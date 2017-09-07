Все больше стран участвуют в конкурсе имени Стенина, заявил Дмитрий Киселев

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Свои работы на конкурс фотожурналистики им Андрея Стенина в 2017 году прислали фотографы из 76 стран, число работ растет год от года, заявил гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. В 2017 году на конкурс, который проходит третий год подряд, было прислано порядка 5000 работ из 76 стран мира в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени".

"Количество работ, которые мы получаем каждый год, все больше. Все больше стран, которые участвуют в нашем конкурсе. Сейчас это уже 76 стран мира, мы получили пять тысяч работ от фотографов, которые испытывают солидарность с Андреем, солидарность с нами, которым есть что сказать", — сказал Киселев в ходе церемонии награждения конкурса.

По словам Киселева, фотография – сильнее, чем телевизионные кадры, поскольку "очеловечивает, придаёт человеческое лицо, позволяет нам оценить эмоции, с которыми происходит человеческие катаклизмы, и в то же время войти с этими эмоциями в резонанс".

Выставка в Москве продлится до 17 сентября. После этого выставку ждет турне по экспозиционным площадкам России и мира.

"Обычно мы отправляем выставки, которые у нас здесь в Москве, за границу, выставки путешествуют по странам, это десятки стран каждый раз", — пояснил Киселев.

Иллюстрация горячих точек

Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в свою очередь сказала, что для неё большая честь участвовать в церемонии награждения.

"К сожалению, международные отношения не дают возможности конкурсу Стенина сконцентрироваться на других вопросах, продолжают показывать то, к чему может привести нестабильность, отсутствие желания поиска компромиссов", — отметила она.

По словам Захаровой, "фотографии переносят нас туда, куда страшно ехать".

"Мы ежедневно сталкиваемся с информацией из горячих точек, и эта иллюстрация, которая фактически в онлайн-режиме позволяет нам видеть, что происходит в тех странах, о которых мы говорим, рассказываем", — сказала представитель МИД.

Гран-при международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина и приз за первое место в номинации "Главные новости. Серия" получил испанский фотограф Алехандро Мартинес Велес за серию "Беженцы в Белграде".

Призы конкурса также получили журналист из ЮАР Фандулвази Джайкло с репортажной фотографией "Протесты в городе Грабу", сербка Елена Янкович за фотографию "Культура селфи", фотограф из Италии Данило Гарсиа Ди Мео за фотосерию "Что?", россиянин Валентин Егоршин с портретной фотографией "Лицо из прошлого" и многие другие.