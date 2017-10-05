РИА Новости - главный источник информации для СМИ и соцсетей

МОСКВА, 05 окт — РИА Новости. По итогам исследования компании Brand Analytics за сентябрь 2017 года самым популярным источником новостей стал флагман МИА "Россия сегодня" — РИА Новости. На новости агентства коллеги из средств массовой информации сослались 69 556 раз. Следующие строчки рейтинга заняли ТАСС, RT на русском, "Комсомольская правда" и РБК. Первым по популярности РИА Новости стало и среди пользователей соцсетей. Как ранее сообщал Brand Analytics, в сентябре 2017 года пользователи сетей процитировали материалы РИА Новости 352 528 раз, опередив ближайшего участника рейтинга более, чем на 100 000 цитат.

Исследование проведено аналитическим центром Brand Analytics в сентябре 2017 года . Для расчета рейтинга были проанализированы(сообщения спам-ботов не учитывались) и. В сообщениях соцмедиа пользователями были использованына внешние ресурсы, в том числе(типа t.co, fb.me, goo.gl и др.).

Источниками данных для анализа сообщений соцмедиа выступили популярные социальные сети и сервисы: ВКонтакте, Twitter, Мой Мир, Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo, G+, МирТесен, а также блоги, форумы, тематические сайты, группы обсуждений и пользовательские комментарии к материалам СМИ. Для анализа публикаций СМИ использовалась база, содержащая более 20 тыс. источников.

РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство служит источником информации для большей части Рунета и пользователей соцсетей. Его сайт — RIA.ru — читают свыше двух миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира.

Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram, G+ и Youtube составляет около девяти миллионов подписчиков.