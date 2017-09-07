Все больше стран участвуют в конкурсе имени Стенина, заявил Дмитрий Киселев

18:0607.09.2017
(обновлено: 18:36 07.09.2017)
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Свои работы на конкурс фотожурналистики им Андрея Стенина в 2017 году прислали фотографы из 76 стран, число работ растет год от года, заявил гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. В 2017 году на конкурс, который проходит третий год подряд, было прислано порядка 5000 работ из 76 стран мира в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени".
"Количество работ, которые мы получаем каждый год, все больше. Все больше стран, которые участвуют в нашем конкурсе. Сейчас это уже 76 стран мира, мы получили пять тысяч работ от фотографов, которые испытывают солидарность с Андреем, солидарность с нами, которым есть что сказать", — сказал Киселев в ходе церемонии награждения конкурса.
По словам Киселева, фотография – сильнее, чем телевизионные кадры, поскольку "очеловечивает, придаёт человеческое лицо, позволяет нам оценить эмоции, с которыми происходит человеческие катаклизмы, и в то же время войти с этими эмоциями в резонанс".
Выставка в Москве продлится до 17 сентября. После этого выставку ждет турне по экспозиционным площадкам России и мира.
"Обычно мы отправляем выставки, которые у нас здесь в Москве, за границу, выставки путешествуют по странам, это десятки стран каждый раз", — пояснил Киселев.
Иллюстрация горячих точек
Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в свою очередь сказала, что для неё большая честь участвовать в церемонии награждения.
"К сожалению, международные отношения не дают возможности конкурсу Стенина сконцентрироваться на других вопросах, продолжают показывать то, к чему может привести нестабильность, отсутствие желания поиска компромиссов", — отметила она.
По словам Захаровой, "фотографии переносят нас туда, куда страшно ехать".
"Мы ежедневно сталкиваемся с информацией из горячих точек, и эта иллюстрация, которая фактически в онлайн-режиме позволяет нам видеть, что происходит в тех странах, о которых мы говорим, рассказываем", — сказала представитель МИД.
Гран-при международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина и приз за первое место в номинации "Главные новости. Серия" получил испанский фотограф Алехандро Мартинес Велес за серию "Беженцы в Белграде".
Призы конкурса также получили журналист из ЮАР Фандулвази Джайкло с репортажной фотографией "Протесты в городе Грабу", сербка Елена Янкович за фотографию "Культура селфи", фотограф из Италии Данило Гарсиа Ди Мео за фотосерию "Что?", россиянин Валентин Егоршин с портретной фотографией "Лицо из прошлого" и многие другие.
Первое место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий" выиграл фотограф из России Павел Волков. Его снимки рассказывают историю Юрия, мужчины, который решил покинуть привычную среду и ушел жить в лес, подальше от больших городов.
Юрий уже привык жить на природе и, по сути, погрузился в иную, мистическую реальность.
Снимок из серии "Другая реальность", фотограф Павел Волков, Россия. Первое место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий".
Первое место конкурса в номинации "Моя планета. Одиночная фотография" заняла работа сербского фотографа Елены Янкович "Культура селфи". Своим снимком автор призывает публику наслаждаться миром вокруг, забыв о стремлении получать одобрение окружающих.
Первое место конкурса в номинации "Спорт. Серия фотографий" завоевал фотограф из России Алексей Филиппов. Его серия работ "На кончиках пальцев" посвящена такому красивому, но столь тяжелому труду, как спортивная гимнастика.
Алексей Филиппов снимал звезд мирового спорта во время тренировок и выступлений на летних Олимпийских играх в Рио.
Серия снимков "На кончиках пальцев" фотографа Алексея Филиппова показывает, сколько боли, травм и побед над собой стоит всего лишь за одним успешным выступлением спортивного гимнаста на международном турнире.
Снимок фотографа из России Константина Чалабова, завоевавший первое место конкурса в номинации "Спорт. Одиночная фотография", был сделан во время турнира по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Обладатель Гран-при и первого места в номинации "Главные новости. Серия фотографий" испанец Алехандро Мартинес Велес представил на конкурс серию снимков "Беженцы в Белграде".
Помимо главного приза конкурса имени Стенина, работа "Беженцы в Белграде" Алехандро Мартинеса Велеса была удостоена специального приза Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию".
Герои серии снимков Алехандро Мартинеса Велеса — беженцы из Афганистана и Пакистана, живущие на заброшенных складах рядом с Центральным вокзалом Белграда.
Первое место конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография". Снимок Фандулвази Джайкло из ЮАР "Протесты в городе Грабу" был сделан во время стычек жителей города с полицией недалеко от Кейптауна.
Особой отметки жюри конкурса имени Стенина, а также специального приза Шанхайской объединенной медиагруппы удостоена работа фотографа Анара Мовсумова из России. Его "Театр без границ" был представлен в номинации "Моя планета. Одиночная фотография". На снимке — один из уроков в студии, где занимаются дети с синдромом Дауна. В центре кадра — мальчик, который недавно начал ходить на занятия и еще не привык к громким звукам музыки.
Третье место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий" завоевала работа Шахневаза Хана из Бангладеш. На снимках серии "Беззвучный крик" — дети, живущие в трущобах города Лех в Индии. Эти фото также были удостоены специального приза Общеарабского информационного холдинга Аль-Маядин ТВ (Al Mayadeen TV).
Третье место конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография", а также специальный приз Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" завоевала работа "Европейская мечта" фотографа из Греции Анны Пантелия. На снимке — ребенок в лагере для беженцев Идомени на греческо-македонской границе.
Первое место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий" завоевал итальянец Данило Гарсиа Ди Мео. Его серия снимков "Что?" посвящена девушке Амбре, которой в двухлетнем возрасте поставили диагноз "глухота".
Героиня серии фотографий "Что?" итальянка Амбра каждый день борется со стереотипами и преодолевает препятствия, возникающие на ее пути.
Фотограф Данило Гарсиа Ди Мео своей работой старается рассказать историю Амбры, чья глухота не мешает ей расти над собой и даже заниматься единоборствами.
Первое место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Одиночная фотография" завоевал Валентин Егоршин из России. На его снимке "Лицо из прошлого" — участники митинга Коммунистической партии, посвященного 99-й годовщине Великой Октябрьской революции.