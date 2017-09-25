"Россия сегодня" получила благодарность министра за "Год экологии"

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. За проект "Год экологии" МИА "Россия сегодня" получило специальную благодарность Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области. По итогам Байкальского международного экологического водного форума (БМЭВФ) министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков наградил агентство "за освещение важнейших экологических вопросов", тем самым подчеркнув его особую роль в формировании экологической культуры населения. Выступив стратегическим информационным партнером БМЭВФ-2017, флагманский ресурс медиагруппы RIA.RU представил на форуме сразу несколько информационных разделов, включая "Заповедные земли России" и "Экологическая карта России".
Байкальский международный экологический водный форум имел не только всероссийское, но и международное значение. Мероприятие объединило около 800 участников из России и 23 государств мира — Монголии, Польши, Кореи, Франции, Индии, Великобритании, Турции, Кении, Швейцарии, Кыргызстана, Болгарии, Швеции, США и других. Столь представительный международный состав участников позволил привлечь широкое внимание мировой общественности к проблемам пресноводных озер Земли, одним из которых является Байкал.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, "Р-Спорт", РИА Недвижимость, "Прайм", РИА Рейтинг, "ИноСМИ". МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.