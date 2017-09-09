МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. МИА "Россия сегодня" при поддержке Информационного центра Центральной избирательной комиссии представило специальный онлайн-проект, посвященный выборам глав регионов России 10 сентября. Проект состоит из двух частей — интерактивная карта России и виджет с результатами подсчета голосов — и содержит статистические данные о 16 регионах, главы которых определятся в ходе выборов, а также сведения о каждом кандидате и данные о числе избирателей.

В день выборов 10 сентября, с 15:00 по Москве, карта и виджет будут оперативно обновляться и показывать последние результаты подсчета голосов, а также предварительные данные о явке. Следить за ходом голосования в режиме реального времени можно будет как на сайте ria.ru, так и в аккаунтах РИА Новости в соцсетях Вконтакте и Одноклассники. Ознакомиться с проектом можно уже сейчас по ссылке.

Выборы разного уровня пройдут в России в этом году в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов страны. В 16 субъектах в этот день будут выбирать глав регионов, а в шести пройдут выборы депутатов региональных законодательных собраний.

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