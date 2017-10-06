"Россия сегодня" будет сотрудничать с Саудовской Аравией в медиасфере

Антон Анисимов, Авад Бен Салех Аль-Авад и Насер Аль Хеджаилан после церемонии подписания протокола о намерениях

Антон Анисимов, Авад Бен Салех Аль-Авад и Насер Аль Хеджаилан после церемонии подписания протокола о намерениях

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Медиахолдинг "Россия сегодня" подписал протокол о намерениях с Центром международных коммуникаций при Министерстве культуры и информации Саудовской Аравии. Торжественная церемония состоялась на полях государственного визита делегации во главе с королем Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом в Москву.

Подписи под документом в присутствии Министра культуры и информации Саудовской Аравии поставили заместитель главного редактора Агентства Антон Анисимов и руководитель Центра Насер Аль Хеджаилан. В протоколе отражено общее намерение развивать и укреплять двустороннюю профессиональную координацию в информационной сфере. Кроме того, стороны рассмотрят возможность заключения соглашения о сотрудничестве в будущем.

"Подписанный сегодня документ — значимая веха в развитии отношений между нашими странами в медиасфере. Мы всегда открыты для сотрудничества и я уверен, что впереди нас ждет множество совместных проектов", — отметил Антон Анисимов.

© МИА "Россия сегодня" Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Антон Анисимов и министр культуры и информации Саудовской Аравии Авад Бен Салех Аль-Авад после церемонии подписания протокола о намерениях © МИА "Россия сегодня" Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Антон Анисимов и министр культуры и информации Саудовской Аравии Авад Бен Салех Аль-Авад после церемонии подписания протокола о намерениях

Протокол о намерениях с Центром международных коммуникаций при Министерстве культуры и информации Саудовской Аравии стал первым в истории МИА "Россия сегодня" документом, подписанным с организацией из Королевства Саудовская Аравия.

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