на площадке факультета архитектуры и дизайна Кубанского госуниверситета посетители смогут увидеть остальные работы, отмеченные жюри. В экспозицию вошли более 200 работ лучших молодых фотожурналистов России и мира, на которых запечатлены фрагменты жизни простых людей и знаковые события в жизни больших городов и стран, мгновения спорта и яркие этнические праздники.

Победители фотоконкурса имени Андрея Стенина
© Павел Волков | StenincontestПервое место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий" выиграл фотограф из России Павел Волков. Его снимки рассказывают историю Юрия, мужчины, который решил покинуть привычную среду и ушел жить в лес, подальше от больших городов.Другая реальность. Работа фотографа Павла Волкова из России
© Павел Волков | Stenincontest
Первое место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий" выиграл фотограф из России Павел Волков. Его снимки рассказывают историю Юрия, мужчины, который решил покинуть привычную среду и ушел жить в лес, подальше от больших городов.
© Павел Волков | StenincontestЮрий уже привык жить на природе и, по сути, погрузился в иную, мистическую реальность.Другая реальность. Работа фотографа Павла Волкова из России
© Павел Волков | Stenincontest
Юрий уже привык жить на природе и, по сути, погрузился в иную, мистическую реальность.
© Павел Волков | StenincontestСнимок из серии "Другая реальность", фотограф Павел Волков, Россия. Первое место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий".Другая реальность. Работа фотографа Павла Волкова из России
© Павел Волков | Stenincontest
Снимок из серии "Другая реальность", фотограф Павел Волков, Россия. Первое место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий".
© Елена Янкович | StenincontestПервое место конкурса в номинации "Моя планета. Одиночная фотография" заняла работа сербского фотографа Елены Янкович "Культура селфи". Своим снимком автор призывает публику наслаждаться миром вокруг, забыв о стремлении получать одобрение окружающих.Культура селфи. Фотография Елены Янкович из Сербии
© Елена Янкович | Stenincontest
Первое место конкурса в номинации "Моя планета. Одиночная фотография" заняла работа сербского фотографа Елены Янкович "Культура селфи". Своим снимком автор призывает публику наслаждаться миром вокруг, забыв о стремлении получать одобрение окружающих.
© Алексей Филиппов | StenincontestПервое место конкурса в номинации "Спорт. Серия фотографий" завоевал фотограф из России Алексей Филиппов. Его серия работ "На кончиках пальцев" посвящена такому красивому, но столь тяжелому труду, как спортивная гимнастика.На кончиках пальцев
© Алексей Филиппов | Stenincontest
Первое место конкурса в номинации "Спорт. Серия фотографий" завоевал фотограф из России Алексей Филиппов. Его серия работ "На кончиках пальцев" посвящена такому красивому, но столь тяжелому труду, как спортивная гимнастика.
© Алексей Филиппов | StenincontestАлексей Филиппов снимал звезд мирового спорта во время тренировок и выступлений на летних Олимпийских играх в Рио.На кончиках пальцев
© Алексей Филиппов | Stenincontest
Алексей Филиппов снимал звезд мирового спорта во время тренировок и выступлений на летних Олимпийских играх в Рио.
© Алексей Филиппов | StenincontestСерия снимков "На кончиках пальцев" фотографа Алексея Филиппова показывает, сколько боли, травм и побед над собой стоит всего лишь за одним успешным выступлением спортивного гимнаста на международном турнире.На кончиках пальцев
© Алексей Филиппов | Stenincontest
Серия снимков "На кончиках пальцев" фотографа Алексея Филиппова показывает, сколько боли, травм и побед над собой стоит всего лишь за одним успешным выступлением спортивного гимнаста на международном турнире.
© Константин Чалабов | StenincontestСнимок фотографа из России Константина Чалабова, завоевавший первое место конкурса в номинации "Спорт. Одиночная фотография", был сделан во время турнира по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.Элегантный болельщик. Работа фотографа Константина Чалабова из России
© Константин Чалабов | Stenincontest
Снимок фотографа из России Константина Чалабова, завоевавший первое место конкурса в номинации "Спорт. Одиночная фотография", был сделан во время турнира по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
© Алехандро Мартинес Велес | StenincontestОбладатель Гран-при и первого места в номинации "Главные новости. Серия фотографий" испанец Алехандро Мартинес Велес представил на конкурс серию снимков "Беженцы в Белграде".Беженцы в Белграде. Работа фотографа Алехандро Мартинес Велес из Испании
© Алехандро Мартинес Велес | Stenincontest
Обладатель Гран-при и первого места в номинации "Главные новости. Серия фотографий" испанец Алехандро Мартинес Велес представил на конкурс серию снимков "Беженцы в Белграде".
© Алехандро Мартинес Велес | StenincontestПомимо главного приза конкурса имени Стенина, работа "Беженцы в Белграде" Алехандро Мартинеса Велеса была удостоена специального приза Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию".Беженцы в Белграде. Работа фотографа Алехандро Мартинес Велес из Испании
© Алехандро Мартинес Велес | Stenincontest
Помимо главного приза конкурса имени Стенина, работа "Беженцы в Белграде" Алехандро Мартинеса Велеса была удостоена специального приза Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию".
© Алехандро Мартинес Велес | StenincontestГерои серии снимков Алехандро Мартинеса Велеса — беженцы из Афганистана и Пакистана, живущие на заброшенных складах рядом с Центральным вокзалом Белграда.Беженцы в Белграде. Работа фотографа Алехандро Мартинес Велес из Испании
© Алехандро Мартинес Велес | Stenincontest
Герои серии снимков Алехандро Мартинеса Велеса — беженцы из Афганистана и Пакистана, живущие на заброшенных складах рядом с Центральным вокзалом Белграда.
© Фандулвази Джайкло | StenincontestПервое место конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография". Снимок Фандулвази Джайкло из ЮАР "Протесты в городе Грабу" был сделан во время стычек жителей города с полицией недалеко от Кейптауна.Протесты в городе Грабу. Работа фотографа Фандулвази Джайкло из ЮАР
© Фандулвази Джайкло | Stenincontest
Первое место конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография". Снимок Фандулвази Джайкло из ЮАР "Протесты в городе Грабу" был сделан во время стычек жителей города с полицией недалеко от Кейптауна.
© Анар Мовсумов | StenincontestОсобой отметки жюри конкурса имени Стенина, а также специального приза Шанхайской объединенной медиагруппы удостоена работа фотографа Анара Мовсумова из России. Его "Театр без границ" был представлен в номинации "Моя планета. Одиночная фотография". На снимке — один из уроков в студии, где занимаются дети с синдромом Дауна. В центре кадра — мальчик, который недавно начал ходить на занятия и еще не привык к громким звукам музыки.Театр без границ. Работа фотографа Анара Мовсумова из России
© Анар Мовсумов | Stenincontest
Особой отметки жюри конкурса имени Стенина, а также специального приза Шанхайской объединенной медиагруппы удостоена работа фотографа Анара Мовсумова из России. Его "Театр без границ" был представлен в номинации "Моя планета. Одиночная фотография". На снимке — один из уроков в студии, где занимаются дети с синдромом Дауна. В центре кадра — мальчик, который недавно начал ходить на занятия и еще не привык к громким звукам музыки.
© Шахневаз Кхан | StenincontestТретье место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий" завоевала работа Шахневаза Хана из Бангладеш. На снимках серии "Беззвучный крик" — дети, живущие в трущобах города Лех в Индии. Эти фото также были удостоены специального приза Общеарабского информационного холдинга Аль-Маядин ТВ (Al Mayadeen TV).Беззвучный крик. Работа фотографа Шахневаза Кхан из Бангладеш
© Шахневаз Кхан | Stenincontest
Третье место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий" завоевала работа Шахневаза Хана из Бангладеш. На снимках серии "Беззвучный крик" — дети, живущие в трущобах города Лех в Индии. Эти фото также были удостоены специального приза Общеарабского информационного холдинга Аль-Маядин ТВ (Al Mayadeen TV).
© Анна Пантелия | StenincontestТретье место конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография", а также специальный приз Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" завоевала работа "Европейская мечта" фотографа из Греции Анны Пантелия. На снимке — ребенок в лагере для беженцев Идомени на греческо-македонской границе.Европейская мечта. Работа фотографа Анны Пантелия из Греции
© Анна Пантелия | Stenincontest
Третье место конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография", а также специальный приз Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" завоевала работа "Европейская мечта" фотографа из Греции Анны Пантелия. На снимке — ребенок в лагере для беженцев Идомени на греческо-македонской границе.
© Данило Гарсиа Ди Мео | StenincontestПервое место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий" завоевал итальянец Данило Гарсиа Ди Мео. Его серия снимков "Что?" посвящена девушке Амбре, которой в двухлетнем возрасте поставили диагноз "глухота".Что? Работа фотографа Данило Гарсиа Ди Мео из Италии
© Данило Гарсиа Ди Мео | Stenincontest
Первое место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий" завоевал итальянец Данило Гарсиа Ди Мео. Его серия снимков "Что?" посвящена девушке Амбре, которой в двухлетнем возрасте поставили диагноз "глухота".
© Данило Гарсиа Ди Мео | StenincontestГероиня серии фотографий "Что?" итальянка Амбра каждый день борется со стереотипами и преодолевает препятствия, возникающие на ее пути.Что? Работа фотографа Данило Гарсиа Ди Мео из Италии
© Данило Гарсиа Ди Мео | Stenincontest
Героиня серии фотографий "Что?" итальянка Амбра каждый день борется со стереотипами и преодолевает препятствия, возникающие на ее пути.
© Данило Гарсиа Ди Мео | StenincontestФотограф Данило Гарсиа Ди Мео своей работой старается рассказать историю Амбры, чья глухота не мешает ей расти над собой и даже заниматься единоборствами.Данило Гарсиа Ди Мео, Италия. Что? Первое место в номинации Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий
© Данило Гарсиа Ди Мео | Stenincontest
Фотограф Данило Гарсиа Ди Мео своей работой старается рассказать историю Амбры, чья глухота не мешает ей расти над собой и даже заниматься единоборствами.
© Валентин Егоршин | Stenincontest Первое место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Одиночная фотография" завоевал Валентин Егоршин из России. На его снимке "Лицо из прошлого" — участники митинга Коммунистической партии, посвященного 99-й годовщине Великой Октябрьской революции.Лицо из прошлого. Работа фотографа Валентина Егоршина из России
© Валентин Егоршин | Stenincontest
Первое место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Одиночная фотография" завоевал Валентин Егоршин из России. На его снимке "Лицо из прошлого" — участники митинга Коммунистической партии, посвященного 99-й годовщине Великой Октябрьской революции.
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В день открытия выставки член жюри конкурса, победитель World Press Photo-2016, специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Владимир Песня поделится секретами мастерства и расскажет о работе жюри и итогах конкурса 2017 года в рамках авторской встречи. Слушателями лекции на площадке Кубанского государственного университета станут как студенты факультета архитектуры и дизайна КГУ, так и гости выставки и все любители фотографии.

Новые имена

"Конкурс может послужить стартовым трамплином или площадкой для новых высот для молодых фотографов, повысить их узнаваемость. В конкурсе участвуют как профессиональные сотрудники различных изданий и агентств, так и фотографы-любители и фрилансеры — для них это один из способов заявить о себе", — рассказал Песня журналистам на церемонии открытия.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Все больше стран участвуют в конкурсе имени Стенина, заявил Дмитрий Киселев
Гран-при конкурса и приз за первое место в номинации "Главные новости. Серия" получил испанский фотограф Алехандро Мартинес Велес за серию "Беженцы в Белграде". По словам Песни, членов жюри и его лично очень впечатлила работа испанца.

"Он подошел к теме, которую снимали сотни фотографов со всего мира, необычным путем. Другие концентрировались больше на преодолении преград, границ. А он сконцентрировался на беженцах, которые получили свою "европейскую мечту", а она оказалась для них не очень радужной. Об этой теме мало кто в Европе говорит. Это было очень интересно и очень точно решено фотографически, с большим сочувствием к персонажам", — отметил член жюри конкурса.

© Алехандро Мартинес Велес | StenincontestБеженцы в Белграде. Работа фотографа Алехандро Мартинес Велес из Испании
© Алехандро Мартинес Велес | Stenincontest
Беженцы в Белграде. Работа фотографа Алехандро Мартинес Велес из Испании

По словам арт-директора фестиваля PhotoVisa Ирины Чмыревой, работы, представленные на выставке, позволяют понять, насколько стремительно меняется облик мира и фотография вместе с ним. "В этом году на конкурс пришли новые работы, новые имена и даже новые подходы к тому, как снимать сюжеты, которые уже были", — сказала она.

Замдиректора музея-заповедника имени Фелицына Нафисет Хут выразила уверенность, что экспозиция станет популярной среди посетителей. "Надеюсь, что эта выставка вызовет живейший интерес у жителей и гостей нашего города", — отметила она.

О фестивале

PhotoVisa — международный фестиваль фотографии, ежегодно проводимый в Краснодарском крае в октябре-ноябре. Фестиваль был организован в 2008 году инициативной группой — Краснодарской краевой общественной организацией "Творческий союз VIVAPHOTO" и московским куратором и историком фотографии Ириной Чмыревой. С тех пор это единственный фотографический фестиваль на юге России. Одним из главных направлений деятельности фестиваля является международная интеграция местных фотографов, строительство личных и профессиональных социальных связей.

Алексей Мальгавко завоевал первое место на ежегодном фотоконкурсе компании Nikon Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ в категории Серия
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Фотографы "Россия сегодня" стали лучшими в спортивной и жанровой фотографии
Выставка победителей конкурса имени Стенина — часть международного выставочного турне, старт которому был дан в начале сентября в Москве. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.

Андрей Стенин, которому было всего 33 года, погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное на Донбассе, попав под обстрел украинских силовиков. Вместе с ним погибли журналисты сайта icorpus.ru Андрей Вячало и Сергей Коренченков, а также около двух десятков мирных жителей и ополченцев. Стенин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Его посмертно наградили орденом Мужества. МИА "Россия сегодня" в память о погибшем ежегодно проводит конкурс молодых фотографов.

Работы — призеры фотоконкурса имени Андрея Стенина
© Светлана Тарасова | StenincontestФотограф Светлана Тарасова из России со своей работой "Огород" заняла
2 место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий".
Огород. Работа фотографа Светланы Тарасовой из России
© Светлана Тарасова | Stenincontest
Фотограф Светлана Тарасова из России со своей работой "Огород" заняла
2 место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий".
© Анар Мовсумов | StenincontestРоссийский фотограф Анар Мовсумов и его снимок "Театр без границ" удостоились особой отметки жюри конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Моя планета. Одиночные фотография". Кроме того, работа получила
Специальный приз Шанхайской объединенной медиа группы.
Театр без границ. Работа фотографа Анара Мовсумова из России
© Анар Мовсумов | Stenincontest
Российский фотограф Анар Мовсумов и его снимок "Театр без границ" удостоились особой отметки жюри конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Моя планета. Одиночные фотография". Кроме того, работа получила
Специальный приз Шанхайской объединенной медиа группы.
© Виктор Бланко | StenincontestВиктор Бланко из Испании и его снимок "Очищающий огонь" были удостоены 3 места конкурса в номинации "Моя планета. Одиночная фотография".Очищающий огонь. Работа фотографа Виктора Бланко из Испании
© Виктор Бланко | Stenincontest
Виктор Бланко из Испании и его снимок "Очищающий огонь" были удостоены 3 места конкурса в номинации "Моя планета. Одиночная фотография".
© Шахневаз Кхан | StenincontestРабота фотографа Шахневаза Хана из Бангладеш "Беззвучный крик" заняла 3 место в номинации "Герой нашего времени. Серия фотографий", а также удостоилась приза Общеарабского  информационного холдинга  Аль-Маядин ТВ (Al Mayadeen TV).Беззвучный крик. Работа фотографа Шахневаза Кхан из Бангладеш
© Шахневаз Кхан | Stenincontest
Работа фотографа Шахневаза Хана из Бангладеш "Беззвучный крик" заняла 3 место в номинации "Герой нашего времени. Серия фотографий", а также удостоилась приза Общеарабского  информационного холдинга  Аль-Маядин ТВ (Al Mayadeen TV).
© Алексей Филиппов | StenincontestРабота российского фотографа Алексея Филиппова "На кончиках пальцев" заняла 1 место конкурса в номинации "Спорт. Серия фотографий".На кончиках пальцев
© Алексей Филиппов | Stenincontest
Работа российского фотографа Алексея Филиппова "На кончиках пальцев" заняла 1 место конкурса в номинации "Спорт. Серия фотографий".
© Юрий Смитюк | StenincontestФотограф Юрий Смитюк со своей работой "Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России" занял 3 место конкурса в номинации "Спорт. Серия фотографий".Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России
© Юрий Смитюк | Stenincontest
Фотограф Юрий Смитюк со своей работой "Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России" занял 3 место конкурса в номинации "Спорт. Серия фотографий".
© Константин Чалабов | StenincontestРабота российского фотографа Константина Чалабова "Фаза расслабления" удостоилась особой отметки жюри в номинации "Спорт. Серия фотографий".Фаза расслабления
© Константин Чалабов | Stenincontest
Работа российского фотографа Константина Чалабова "Фаза расслабления" удостоилась особой отметки жюри в номинации "Спорт. Серия фотографий".
© Артур Лебедев | StenincontestСнимок "Перед стартом" фотографа Артура Лебедева удостоен особой отметки жюри в номинации "Спорт. Одиночная фотография".Перед стартом. Работа фотографа Артура Лебедева из России
© Артур Лебедев | Stenincontest
Снимок "Перед стартом" фотографа Артура Лебедева удостоен особой отметки жюри в номинации "Спорт. Одиночная фотография".
© Светлана Тарасова | StenincontestРабота фотографа Светланы Тарасовой из России "Вера. Любовь. Юность" заняла 3 место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий".Вера. Любовь. Юность. Работа фотографа Светланы Тарасовой из России
© Светлана Тарасова | Stenincontest
Работа фотографа Светланы Тарасовой из России "Вера. Любовь. Юность" заняла 3 место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий".
© Алехандро Мартинес Велес | StenincontestИспанец Алехандро Мартинес Велес с работой "Беженцы в Белграде" занял 1 место в номинации "Главные новости. Серия фотографий", а также получил специальный приз Международного Комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию".Беженцы в Белграде. Работа фотографа Алехандро Мартинес Велес из Испании
© Алехандро Мартинес Велес | Stenincontest
Испанец Алехандро Мартинес Велес с работой "Беженцы в Белграде" занял 1 место в номинации "Главные новости. Серия фотографий", а также получил специальный приз Международного Комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию".
© Кристина Кормилицына | StenincontestРоссийский фотограф Кристина Кормилицына с работой "Черный квадрат Фиделя" заняла 3 место конкурса в номинации "Главные новости. Серия фотографий".Чёрный квадрат Фиделя. Работа фотографа Кристины Кормилицыной из России
© Кристина Кормилицына | Stenincontest
Российский фотограф Кристина Кормилицына с работой "Черный квадрат Фиделя" заняла 3 место конкурса в номинации "Главные новости. Серия фотографий".
© Анна Пантелия | StenincontestСнимок фотографа из Греции Анны Пантелии "Европейская мечта" удостоился 3 места конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография", а также специального приза Международного Комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию".Европейская мечта. Работа фотографа Анны Пантелия из Греции
© Анна Пантелия | Stenincontest
Снимок фотографа из Греции Анны Пантелии "Европейская мечта" удостоился 3 места конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография", а также специального приза Международного Комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию".
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Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

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