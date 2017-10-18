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Российский этап роуд-шоу конкурса имени Стенина продолжится в Краснодаре

11:0018.10.2017
0610
© Константин Чалабов | StenincontestФаза расслабленияФаза расслабления
© Константин Чалабов | Stenincontest

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Второй российской площадкой, которая примет выставочное турне Международного конкурса фотожурналистики им. Андрея Стенина в 2017 году, станет  IX Международный фестиваль фотографии PhotoVisa в Краснодаре.  В рамках фестиваля, объединяющего на своих площадках профессионалов и любителей фотографии, конкурс имени Андрея Стенина представит экспозицию из более чем 200 работ лучших молодых фотожурналистов России и мира. Одиночные фотографии и серии выставки расскажут о жизни простых людей и знаковых событиях в жизни больших городов и стран, мгновениях спорта и ярких этнических праздниках.  Среди работ экспозиции  — пронзительная фотосерия "Беженцы в Белграде" (Алехандро Мартинес Велес, Испания, Гран-при, "Главные новости/Серия", 1 место); элегантное фото "Культура селфи" (Елена Янкович, Сербия, "Моя планета. Одиночная фотография", 1 место), репортажная фотография "Протесты в городе Грабу" (Фандулвази Джайкло, ЮАР,  "Главные новости. Одиночная фотография", 1 место), фоторассказ "Что?" о мужестве и воле к жизни молодой итальянки Амбре (Данило Гарсиа Ди Мео, Италия, "Портрет. Герой нашего времени. Серия", 1 место), хроники соревнований в одном из самых красивых видов спорта — спортивной гимнастике (Алексей Филиппов, "Спорт. Серия", 1 место).

Антон Анисимов, Авад Бен Салех Аль-Авад и Насер Аль Хеджаилан после церемонии подписания протокола о намерениях
© МИА "Россия сегодня"
"Россия сегодня" будет сотрудничать с Саудовской Аравией в медиасфере
В предверии старта выставки член жюри конкурса имения Андрея Стенина в 2017 году, победительWorld Press Photo-2016, специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня Владимир Песня отметил: "Этот конкурс —  очень важная платформа для  молодых фотографов, которым требуется старт для карьеры. Конкурс предоставляет хорошую возможность заявить о себе, а поскольку у него большой международный отклик, молодой фотограф становится известным не только у себя на родине, но и в других странах".

Владимир Песня также подчеркнул,  что работы победителей 2017 года, выбранные жюри, отмечены необычным, нестандартным подходом к теме, настоящим, неподдельным интересом к объекту съемки, к людям, которых снимают молодые фотографы.  "Техническое мастерство у многих участников конкурса на высоте, но победители конкурса выделялись помимо технического мастерства своим особым видением предмета. Их фотографии очень честные, они проникнуты духом сопереживания тем людям, которых они снимают", — сказал он.

В день открытия выставки  конкурса имени Андрея Стенина Владимир Песня также поделится секретами фотографического мастерства и расскажет о работе жюри и итогах конкурса 2017 года в рамках авторской встречи. Слушателями лекции на площадке Кубанского государственного университета (ул. Лизы Чайкиной, 4, 4-й этаж) станут как студенты факультета архитектуры и дизайна КГУ, так и гости выставки и все любители фотографии.

Работы — призеры фотоконкурса имени Андрея Стенина
© Светлана Тарасова | StenincontestФотограф Светлана Тарасова из России со своей работой "Огород" заняла
2 место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий".
Огород. Работа фотографа Светланы Тарасовой из России
© Светлана Тарасова | Stenincontest
Фотограф Светлана Тарасова из России со своей работой "Огород" заняла
2 место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий".
© Анар Мовсумов | StenincontestРоссийский фотограф Анар Мовсумов и его снимок "Театр без границ" удостоились особой отметки жюри конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Моя планета. Одиночные фотография". Кроме того, работа получила
Специальный приз Шанхайской объединенной медиа группы.
Театр без границ. Работа фотографа Анара Мовсумова из России
© Анар Мовсумов | Stenincontest
Российский фотограф Анар Мовсумов и его снимок "Театр без границ" удостоились особой отметки жюри конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Моя планета. Одиночные фотография". Кроме того, работа получила
Специальный приз Шанхайской объединенной медиа группы.
© Виктор Бланко | StenincontestВиктор Бланко из Испании и его снимок "Очищающий огонь" были удостоены 3 места конкурса в номинации "Моя планета. Одиночная фотография".Очищающий огонь. Работа фотографа Виктора Бланко из Испании
© Виктор Бланко | Stenincontest
Виктор Бланко из Испании и его снимок "Очищающий огонь" были удостоены 3 места конкурса в номинации "Моя планета. Одиночная фотография".
© Шахневаз Кхан | StenincontestРабота фотографа Шахневаза Хана из Бангладеш "Беззвучный крик" заняла 3 место в номинации "Герой нашего времени. Серия фотографий", а также удостоилась приза Общеарабского  информационного холдинга  Аль-Маядин ТВ (Al Mayadeen TV).Беззвучный крик. Работа фотографа Шахневаза Кхан из Бангладеш
© Шахневаз Кхан | Stenincontest
Работа фотографа Шахневаза Хана из Бангладеш "Беззвучный крик" заняла 3 место в номинации "Герой нашего времени. Серия фотографий", а также удостоилась приза Общеарабского  информационного холдинга  Аль-Маядин ТВ (Al Mayadeen TV).
© Алексей Филиппов | StenincontestРабота российского фотографа Алексея Филиппова "На кончиках пальцев" заняла 1 место конкурса в номинации "Спорт. Серия фотографий".На кончиках пальцев
© Алексей Филиппов | Stenincontest
Работа российского фотографа Алексея Филиппова "На кончиках пальцев" заняла 1 место конкурса в номинации "Спорт. Серия фотографий".
© Юрий Смитюк | StenincontestФотограф Юрий Смитюк со своей работой "Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России" занял 3 место конкурса в номинации "Спорт. Серия фотографий".Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России
© Юрий Смитюк | Stenincontest
Фотограф Юрий Смитюк со своей работой "Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России" занял 3 место конкурса в номинации "Спорт. Серия фотографий".
© Константин Чалабов | StenincontestРабота российского фотографа Константина Чалабова "Фаза расслабления" удостоилась особой отметки жюри в номинации "Спорт. Серия фотографий".Фаза расслабления
© Константин Чалабов | Stenincontest
Работа российского фотографа Константина Чалабова "Фаза расслабления" удостоилась особой отметки жюри в номинации "Спорт. Серия фотографий".
© Артур Лебедев | StenincontestСнимок "Перед стартом" фотографа Артура Лебедева удостоен особой отметки жюри в номинации "Спорт. Одиночная фотография".Перед стартом. Работа фотографа Артура Лебедева из России
© Артур Лебедев | Stenincontest
Снимок "Перед стартом" фотографа Артура Лебедева удостоен особой отметки жюри в номинации "Спорт. Одиночная фотография".
© Светлана Тарасова | StenincontestРабота фотографа Светланы Тарасовой из России "Вера. Любовь. Юность" заняла 3 место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий".Вера. Любовь. Юность. Работа фотографа Светланы Тарасовой из России
© Светлана Тарасова | Stenincontest
Работа фотографа Светланы Тарасовой из России "Вера. Любовь. Юность" заняла 3 место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий".
© Алехандро Мартинес Велес | StenincontestИспанец Алехандро Мартинес Велес с работой "Беженцы в Белграде" занял 1 место в номинации "Главные новости. Серия фотографий", а также получил специальный приз Международного Комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию".Беженцы в Белграде. Работа фотографа Алехандро Мартинес Велес из Испании
© Алехандро Мартинес Велес | Stenincontest
Испанец Алехандро Мартинес Велес с работой "Беженцы в Белграде" занял 1 место в номинации "Главные новости. Серия фотографий", а также получил специальный приз Международного Комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию".
© Кристина Кормилицына | StenincontestРоссийский фотограф Кристина Кормилицына с работой "Черный квадрат Фиделя" заняла 3 место конкурса в номинации "Главные новости. Серия фотографий".Чёрный квадрат Фиделя. Работа фотографа Кристины Кормилицыной из России
© Кристина Кормилицына | Stenincontest
Российский фотограф Кристина Кормилицына с работой "Черный квадрат Фиделя" заняла 3 место конкурса в номинации "Главные новости. Серия фотографий".
© Анна Пантелия | StenincontestСнимок фотографа из Греции Анны Пантелии "Европейская мечта" удостоился 3 места конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография", а также специального приза Международного Комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию".Европейская мечта. Работа фотографа Анны Пантелия из Греции
© Анна Пантелия | Stenincontest
Снимок фотографа из Греции Анны Пантелии "Европейская мечта" удостоился 3 места конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография", а также специального приза Международного Комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию".
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PhotoVisa — международный фестиваль фотографии, ежегодно проводимый в Краснодарском крае в октябре-ноябре. Фестиваль был организован в 2008 году инициативной группой — Краснодарской краевой общественной организацией "Творческий союз VIVAPHOTO" и московским куратором и историком фотографии Ириной Чмыревой. С тех пор это единственный фотографический фестиваль на юге России. Одним из главных направлений деятельности фестиваля является международная интеграция местных фотографов, строительство личных и профессиональных социальных связей.

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Выставка победителей конкурса имени Стенина — часть международного выставочного турне, старт которому был дан в начале сентября  в Москве.  Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами. Организатором конкурса является МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Международными партнерами номинаций конкурса в 2017 году стали: телеканал Al Mayadeen TV,  Shanghai United Media Group (SUMG) и МККК.

Генеральными информационными партнерами конкурса стали: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex,  новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), информационное агентство Xinhua, новостное агентство ANDES.  В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, онлайн журнал Bleek Magazine, Союз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, Школа визуальных искусств, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали PhotoVisa, Fotoistanbul, Kolga Tbilisi Photo  и "Фотопарад в Угличе".

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