"Россию сегодня" отметили почетным знаком экологической ответственности

МИА Россия сегодня присудили награду за содействие в экологическом просвещении и формировании отрасли зелёных СМИ

МИА Россия сегодня присудили награду за содействие в экологическом просвещении и формировании отрасли зелёных СМИ

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. МИА "Россия сегодня" присудили награду за содействие в экологическом просвещении и формировании отрасли "зелёных" СМИ. Вручение почетных знаков экологической ответственности состоялось в рамках третьей Российской экологической недели, прошедшей в Москве 18-22 октября. Хрустальные награды на торжественном приеме в гостинице "Националь" вручал статс-секретарь Экологической палаты РФ Вадим Петров.

© РИА Новости МИА "Россия сегодня" присудили награду за содействие в экологическом просвещении и формировании отрасли "зелёных" СМИ © РИА Новости МИА "Россия сегодня" присудили награду за содействие в экологическом просвещении и формировании отрасли "зелёных" СМИ

На церемонии награждения присутствовал министр экологии и природных ресурсов Сергей Донской. Открывая церемонию награждения, он отметил, что в рамках Года экологии проходило множество мероприятий, в которых приняло участие большое количество людей из различных сфер деятельности. "Мы видим большую поддержку на всех уровнях, и я выражаю большую благодарность всем", — сказал министр.