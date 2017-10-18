Российский этап роуд-шоу конкурса имени Стенина продолжится в Краснодаре

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Второй российской площадкой, которая примет выставочное турне Международного конкурса фотожурналистики им. Андрея Стенина в 2017 году, станет IX Международный фестиваль фотографии PhotoVisa в Краснодаре. В рамках фестиваля, объединяющего на своих площадках профессионалов и любителей фотографии, конкурс имени Андрея Стенина представит экспозицию из более чем 200 работ лучших молодых фотожурналистов России и мира. Одиночные фотографии и серии выставки расскажут о жизни простых людей и знаковых событиях в жизни больших городов и стран, мгновениях спорта и ярких этнических праздниках. Среди работ экспозиции — пронзительная фотосерия "Беженцы в Белграде" (Алехандро Мартинес Велес, Испания, Гран-при, "Главные новости/Серия", 1 место); элегантное фото "Культура селфи" (Елена Янкович, Сербия, "Моя планета. Одиночная фотография", 1 место), репортажная фотография "Протесты в городе Грабу" (Фандулвази Джайкло, ЮАР, "Главные новости. Одиночная фотография", 1 место), фоторассказ "Что?" о мужестве и воле к жизни молодой итальянки Амбре (Данило Гарсиа Ди Мео, Италия, "Портрет. Герой нашего времени. Серия", 1 место), хроники соревнований в одном из самых красивых видов спорта — спортивной гимнастике (Алексей Филиппов, "Спорт. Серия", 1 место).

В предверии старта выставки член жюри конкурса имения Андрея Стенина в 2017 году, победительWorld Press Photo-2016, специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня Владимир Песня отметил: "Этот конкурс — очень важная платформа для молодых фотографов, которым требуется старт для карьеры. Конкурс предоставляет хорошую возможность заявить о себе, а поскольку у него большой международный отклик, молодой фотограф становится известным не только у себя на родине, но и в других странах".

Владимир Песня также подчеркнул, что работы победителей 2017 года, выбранные жюри, отмечены необычным, нестандартным подходом к теме, настоящим, неподдельным интересом к объекту съемки, к людям, которых снимают молодые фотографы. "Техническое мастерство у многих участников конкурса на высоте, но победители конкурса выделялись помимо технического мастерства своим особым видением предмета. Их фотографии очень честные, они проникнуты духом сопереживания тем людям, которых они снимают", — сказал он.

В день открытия выставки конкурса имени Андрея Стенина Владимир Песня также поделится секретами фотографического мастерства и расскажет о работе жюри и итогах конкурса 2017 года в рамках авторской встречи. Слушателями лекции на площадке Кубанского государственного университета (ул. Лизы Чайкиной, 4, 4-й этаж) станут как студенты факультета архитектуры и дизайна КГУ, так и гости выставки и все любители фотографии.

PhotoVisa — международный фестиваль фотографии, ежегодно проводимый в Краснодарском крае в октябре-ноябре. Фестиваль был организован в 2008 году инициативной группой — Краснодарской краевой общественной организацией "Творческий союз VIVAPHOTO" и московским куратором и историком фотографии Ириной Чмыревой. С тех пор это единственный фотографический фестиваль на юге России. Одним из главных направлений деятельности фестиваля является международная интеграция местных фотографов, строительство личных и профессиональных социальных связей.

Выставка победителей конкурса имени Стенина — часть международного выставочного турне, старт которому был дан в начале сентября в Москве. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

Международными партнерами номинаций конкурса в 2017 году стали: телеканал Al Mayadeen TV, Shanghai United Media Group (SUMG) и МККК.

Генеральными информационными партнерами конкурса стали: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), информационное агентство Xinhua, новостное агентство ANDES. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, онлайн журнал Bleek Magazine, Союз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, Школа визуальных искусств, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали PhotoVisa, Fotoistanbul, Kolga Tbilisi Photo и "Фотопарад в Угличе".