Конкурс имени Андрея Стенина назвал победителя

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, раскрыл главную интригу состязания лучших молодых фотографов в 2017 году. Обладателем Гран-при, а также первого места в номинации "Главные новости. Серия", стал испанец Алехандро Мартинес Велес (Alejandro Martinez Velez).

Приз Алехандро получил за серию "Беженцы в Белграде" — пронзительную историю о людях с утраченным будущим. Съемка молодого испанца, сбивающая с ног запредельной степенью отчаяния героев и обыденностью происходящего в кадре, также отмечена специальным призом "За гуманитарную фотографию" Международного Комитета Красного Креста (МККК).

Вместе с испанским журналистом высоких наград удостоены молодые фотопрофессионалы со всего мира. Среди них — журналист из ЮАР Фандулвази Джайкло (Phandulwazi Jikelo) с репортажной фотографией "Протесты в городе Грабу" ("Главные новости. Одиночная работа", 1 место), сербка Елена Янкович (Jelena Jankovic), покорившая жюри элегантной фотографией "Культура селфи" ("Моя планета. Одиночная работа", 1 место); фотограф из Италии Данило Гарсиа Ди Мео (Danilo Garcia Di Meo) с фотосерией "Что?" о мужестве и воле к жизни молодой итальянки Амбре ("Портрет. Герой нашего времени. Серия", 1 место), россиянин Валентин Егоршин с портретной фотографией "Лицо из прошлого" ("Портрет. Герой нашего времени. Одиночная работа", 1 место) и многие другие.

На церемонии награждения и открытия фотовыставки победителей в Центре фотографии им. братьев Люмьер генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил: "Сегодня — важный для нас день. Каждый год в начале осени мы вспоминаем нашего товарища и фотокорреспондента "Россия сегодня" Андрея Стенина, убитого при выполнении редакционного задания на Украине. Именем Андрея и в память о нем мы назвали конкурс для молодых фотографов. Сегодня, объединённые именем Стенина, молодые репортеры всего мира рассказывают о том, что их волнует, обращаясь к работам Андрея как к своеобразному камертону правды".

В 2017 году призовой фонд конкурса вырос благодаря специальным наградам ведущих международных СМИ — Шанхайской объединенной медиагруппы (ШОМГ) и Общеарабского информационного холдинга Аль-Маядин ТВ, а также одной из крупнейших гуманитарных организаций мира — Международного Комитета Красного Креста (МККК). Из нескольких сотен работ ими были выбраны одиночная фотография "Европейская мечта" Анны Пантелия (Anna Pantelia) (Греция) и фотосерия "Беженцы в Белграде" Алехандро Мартинеса Велеса (Испания) в номинации "Главные новости" (специальный приз МККК "За гуманитарную фотографию"); одиночная фотография "Театр без границ" россиянина Анара Мовсумова в номинации "Моя планета" (специальный приз ШОМГ) и фотосерия "Беззвучный крик" Шахневаза Кхана (Md Shahnewaz Khan) (Бангладеш) в номинации "Портрет. Герой нашего времени" (специальный приз Аль-Маядин ТВ).

В экспозицию в Центре фотографии им. братьев Люмьер вошло более 200 конкурсных работ лучших молодых фотожурналистов, на которых запечатлены фрагменты жизни простых людей и знаковые события в жизни больших городов и стран, мгновения спорта и яркие этнические праздники.

Спортивная тема стала одной из ключевых в экспозиции 2017 года и победной для россиян — все призовые места в конкурсной номинации "Спорт" отданы участникам из России. Среди самых ярких фотографий номинации — одиночная работа "Элегантный болельщик", который был пойман объективом новгородца Константина Чалабова на трибунах олимпийского Рио в порыве спортивного азарта, и фотосерия москвича Алексея Филиппова "На кончиках пальцев" о победах и преодолениях в одном из красивейших видов спорта — гимнастике.

Выставка в Центре фотографии им. братьев Люмьер продлится до 17 сентября, работает бесплатно и открыта для посетителей в часы работы музея. После Москвы выставку работ победителей конкурса ждет турне по экспозиционным площадкам России и мира.

Полную информацию о победителях и их работах можно получить в разделе "Победители —2017" на сайте stenincontest.ru.

Справка о конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

В 2017 году на конкурс, который проходит третий год подряд, было прислано порядка 5000 работ из 76 стран мира в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени".

Международными партнерами номинаций конкурса в 2017 году стали: телеканал Al Mayadeen TV, Shanghai United Media Group (SUMG) и МККК.

Генеральными информационными партнерами конкурса стали: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo.

Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), информационное агентство Xinhua, новостное агентство ANDES. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, онлайн журнал Bleek Magazine, Союз журналистов Москвы, Школа визуальных искусств, Союз фотохудожников России, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали PhotoVisa и "Фотопарад в Угличе".