"Россия сегодня" получила благодарность министра за "Год экологии"

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. За проект "Год экологии" МИА "Россия сегодня" получило специальную благодарность Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области. По итогам Байкальского международного экологического водного форума (БМЭВФ) министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков наградил агентство "за освещение важнейших экологических вопросов", тем самым подчеркнув его особую роль в формировании экологической культуры населения. Выступив стратегическим информационным партнером БМЭВФ-2017, флагманский ресурс медиагруппы RIA.RU представил на форуме сразу несколько информационных разделов, включая "Заповедные земли России" и "Экологическая карта России".

© РИА Новости Благодарность МИА "Россия сегодня" от Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области © РИА Новости Благодарность МИА "Россия сегодня" от Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области

В связи с актуальностью темы акцент в презентации экопроектов РИА Новости был сделан на интерактивной "Народной карте экологических нарушений". Согласно регламенту проекта, любой свидетель экологического нарушения может прислать жалобу, заполнив специальную форму на сайте ria.ru. Обращения проверяются сотрудниками Минприроды, которые берут ситуацию под контроль и обеспечивают решение проблемы. Данная инициатива является эффективным механизмом взаимодействия граждан и государственных институтов и подчеркивает важную информационную роль ресурса в вопросе природоохранной деятельности в России.

Байкальский международный экологический водный форум имел не только всероссийское, но и международное значение. Мероприятие объединило около 800 участников из России и 23 государств мира — Монголии, Польши, Кореи, Франции, Индии, Великобритании, Турции, Кении, Швейцарии, Кыргызстана, Болгарии, Швеции, США и других. Столь представительный международный состав участников позволил привлечь широкое внимание мировой общественности к проблемам пресноводных озер Земли, одним из которых является Байкал.

© РИА Новости / Александр Гальперин Перейти в фотобанк Фотограф "Россия сегодня" представил свои работы на World Press Photo является партнером Минприроды в Год экологии в России. На церемонии открытия форума было оглашено обращение министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергея Донского: "Уверен, что в фокусе внимания участников форума окажутся проблемы, которые требуют оперативного вмешательства. Нам нужно разобраться с загрязнениями акватории и береговой линии озера. Сейчас констатируем, что естественная динамика озера выравнивается, оно вошло в водный цикл восстановления. Поэтому наши основные усилия должны быть направлены на активизацию программ модернизации очистных сооружений, ликвидацию объектов накопленного экологического ущерба".

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