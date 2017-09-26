Работы победителей конкурса имени Стенина прибыли в Стамбул

14:2726.09.2017
(обновлено: 14:28 26.09.2017)
1100
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Первой зарубежной площадкой выставочного турне работ лучших молодых фотожурналистов мира, одержавших победу на Международном конкурсе фотожурналистики имения Андрея Стенина в 2017 году, станет FotoIstanbul-2017 - один из ведущих международных фестивалей фотографии в Турции. Фестиваль пройдет в Стамбуле с 30 сентября по 22 октября 2017 года и включит десятки экспозиций и слайд-шоу со всего мира. Своим гостям фестиваль предложит обучающие семинары, мастер-классы и лекции о новых направлениях и техниках в современной фотографии.
В экспозиционном пространстве фестиваля конкурс имени Андрея Стенина представит несколько фотографических серий, среди которых — пронзительная история о людях с утраченным будущим "Беженцы в Белграде"
испанского журналиста Алехандро Мартинеса Велеса (Гран-при 2017 года); фоторассказ россиянина Павла Волкова "Другая реальность"
о человеке, избравшем жизнь вдали от больших городов, а также серия "На кончиках пальцев
" российского фотожурналиста Алексея Филиппова о победах и преодолениях в одном из красивейших видов спорта — спортивной гимнастике. В 2017 году за победу на конкурсе боролись порядка 5000
работ из 76
стран мира.
Выставка победителей конкурса имени Стенина — часть международного выставочного турне, старт которому был дан в начале сентября в Москве. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами. Организатором конкурса является МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Международными партнерами номинаций конкурса в 2017 году стали: телеканал Al Mayadeen TV, Shanghai United Media Group (SUMG) и МККК.
Информационными партнерами конкурса стали: информационно-новостной портал Вести.Ru
, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура"
, информационно-новостной портал KP.ru
, информационный портал ЖурДом
и портал Russian Photo
. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik
, информационное агентство Askanews
, медиахолдинг Independent Media
, информационное агентство Notimex
, новостное агентство ANA
, телеканал и портал RT
, The Royal Photographic Society
, Shanghai United Media Group
(SUMG), информационное агентство Xinhua
, новостное агентство ANDES
,. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии
, агентство ГеоФото
, портал Photo-study.ru
, онлайн журнал Bleek Magazine
, Союз журналистов Москвы
, Союз фотохудожников России
, информационный портал YOung JOurnalists
и Фестивали PhotoVisa
и "Фотопарад в Угличе"
.