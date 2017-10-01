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Журналист "России сегодня" удостоен премии Constantinus Magnus

13:5301.10.2017
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© Фото предоставлено оргкомитетом премии Constantinus MagnusРуководитель представительства МИА Россия сегодня в Италии Сергей Старцев удостоен Международной премии Constantinus Magnus. 1 октября 2017Руководитель представительства МИА Россия сегодня в Италии Сергей Старцев удостоен Международной премии Constantinus Magnus. 1 октября 2017
© Фото предоставлено оргкомитетом премии Constantinus Magnus

РИМ, 1 окт – РИА Новости. Руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Италии Сергей Старцев, более четверти века работающий на Апеннинах, стал лауреатом Международной премии Constantinus Magnus в области журналистики.

Здание МИА Россия сегодня в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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В вердикте независимого жюри, объединяющего авторитетных ученых, общественных и религиозных деятелей, указывается, что российский журналист отмечен этой наградой "за многолетнюю плодотворную деятельность по распространению в Италии информации из России и других русскоязычных стран и за передачу новостей, связанных с наиболее значимыми событиями в жизни Италии, для СМИ великой евроазиатской страны".

Международная премия Constantinus Magnus была учреждена в Италии в 2011 году. Она носит имя римского императора Константина Великого, который прославлен в христианской церкви в лике святых как равноапостольный. Награда присуждается "за заслуги в области развития и распространения культуры, искусства, науки и в деле продвижения ценностей свободы, справедливости и мира".

Вручение премий Constantinus Magnus по традиции состоялось в древнем городе Спелло, которому Константин Великий предоставил статус принадлежности императорской семье. Торжественная церемония прошла в старинном Муниципальном дворце, где хранится античная мраморная плита с текстом императорского рескрипта. По этому случаю в зале были установлены флаги России и Италии, а городской оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Премии новым лауреатам вручил великий магистр рыцарского Ордена святых Георгия и Стефана Луижди Мария Пикко ди Монтенеро, являющийся одним из потомков династии Константина.

Здание МИА Россия сегодня в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В нынешнем году жюри приняло решение впервые присудить премию Constantinus Magnus в номинации "Журналистика и массовые коммуникации". Вместе со Старцевым престижную награду получил патриарх итальянской журналистики, видный государственный деятель, бывший секретарь Совета министров Италии Джанни Летта. Это решение призвано подчеркнуть значение сотрудничества между профессионалами в области массовых коммуникаций из разных стран "как ценного инструмента мира".

В своем выступлении Летта отметил важность проверенных временем итало-российских отношений и необходимость продолжения сотрудничества между Россией и Западом. В этой связи он напомнил о том, что в июле 1994 года президент РФ впервые принял участие в саммите в Неаполе вместе с лидерами стран G7. Влиятельный политик выразил надежду, что в ближайшем будущем встречи мировых лидеров будут вновь проходить в формате G8.

Лауреатами премии Constantinus Magnus являются многие известные общественные деятели и организации. Среди них — глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, один из хранителей Базилики Рождества Христова в Вифлееме монах-францисканец Ибрагим Фальтас, который в 2002 году стал посредником между израильтянами и палестинцам в остром конфликте вокруг этого храма, итальянский город Лампедуза, расположенный на одноименном острове в Средиземном море, который еще с начала 1990-х годов принимает беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, католическая Община святого Эгидия, внесшая значительный вклад в дело прекращения гражданской войны в Мозамбике в 1992 году. Представителю РФ эта награда присуждена впервые.

Сергей Старцев с 1990 года работает в качестве корреспондента ряда центральных российских СМИ в Италии и Ватикане. За свою журналистскую и общественную деятельность на Апеннинах он удостоен нескольких профессиональных премий.

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