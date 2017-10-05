РИА Новости - главный источник информации для СМИ и соцсетей

МОСКВА, 05 окт — РИА Новости. По итогам исследования компании Brand Analytics за сентябрь 2017 года самым популярным источником новостей стал флагман МИА "Россия сегодня" — РИА Новости. На новости агентства коллеги из средств массовой информации сослались 69 556 раз. Следующие строчки рейтинга заняли ТАСС, RT на русском, "Комсомольская правда" и РБК. Первым по популярности РИА Новости стало и среди пользователей соцсетей. Как ранее сообщал Brand Analytics, в сентябре 2017 года пользователи сетей процитировали материалы РИА Новости 352 528 раз, опередив ближайшего участника рейтинга более, чем на 100 000 цитат.
Источниками данных для анализа сообщений соцмедиа выступили популярные социальные сети и сервисы: ВКонтакте, Twitter, Мой Мир, Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo, G+, МирТесен, а также блоги, форумы, тематические сайты, группы обсуждений и пользовательские комментарии к материалам СМИ. Для анализа публикаций СМИ использовалась база, содержащая более 20 тыс. источников.
РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство служит источником информации для большей части Рунета и пользователей соцсетей. Его сайт — RIA.ru — читают свыше двух миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира.
Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram, G+ и Youtube составляет около девяти миллионов подписчиков.