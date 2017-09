Журналисты "РИА Недвижимость" победили в конкурсе PROEstate Media Awards

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Два журналиста информационного агентства "РИА Недвижимость" (в составе медиагруппы МИА "Россия сегодня") стали лауреатами конкурса для СМИ PROEstate Media Awards, итоги которого ежегодно подводятся в рамках международного инвестиционного форума PROEstate.

Выпускающий редактор Мария Неретина была признана лучшей в номинации "Лучшая аналитическая работа по освещению темы коммерческой недвижимости". В свою очередь руководитель редакции Ольга Набатникова победила в номинации "Лучший журналист, освещающий различные аспекты рынка недвижимости". Награды вручались в 12 разных номинациях.

РИА Недвижимость — единственное в России информационное агентство в сфере недвижимости. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". В 2016 году "РИА Недвижимость" признано информационным агентством года и интернет-порталом года по версии главной журналистской премии рынка недвижимости JOY. Агентство не раз становилось обладателем титула "Лучшее онлайн-издание о недвижимости" по версии Ассоциации профессионалов рынка недвижимости REPA в рамках конкурса JOY (Journalist of the Year in Real Estate). РИА Недвижимость лидирует в рейтинге самых цитируемых СМИ в отрасли недвижимости и строительства за II квартал 2017 года.