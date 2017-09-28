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Новости агентства

Топ-менеджеры "Россия сегодня" признаны лучшими в отрасли

09:2028.09.2017
(обновлено: 09:22 28.09.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание МИА Россия сегодня в Москве. Архивное фотоЗдание МИА Россия сегодня в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 сен, Пресс-служба МИА "Россия сегодня" — Руководители МИА "Россия сегодня" заняли высшие строчки в рейтинге "ТОП-1000 российских менеджеров", подготовленном Ассоциацией менеджеров и ИД "КоммерсантЪ", сообщил сайт kommersant.ru.

Первыми среди коллег в отрасли стали заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Груздев и руководитель Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" Ольга Колева, ставшие лучшими в категориях "коммерческий директор" и "директор по связям с общественностью".

Вывеска МИА Россия сегодня. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Россия сегодня" получила приз за радиопрограмму о предпринимательстве
Дмитрий Груздев, заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня": "Столь высокую оценку коллег-профессионалов отрасли расцениваю как результат сотрудничества, совместного творчества и реализации интересных и значимых проектов коллективом агентства. Надеюсь на продолжение начатого и всегда открыт к любым инициативам, направленным на развитие отрасли".

Ольга Колева, руководитель Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня": "Этой осенью Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" был признан лучшей площадкой для деловых событий по версии премии Live.Venues' 17, которая определяет лучшие event-площадки по всей России. Включение в рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" воспринимаю не только как высокую оценку со стороны коллег, но и как признание работы агентства "Россия сегодня".

Полный список лучших в своих отраслях менеджеров представлен на сайте kommersant.ru. В первую десятку лучших медиаменеджеров также вошли первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Сергей Кочетков, первый заместитель генерального директора МИА "Россия сегодня" Галина Кожина и директор дирекции государственных интернет-проектов МИА "Россия сегодня" Елена Давыдова.

Рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" публикуется ежегодно в течение 18 лет и является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества.

Логотип МИА Россия сегодня. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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РИА Новости вновь стало абсолютным лидером в рейтинге СМИ
В рамках Рейтинга оцениваются персоналии, а не компании. Целевая аудитория проекта — первые лица компаний и руководители функциональных подразделений. В ходе экспертного голосования лучшие топ-менеджеры оценивают успехи своих коллег.

Список 1000 менеджеров, набравших самые высокие баллы по результатам голосования, публикуется ежегодно на страницах федерального издания газеты "КоммерсантЪ".

Менеджеры, занявшие ведущие места в рейтинге "ТОП-1000 российских менеджеров", становятся номинантами премии Ассоциации менеджеров "ТОП-1000 российских менеджеров".

Ассоциация менеджеров — одно из ведущих деловых объединений России, деятельность которого направлена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. За годы работы Ассоциация зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, которые стоят перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.

Золотая чайка - традиционный символ национальной премии Медиа-менеджер России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Руководители МИА "Россия сегодня" вошли в число лучших медиа-менеджеров РФ
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.

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