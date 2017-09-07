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Фотограф Sputnik стал народным "чемпионом" на конкурсе имени Андрея Стенина

23:0407.09.2017
(обновлено: 23:08 07.09.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкФотограф Табылды Кадырбеков во время церемонии награждения победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в МосквеФотограф Табылды Кадырбеков во время церемонии награждения победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Фотожурналист Sputnik.Кыргызстан Табылды Кадырбеков стал победителем народного голосования на международном конкурсе фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованным медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Его работа "Продавщица сладкой ваты" стала лучшей по итогам онлайн-голосования, а также получила особую отметку жюри.

Табылды Кадырбеков рассказал об истории создания этой фотографии. По словам автора снимка, сначала он неохотно пошел выполнять задание шеф-редактора из-за сильной метели, но в процессе съемок вошел во вкус. "Стало интересно наблюдать, как бишкекчане реагируют на снежный вихрь. Я уже собирался завершить фотопрогулку по столице, когда увидел бабушку, торгующую сладкой ватой. Я сделал фото со спины, но мне показалось, что чего-то не хватает. Обошел ее, сделал пару кадров. А потом апашка вдруг улыбнулась, и я сделал тот самый кадр. Она спросила: "Зачем фотографируешь?". Я ответил: "На память", — рассказал фотожурналист.

© Табылды Кадырбеков | Stenincontest"Продавщица сладкой ваты". Работа фотографа Табылды Кадырбекова из Кыргызстана
© Табылды Кадырбеков | Stenincontest
"Продавщица сладкой ваты". Работа фотографа Табылды Кадырбекова из Кыргызстана

По словам руководителя фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александра Штоля, онлайн-голосование, в котором активно принимали участие пользователи социальных сетей, демонстрирует высокую популярность современной фотографии у зрителей.

"Работы, за которые голосовали любители, отличает точность в передаче случайно выхваченных бытовых сцен и яркость фотографических красок", — отметил Штоль.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Все больше стран участвуют в конкурсе имени Стенина, заявил Дмитрий Киселев

Церемония награждения и открытия фотовыставки победителей прошла в Центре фотографии имени братьев Люмьер. Обладателем Гран-при, а также первого места в номинации "Главные новости. Серия", стал испанец Алехандро Мартинес Велес (Alejandro Martinez Velez). Вместе с испанским журналистом высоких наград удостоены молодые фотопрофессионалы со всего мира. Среди них — журналист из ЮАР Фандулвази Джайкло (Phandulwazi Jikelo) с репортажной фотографией "Протесты в городе Грабу" ("Главные новости. Одиночная работа", 1-е место), сербка Елена Янкович (Jelena Jankovic), покорившая жюри элегантной фотографией "Культура селфи" ("Моя планета. Одиночная работа", 1-е место); фотограф из Италии Данило Гарсиа Ди Мео (Danilo Garcia Di Meo) с фотосерией "Что?" о мужестве и воле к жизни молодой итальянки Амбре ("Портрет. Герой нашего времени. Серия", 1-е место), россиянин Валентин Егоршин с портретной фотографией "Лицо из прошлого" ("Портрет. Герой нашего времени. Одиночная работа", 1-е место) и многие другие.

Награждение победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТретий Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой комиссии России по делам ЮНЕСКО, в четверг объявил победителей 2017 года.Фотокорреспондент Кристина Кормилицына на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Третий Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой комиссии России по делам ЮНЕСКО, в четверг объявил победителей 2017 года.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк"Количество работ, которые мы получаем каждый год, все больше. Все больше стран, которые участвуют в нашем конкурсе. Сейчас это уже 76 стран мира", - сообщил на церемонии награждения победителей конкурса гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Количество работ, которые мы получаем каждый год, все больше. Все больше стран, которые участвуют в нашем конкурсе. Сейчас это уже 76 стран мира", - сообщил на церемонии награждения победителей конкурса гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ 2017 году на конкурс было прислано порядка 5000 работ. На снимке: фотограф Елена Янкович рядом со своей работой "Культура селфи", завоевавшей 1 место конкурса в номинации "Моя планета. Одиночная фотография".Фотограф Елена Янкович на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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В 2017 году на конкурс было прислано порядка 5000 работ. На снимке: фотограф Елена Янкович рядом со своей работой "Культура селфи", завоевавшей 1 место конкурса в номинации "Моя планета. Одиночная фотография".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЖюри отбирало победителей конкурса в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени".На выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жюри отбирало победителей конкурса в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (слева) и директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве.Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и директор объединенной дирекции фотоинформации МИА Россия сегодня Александр Штоль на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики им. Андрея Стенина
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (слева) и директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ экспозицию выставки, открытой в четверг в Центре фотографии им. братьев Люмьер, вошло более 200 конкурсных работ лучших молодых фотожурналистов, на которых запечатлены фрагменты жизни простых людей и знаковые события в жизни больших городов и стран, мгновения спорта и яркие этнические праздники.На выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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В экспозицию выставки, открытой в четверг в Центре фотографии им. братьев Люмьер, вошло более 200 конкурсных работ лучших молодых фотожурналистов, на которых запечатлены фрагменты жизни простых людей и знаковые события в жизни больших городов и стран, мгновения спорта и яркие этнические праздники.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСпортивная тема стала одной из ключевых в экспозиции 2017 года и победной для россиян — все призовые места в конкурсной номинации "Спорт" были отданы участникам из России. На фото: Константин Чалабов, чей снимок "Элегантный болельщик" завоевал 1 место конкурса в номинации "Спорт. Одиночная фотография".Фотограф Константин Чалабов на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
© РИА Новости / Илья Питалев
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Спортивная тема стала одной из ключевых в экспозиции 2017 года и победной для россиян — все призовые места в конкурсной номинации "Спорт" были отданы участникам из России. На фото: Константин Чалабов, чей снимок "Элегантный болельщик" завоевал 1 место конкурса в номинации "Спорт. Одиночная фотография".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ этом году призовой фонд конкурса вырос благодаря специальным наградам ведущих международных СМИ — Шанхайской объединенной медиагруппы и Общеарабского информационного холдинга Аль-Маядин ТВ, а также одной из крупнейших гуманитарных организаций мира — Международного Комитета Красного Креста.На выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В этом году призовой фонд конкурса вырос благодаря специальным наградам ведущих международных СМИ — Шанхайской объединенной медиагруппы и Общеарабского информационного холдинга Аль-Маядин ТВ, а также одной из крупнейших гуманитарных организаций мира — Международного Комитета Красного Креста.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВыставка работ финалистов Международного конкурса имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер продлится до 17 сентября, после чего экспозиция отправится в турне по выставочным залам России и мира.На выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Выставка работ финалистов Международного конкурса имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер продлится до 17 сентября, после чего экспозиция отправится в турне по выставочным залам России и мира.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев вручает награды финалистам Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве.Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на церемонии награждения финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев вручает награды финалистам Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПобедители и призеры Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве.Победители и призеры Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Победители и призеры Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ церемонии награждения победителей конкурса приняла участие директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова. Она отметила, что фотографии из горячих точек являются иллюстрацией того, к чему может привести нестабильность, отсутствие желания поиска компромиссов в международных отношениях.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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В церемонии награждения победителей конкурса приняла участие директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова. Она отметила, что фотографии из горячих точек являются иллюстрацией того, к чему может привести нестабильность, отсутствие желания поиска компромиссов в международных отношениях.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСерия снимков фотографа Павла Волкова заняла первое место конкурса в номинации "Моя планета".Фотограф Павел Волков на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Серия снимков фотографа Павла Волкова заняла первое место конкурса в номинации "Моя планета".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГран-при международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина и приз за первое место в номинации "Главные новости. Серия" получил испанский фотограф Алехандро Мартинес Велес за серию "Беженцы в Белграде".На выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Гран-при международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина и приз за первое место в номинации "Главные новости. Серия" получил испанский фотограф Алехандро Мартинес Велес за серию "Беженцы в Белграде".
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Вручая награды, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил: "Сегодня — важный для нас день. Каждый год в начале осени мы вспоминаем нашего товарища и фотокорреспондента "Россия сегодня" Андрея Стенина, убитого при выполнении редакционного задания на Украине. Именем Андрея и в память о нем мы назвали конкурс для молодых фотографов. Сегодня, объединенные именем Стенина, молодые репортеры всего мира рассказывают о том, что их волнует, обращаясь к работам Андрея как к своеобразному камертону правды".

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на церемонии награждения финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Конкурс имени Андрея Стенина назвал победителя

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. В 2017 году на конкурс, который проходит третий год подряд, было прислано порядка 5000 работ из 76 стран мира в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени".

Международными партнерами номинаций конкурса в 2017 году стали: телеканал Al Mayadeen TVShanghai United Media Group (SUMG) и МККК.

Генеральными информационными партнерами конкурса стали: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия — Культура", информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo.

Победители фотоконкурса имени Андрея Стенина
© Павел Волков | StenincontestПервое место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий" выиграл фотограф из России Павел Волков. Его снимки рассказывают историю Юрия, мужчины, который решил покинуть привычную среду и ушел жить в лес, подальше от больших городов.Другая реальность. Работа фотографа Павла Волкова из России
© Павел Волков | Stenincontest
Первое место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий" выиграл фотограф из России Павел Волков. Его снимки рассказывают историю Юрия, мужчины, который решил покинуть привычную среду и ушел жить в лес, подальше от больших городов.
© Павел Волков | StenincontestЮрий уже привык жить на природе и, по сути, погрузился в иную, мистическую реальность.Другая реальность. Работа фотографа Павла Волкова из России
© Павел Волков | Stenincontest
Юрий уже привык жить на природе и, по сути, погрузился в иную, мистическую реальность.
© Павел Волков | StenincontestСнимок из серии "Другая реальность", фотограф Павел Волков, Россия. Первое место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий".Другая реальность. Работа фотографа Павла Волкова из России
© Павел Волков | Stenincontest
Снимок из серии "Другая реальность", фотограф Павел Волков, Россия. Первое место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий".
© Елена Янкович | StenincontestПервое место конкурса в номинации "Моя планета. Одиночная фотография" заняла работа сербского фотографа Елены Янкович "Культура селфи". Своим снимком автор призывает публику наслаждаться миром вокруг, забыв о стремлении получать одобрение окружающих.Культура селфи. Фотография Елены Янкович из Сербии
© Елена Янкович | Stenincontest
Первое место конкурса в номинации "Моя планета. Одиночная фотография" заняла работа сербского фотографа Елены Янкович "Культура селфи". Своим снимком автор призывает публику наслаждаться миром вокруг, забыв о стремлении получать одобрение окружающих.
© Алексей Филиппов | StenincontestПервое место конкурса в номинации "Спорт. Серия фотографий" завоевал фотограф из России Алексей Филиппов. Его серия работ "На кончиках пальцев" посвящена такому красивому, но столь тяжелому труду, как спортивная гимнастика.На кончиках пальцев
© Алексей Филиппов | Stenincontest
Первое место конкурса в номинации "Спорт. Серия фотографий" завоевал фотограф из России Алексей Филиппов. Его серия работ "На кончиках пальцев" посвящена такому красивому, но столь тяжелому труду, как спортивная гимнастика.
© Алексей Филиппов | StenincontestАлексей Филиппов снимал звезд мирового спорта во время тренировок и выступлений на летних Олимпийских играх в Рио.На кончиках пальцев
© Алексей Филиппов | Stenincontest
Алексей Филиппов снимал звезд мирового спорта во время тренировок и выступлений на летних Олимпийских играх в Рио.
© Алексей Филиппов | StenincontestСерия снимков "На кончиках пальцев" фотографа Алексея Филиппова показывает, сколько боли, травм и побед над собой стоит всего лишь за одним успешным выступлением спортивного гимнаста на международном турнире.На кончиках пальцев
© Алексей Филиппов | Stenincontest
Серия снимков "На кончиках пальцев" фотографа Алексея Филиппова показывает, сколько боли, травм и побед над собой стоит всего лишь за одним успешным выступлением спортивного гимнаста на международном турнире.
© Константин Чалабов | StenincontestСнимок фотографа из России Константина Чалабова, завоевавший первое место конкурса в номинации "Спорт. Одиночная фотография", был сделан во время турнира по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.Элегантный болельщик. Работа фотографа Константина Чалабова из России
© Константин Чалабов | Stenincontest
Снимок фотографа из России Константина Чалабова, завоевавший первое место конкурса в номинации "Спорт. Одиночная фотография", был сделан во время турнира по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
© Алехандро Мартинес Велес | StenincontestОбладатель Гран-при и первого места в номинации "Главные новости. Серия фотографий" испанец Алехандро Мартинес Велес представил на конкурс серию снимков "Беженцы в Белграде".Беженцы в Белграде. Работа фотографа Алехандро Мартинес Велес из Испании
© Алехандро Мартинес Велес | Stenincontest
Обладатель Гран-при и первого места в номинации "Главные новости. Серия фотографий" испанец Алехандро Мартинес Велес представил на конкурс серию снимков "Беженцы в Белграде".
© Алехандро Мартинес Велес | StenincontestПомимо главного приза конкурса имени Стенина, работа "Беженцы в Белграде" Алехандро Мартинеса Велеса была удостоена специального приза Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию".Беженцы в Белграде. Работа фотографа Алехандро Мартинес Велес из Испании
© Алехандро Мартинес Велес | Stenincontest
Помимо главного приза конкурса имени Стенина, работа "Беженцы в Белграде" Алехандро Мартинеса Велеса была удостоена специального приза Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию".
© Алехандро Мартинес Велес | StenincontestГерои серии снимков Алехандро Мартинеса Велеса — беженцы из Афганистана и Пакистана, живущие на заброшенных складах рядом с Центральным вокзалом Белграда.Беженцы в Белграде. Работа фотографа Алехандро Мартинес Велес из Испании
© Алехандро Мартинес Велес | Stenincontest
Герои серии снимков Алехандро Мартинеса Велеса — беженцы из Афганистана и Пакистана, живущие на заброшенных складах рядом с Центральным вокзалом Белграда.
© Фандулвази Джайкло | StenincontestПервое место конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография". Снимок Фандулвази Джайкло из ЮАР "Протесты в городе Грабу" был сделан во время стычек жителей города с полицией недалеко от Кейптауна.Протесты в городе Грабу. Работа фотографа Фандулвази Джайкло из ЮАР
© Фандулвази Джайкло | Stenincontest
Первое место конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография". Снимок Фандулвази Джайкло из ЮАР "Протесты в городе Грабу" был сделан во время стычек жителей города с полицией недалеко от Кейптауна.
© Анар Мовсумов | StenincontestОсобой отметки жюри конкурса имени Стенина, а также специального приза Шанхайской объединенной медиагруппы удостоена работа фотографа Анара Мовсумова из России. Его "Театр без границ" был представлен в номинации "Моя планета. Одиночная фотография". На снимке — один из уроков в студии, где занимаются дети с синдромом Дауна. В центре кадра — мальчик, который недавно начал ходить на занятия и еще не привык к громким звукам музыки.Театр без границ. Работа фотографа Анара Мовсумова из России
© Анар Мовсумов | Stenincontest
Особой отметки жюри конкурса имени Стенина, а также специального приза Шанхайской объединенной медиагруппы удостоена работа фотографа Анара Мовсумова из России. Его "Театр без границ" был представлен в номинации "Моя планета. Одиночная фотография". На снимке — один из уроков в студии, где занимаются дети с синдромом Дауна. В центре кадра — мальчик, который недавно начал ходить на занятия и еще не привык к громким звукам музыки.
© Шахневаз Кхан | StenincontestТретье место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий" завоевала работа Шахневаза Хана из Бангладеш. На снимках серии "Беззвучный крик" — дети, живущие в трущобах города Лех в Индии. Эти фото также были удостоены специального приза Общеарабского информационного холдинга Аль-Маядин ТВ (Al Mayadeen TV).Беззвучный крик. Работа фотографа Шахневаза Кхан из Бангладеш
© Шахневаз Кхан | Stenincontest
Третье место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий" завоевала работа Шахневаза Хана из Бангладеш. На снимках серии "Беззвучный крик" — дети, живущие в трущобах города Лех в Индии. Эти фото также были удостоены специального приза Общеарабского информационного холдинга Аль-Маядин ТВ (Al Mayadeen TV).
© Анна Пантелия | StenincontestТретье место конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография", а также специальный приз Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" завоевала работа "Европейская мечта" фотографа из Греции Анны Пантелия. На снимке — ребенок в лагере для беженцев Идомени на греческо-македонской границе.Европейская мечта. Работа фотографа Анны Пантелия из Греции
© Анна Пантелия | Stenincontest
Третье место конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография", а также специальный приз Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" завоевала работа "Европейская мечта" фотографа из Греции Анны Пантелия. На снимке — ребенок в лагере для беженцев Идомени на греческо-македонской границе.
© Данило Гарсиа Ди Мео | StenincontestПервое место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий" завоевал итальянец Данило Гарсиа Ди Мео. Его серия снимков "Что?" посвящена девушке Амбре, которой в двухлетнем возрасте поставили диагноз "глухота".Что? Работа фотографа Данило Гарсиа Ди Мео из Италии
© Данило Гарсиа Ди Мео | Stenincontest
Первое место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий" завоевал итальянец Данило Гарсиа Ди Мео. Его серия снимков "Что?" посвящена девушке Амбре, которой в двухлетнем возрасте поставили диагноз "глухота".
© Данило Гарсиа Ди Мео | StenincontestГероиня серии фотографий "Что?" итальянка Амбра каждый день борется со стереотипами и преодолевает препятствия, возникающие на ее пути.Что? Работа фотографа Данило Гарсиа Ди Мео из Италии
© Данило Гарсиа Ди Мео | Stenincontest
Героиня серии фотографий "Что?" итальянка Амбра каждый день борется со стереотипами и преодолевает препятствия, возникающие на ее пути.
© Данило Гарсиа Ди Мео | StenincontestФотограф Данило Гарсиа Ди Мео своей работой старается рассказать историю Амбры, чья глухота не мешает ей расти над собой и даже заниматься единоборствами.Данило Гарсиа Ди Мео, Италия. Что? Первое место в номинации Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий
© Данило Гарсиа Ди Мео | Stenincontest
Фотограф Данило Гарсиа Ди Мео своей работой старается рассказать историю Амбры, чья глухота не мешает ей расти над собой и даже заниматься единоборствами.
© Валентин Егоршин | Stenincontest Первое место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Одиночная фотография" завоевал Валентин Егоршин из России. На его снимке "Лицо из прошлого" — участники митинга Коммунистической партии, посвященного 99-й годовщине Великой Октябрьской революции.Лицо из прошлого. Работа фотографа Валентина Егоршина из России
© Валентин Егоршин | Stenincontest
Первое место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Одиночная фотография" завоевал Валентин Егоршин из России. На его снимке "Лицо из прошлого" — участники митинга Коммунистической партии, посвященного 99-й годовщине Великой Октябрьской революции.
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Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RTThe Royal Photographic SocietyShanghai United Media Group (SUMG), информационное агентство Xinhua, новостное агентство ANDES. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, онлайн-журнал Bleek MagazineСоюз журналистов Москвы, Школа визуальных искусств, Союз фотохудожников России, информационный портал YOung JOurnalists и фестивали PhotoVisa и "Фотопарад в Угличе".

 

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Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

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  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

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