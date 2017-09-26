Работы победителей конкурса имени Стенина прибыли в Стамбул

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Первой зарубежной площадкой выставочного турне работ лучших молодых фотожурналистов мира, одержавших победу на Международном конкурсе фотожурналистики имения Андрея Стенина в 2017 году, станет FotoIstanbul-2017 - один из ведущих международных фестивалей фотографии в Турции. Фестиваль пройдет в Стамбуле с 30 сентября по 22 октября 2017 года и включит десятки экспозиций и слайд-шоу со всего мира. Своим гостям фестиваль предложит обучающие семинары, мастер-классы и лекции о новых направлениях и техниках в современной фотографии.

В экспозиционном пространстве фестиваля конкурс имени Андрея Стенина представит несколько фотографических серий, среди которых — пронзительная история о людях с утраченным будущим "Беженцы в Белграде" испанского журналиста Алехандро Мартинеса Велеса (Гран-при 2017 года); фоторассказ россиянина Павла Волкова "Другая реальность" о человеке, избравшем жизнь вдали от больших городов, а также серия " На кончиках пальцев " российского фотожурналиста Алексея Филиппова о победах и преодолениях в одном из красивейших видов спорта — спортивной гимнастике. В 2017 году за победу на конкурсе боролись порядкаработ изстран мира.

Выставка победителей конкурса имени Стенина — часть международного выставочного турне, старт которому был дан в начале сентября в Москве. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами. Организатором конкурса является МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Международными партнерами номинаций конкурса в 2017 году стали: телеканал Al Mayadeen TV, Shanghai United Media Group (SUMG) и МККК.