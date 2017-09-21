МИА "Россия сегодня" и МЧС России подписали соглашение о сотрудничестве

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и глава МЧС Владимир Пучков подписали соглашение о сотрудничестве. 21 сентября 2017

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и глава МЧС Владимир Пучков подписали соглашение о сотрудничестве. 21 сентября 2017

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Международное информационное агентство (МИА) "Россия сегодня" и МЧС России подписали в четверг соглашение об информационном взаимодействии.

Целями подписанного соглашения стали привлечение общественного внимания к вопросам предупреждения ЧС, повышение уровня грамотности действий людей во время происшествий, а также популяризация деятельности чрезвычайного ведомства России. Подписи под соглашением поставили генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и глава МЧС России Владимир Пучков.

Как отметил Киселев, сегодняшним соглашением были оформлены давние неформальные отношения. Тем самым, добавил он, подтвердив, что у агентства и МЧС много общего и одни цели.

"У нас абсолютно общие цели. Мы хотим сделать жизнь людей в России безопаснее. И я думаю, что объединение наших информационных возможностей будет способствовать этой цели — сделать жизнь людей комфортнее и безопаснее", — заявил Киселев.

В свою очередь, глава МЧС подчеркнул, что соглашение открывает новые горизонты для сотрудничества. "Сегодня очень знаменательный день, потому что мы уже долгие годы взаимодействуем, но сегодня подписываем соглашение, которое открывает новые горизонты для сотрудничества", — сказал Пучков.

Кроме того, добавил он, "не менее важным также является своевременное доведение до граждан прогнозов различных опасностей и угроз, правил безопасного поведения, формы и методы самопомощи, взаимопомощи и быстрого реагирования на те проблемы, которые возникают".

"Именно наше взаимодействие в широком формате с использованием колоссального опыта наших служб позволит на качественно новом уровне осуществлять поддержку людей в сложных жизненных ситуациях", — резюмировал Пучков.

Перед подписанием соглашения гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев ознакомился с работой Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России.

Кроме того, гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву показали образцы новейшей робототехники и беспилотников, применяемых во время спасательных операций, а также комнату психоэмоциональной разгрузки, где сотрудники чрезвычайного ведомства могут отдохнуть после тяжелого рабочего дня.

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