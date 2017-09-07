Фотограф Sputnik стал народным "чемпионом" на конкурсе имени Андрея Стенина

Фотограф Табылды Кадырбеков во время церемонии награждения победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве

Фотограф Табылды Кадырбеков во время церемонии награждения победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Фотожурналист Sputnik.Кыргызстан Табылды Кадырбеков стал победителем народного голосования на международном конкурсе фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованным медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Его работа "Продавщица сладкой ваты" стала лучшей по итогам онлайн-голосования, а также получила особую отметку жюри.

Табылды Кадырбеков рассказал об истории создания этой фотографии. По словам автора снимка, сначала он неохотно пошел выполнять задание шеф-редактора из-за сильной метели, но в процессе съемок вошел во вкус. "Стало интересно наблюдать, как бишкекчане реагируют на снежный вихрь. Я уже собирался завершить фотопрогулку по столице, когда увидел бабушку, торгующую сладкой ватой. Я сделал фото со спины, но мне показалось, что чего-то не хватает. Обошел ее, сделал пару кадров. А потом апашка вдруг улыбнулась, и я сделал тот самый кадр. Она спросила: "Зачем фотографируешь?". Я ответил: "На память", — рассказал фотожурналист.

© Табылды Кадырбеков | Stenincontest "Продавщица сладкой ваты". Работа фотографа Табылды Кадырбекова из Кыргызстана © Табылды Кадырбеков | Stenincontest "Продавщица сладкой ваты". Работа фотографа Табылды Кадырбекова из Кыргызстана

По словам руководителя фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александра Штоля, онлайн-голосование, в котором активно принимали участие пользователи социальных сетей, демонстрирует высокую популярность современной фотографии у зрителей.

"Работы, за которые голосовали любители, отличает точность в передаче случайно выхваченных бытовых сцен и яркость фотографических красок", — отметил Штоль.

Церемония награждения и открытия фотовыставки победителей прошла в Центре фотографии имени братьев Люмьер. Обладателем Гран-при, а также первого места в номинации "Главные новости. Серия", стал испанец Алехандро Мартинес Велес (Alejandro Martinez Velez). Вместе с испанским журналистом высоких наград удостоены молодые фотопрофессионалы со всего мира. Среди них — журналист из ЮАР Фандулвази Джайкло (Phandulwazi Jikelo) с репортажной фотографией "Протесты в городе Грабу" ("Главные новости. Одиночная работа", 1-е место), сербка Елена Янкович (Jelena Jankovic), покорившая жюри элегантной фотографией "Культура селфи" ("Моя планета. Одиночная работа", 1-е место); фотограф из Италии Данило Гарсиа Ди Мео (Danilo Garcia Di Meo) с фотосерией "Что?" о мужестве и воле к жизни молодой итальянки Амбре ("Портрет. Герой нашего времени. Серия", 1-е место), россиянин Валентин Егоршин с портретной фотографией "Лицо из прошлого" ("Портрет. Герой нашего времени. Одиночная работа", 1-е место) и многие другие.

Вручая награды, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил: "Сегодня — важный для нас день. Каждый год в начале осени мы вспоминаем нашего товарища и фотокорреспондента "Россия сегодня" Андрея Стенина, убитого при выполнении редакционного задания на Украине. Именем Андрея и в память о нем мы назвали конкурс для молодых фотографов. Сегодня, объединенные именем Стенина, молодые репортеры всего мира рассказывают о том, что их волнует, обращаясь к работам Андрея как к своеобразному камертону правды".

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. В 2017 году на конкурс, который проходит третий год подряд, было прислано порядка 5000 работ из 76 стран мира в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени".

Международными партнерами номинаций конкурса в 2017 году стали: телеканал Al Mayadeen TV, Shanghai United Media Group (SUMG) и МККК.

Генеральными информационными партнерами конкурса стали: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия — Культура", информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo.

Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), информационное агентство Xinhua, новостное агентство ANDES. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, онлайн-журнал Bleek Magazine, Союз журналистов Москвы, Школа визуальных искусств, Союз фотохудожников России, информационный портал YOung JOurnalists и фестивали PhotoVisa и "Фотопарад в Угличе".