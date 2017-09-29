10VK: РИА Новости и ВКонтакте назвали самый обсуждаемый гаджет

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Крупнейшая социальная сеть России и СНГ "ВКонтакте" в рамках совместного проекта 10VK с РИА Новости выяснила, какой гаджет обсуждают в соцсетях чаще всего.

Первое место в рейтинге с большим отрывом занял iPhone — 346 тысяч упоминаний. На второй строчке расположились гаджеты линейки Galaxy от Samsung — 56 тысяч. Замкнула тройку игровая приставка Play Station 4 (PS4) от Sony с 43 тысячами, ее основного конкурента — Xbox One от Microsoft — пользователи соцсети упоминали 28 тысяч раз.

В десятку самых обсуждаемых устройств также вошли смарт-часы Apple Watch (36 тысяч), планшеты iPad (32 тысячи), смартфоны от Xiaomi (модель Mi — 28 тысяч, Redmi — 16) и Sony Xperia — 17 тысяч. Замыкает десятку еще одна игровая консоль — Nintendo Switch. О ней пользователи ВК вспоминали 13 тысяч раз.

— крупнейшая европейская социальная сеть. Каждый месяц ресурс посещают свыше 95 миллионов человек, а количество пользователей на мобильных устройствах достигает 78 миллионов. Активная аудитория встроенного мессенджера ВКонтакте составляет 82 миллиона ежемесячно.

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