Конкурс Стенина стал учебной лабораторией для студентов-журналистов

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Выставка победителей международного фотоконкурса имени Андрея Стенина, работающая в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер, приняла группу студентов-фотографов. На площадке единственного в стране международного конкурса для молодых фотожурналистов, студенты встретились с одним из победителей-2017 Павлом Волковым, чьи фотоработы получили сразу три статуэтки конкурса.

На примере своих работ, рассказывающих о жизни отшельника, показывающих силу духа российского спортсмена-паралимпийца и переносящих зрителей в мир мальчишеских грез, Волков показал студентам, как продумать сюжет, свет и тему.

Член экспертной комиссии Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина Екатерина Новикова также поделилась лайфхаками с будущими фотожурналистами: "Участие в конкурсах заставляет задуматься о том, что и как ты снимаешь. Критически взглянуть на свои фотографии, проанализировать свой труд. В первую очередь надо решить для себя, что и кому ты хочешь рассказать".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков Екатерина Новикова со студентами-фотографами в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер. 13 сентября 2017 © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Екатерина Новикова со студентами-фотографами в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер. 13 сентября 2017

Познакомиться с работами победителей конкурса 2017 года можно в Центре фотографии им. братьев Люмьер до 17 сентября (вход бесплатный). Далее по традиции выставку работ победителей конкурса ждет турне по экспозиционным площадкам России и мира.

В экспозицию вошло более 200 конкурсных работ лучших молодых фотожурналистов, на которых запечатлены фрагменты жизни простых людей и знаковые события в жизни больших городов и стран, мгновения спорта и яркие этнические праздники. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина организован МИА "Россия сегодня" под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Справка о конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

В 2017 году на конкурс, который проходит третий год подряд, было прислано порядка 5000 работ из 76 стран мира в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени".

Международными партнерами номинаций конкурса в 2017 году стали: телеканал Al Mayadeen TV, Shanghai United Media Group (SUMG) и МККК.

Генеральными информационными партнерами конкурса стали: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo.

Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), информационное агентство Xinhua, новостное агентство ANDES. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, онлайн журнал Bleek Magazine, Союз журналистов Москвы, Школа визуальных искусств, Союз фотохудожников России, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали PhotoVisa и "Фотопарад в Угличе".