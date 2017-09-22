Министр культуры РФ наградил корреспондента РИА Новости

Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил награду специальному корреспонденту МИА Россия сегодня Анне Горбашовой за проведение информационной кампании по освещению культурных событий. 22 сентября 2017

Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил награду специальному корреспонденту МИА Россия сегодня Анне Горбашовой за проведение информационной кампании по освещению культурных событий. 22 сентября 2017

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Глава Министерства культуры РФ Владимир Мединский вручил награду специальному корреспонденту МИА "Россия сегодня" Анне Горбашовой за проведение информационной кампании по освещению культурных событий. Анна Горбашова уже около 10 лет освещает самые крупные культурные события России, среди которых были культурные программы Олимпиады 2014, ПМЭФ, премьеры фильмов и непосредственно деятельность Министерства культуры России. Все материалы Анны публикуются на самом популярном новостном ресурсе России — Ria.ru.

© РИА Новости / Александр Гальперин Перейти в фотобанк Фотограф "Россия сегодня" представил свои работы на World Press Photo : "Мне очень приятно получить награду лично от министра культуры РФ Владимира Мединского. Особенно приятно было услышать от министра, что ранее журналистов не отмечали, но среди них есть такие, кого вполне можно назвать деятелем культуры".

Торжественная церемония награждения прошла в Атриуме Большого театра, где глава Минкультуры РФ Владимир Мединский вручил певцам Георгию Лепсу и Надежде Бабкиной, режиссеру Алле Суриковой, актеру Сергею Никоненко и другим деятелям культуры государственные награды Российской Федерации и ведомственные награды Минкультуры РФ.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова Специальный корреспондент МИА "Россия сегодня" Анна Горбашова получила награду за проведение информационной кампании по освещению культурных событий. 22 сентября 2017 © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Специальный корреспондент МИА "Россия сегодня" Анна Горбашова получила награду за проведение информационной кампании по освещению культурных событий. 22 сентября 2017

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