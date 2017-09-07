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Новости агентства

Конкурс имени Андрея Стенина назвал победителя

17:3007.09.2017
(обновлено: 17:32 07.09.2017)
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© Алехандро Мартинес Велес | StenincontestБеженцы в Белграде. Работа фотографа Алехандро Мартинес Велес из ИспанииБеженцы в Белграде. Работа фотографа Алехандро Мартинес Велес из Испании
© Алехандро Мартинес Велес | Stenincontest

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, раскрыл главную интригу состязания лучших молодых фотографов в 2017 году. Обладателем Гран-при, а также первого места в номинации "Главные новости. Серия", стал испанец Алехандро Мартинес Велес (Alejandro Martinez Velez).

Страница информационного агентства РИА Новости в социальной сети Facebook
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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РИА Новости вновь абсолютный лидер в рейтинге СМИ
Приз Алехандро получил за серию "Беженцы в Белграде" — пронзительную историю о людях с утраченным будущим. Съемка молодого испанца, сбивающая с ног запредельной степенью отчаяния героев и обыденностью происходящего в кадре, также отмечена специальным призом "За гуманитарную фотографию" Международного Комитета Красного Креста (МККК).

Вместе с испанским журналистом высоких наград удостоены молодые фотопрофессионалы со всего мира. Среди них — журналист из ЮАР Фандулвази Джайкло (Phandulwazi Jikelo) с репортажной фотографией "Протесты в городе Грабу" ("Главные новости. Одиночная работа", 1 место), сербка Елена Янкович (Jelena Jankovic), покорившая жюри элегантной фотографией "Культура селфи" ("Моя планета. Одиночная работа", 1 место); фотограф из Италии Данило Гарсиа Ди Мео (Danilo Garcia Di Meo) с фотосерией "Что?" о мужестве и воле к жизни молодой итальянки Амбре ("Портрет. Герой нашего времени. Серия", 1 место), россиянин Валентин Егоршин с портретной фотографией "Лицо из прошлого" ("Портрет. Герой нашего времени. Одиночная работа", 1 место) и многие другие.

Здание МИА Россия сегодня в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Россия сегодня" запустила информационные ленты, посвященные "Выборам-2018"
На церемонии награждения и открытия фотовыставки победителей в Центре фотографии им. братьев Люмьер генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил: "Сегодня — важный для нас день. Каждый год в начале осени мы вспоминаем нашего товарища и фотокорреспондента "Россия сегодня" Андрея Стенина, убитого при выполнении редакционного задания на Украине. Именем Андрея и в память о нем мы назвали конкурс для молодых фотографов. Сегодня, объединённые именем Стенина, молодые репортеры всего мира рассказывают о том, что их волнует, обращаясь к работам Андрея как к своеобразному камертону правды".

В 2017 году призовой фонд конкурса вырос благодаря специальным наградам ведущих международных СМИ — Шанхайской объединенной медиагруппы (ШОМГ) и Общеарабского информационного холдинга Аль-Маядин ТВ, а также одной из крупнейших гуманитарных организаций мира — Международного Комитета Красного Креста (МККК). Из нескольких сотен работ ими были выбраны одиночная фотография "Европейская мечта" Анны Пантелия (Anna Pantelia) (Греция) и фотосерия "Беженцы в Белграде" Алехандро Мартинеса Велеса (Испания) в номинации "Главные новости" (специальный приз МККК "За гуманитарную фотографию"); одиночная фотография "Театр без границ" россиянина Анара Мовсумова в номинации "Моя планета" (специальный приз ШОМГ) и фотосерия "Беззвучный крик" Шахневаза Кхана (Md Shahnewaz Khan) (Бангладеш) в номинации "Портрет. Герой нашего времени" (специальный приз Аль-Маядин ТВ).

Тематический поезд Москва-870 с фотографиями из архивов агентства Россия сегодня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Фото из архивов "Россия сегодня" украсили московское метро
В экспозицию в Центре фотографии им. братьев Люмьер вошло более 200 конкурсных работ лучших молодых фотожурналистов, на которых запечатлены фрагменты жизни простых людей и знаковые события в жизни больших городов и стран, мгновения спорта и яркие этнические праздники.

Спортивная тема стала одной из ключевых в экспозиции 2017 года и победной для россиян — все призовые места в конкурсной номинации "Спорт" отданы участникам из России. Среди самых ярких фотографий номинации — одиночная работа "Элегантный болельщик", который был пойман объективом новгородца Константина Чалабова на трибунах олимпийского Рио в порыве спортивного азарта, и фотосерия москвича Алексея Филиппова "На кончиках пальцев" о победах и преодолениях в одном из красивейших видов спорта — гимнастике.

Выставка в Центре фотографии им. братьев Люмьер продлится до 17 сентября, работает бесплатно и открыта для посетителей в часы работы музея. После Москвы выставку работ победителей конкурса ждет турне по экспозиционным площадкам России и мира.

Полную информацию о победителях и их работах можно получить в разделе "Победители —2017" на сайте stenincontest.ru.

Справка о конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

Фотограф, фотожурналист Дмитрий Донской. Архивное фото
© Радио Sputnik
"Россия сегодня" представила "Параллельные миры" фотографа Дмитрия Донского
В 2017 году на конкурс, который проходит третий год подряд, было прислано порядка 5000 работ из 76 стран мира в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени".

Международными партнерами номинаций конкурса в 2017 году стали: телеканал Al Mayadeen TV, Shanghai United Media Group (SUMG) и МККК.

Генеральными информационными партнерами конкурса стали: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo.

Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), информационное агентство Xinhua, новостное агентство ANDES. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, онлайн журнал Bleek Magazine, Союз журналистов Москвы, Школа визуальных искусств, Союз фотохудожников России, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали PhotoVisa и "Фотопарад в Угличе".

Победители фотоконкурса имени Андрея Стенина
© Павел Волков | StenincontestПервое место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий" выиграл фотограф из России Павел Волков. Его снимки рассказывают историю Юрия, мужчины, который решил покинуть привычную среду и ушел жить в лес, подальше от больших городов.Другая реальность. Работа фотографа Павла Волкова из России
© Павел Волков | Stenincontest
Первое место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий" выиграл фотограф из России Павел Волков. Его снимки рассказывают историю Юрия, мужчины, который решил покинуть привычную среду и ушел жить в лес, подальше от больших городов.
© Павел Волков | StenincontestЮрий уже привык жить на природе и, по сути, погрузился в иную, мистическую реальность.Другая реальность. Работа фотографа Павла Волкова из России
© Павел Волков | Stenincontest
Юрий уже привык жить на природе и, по сути, погрузился в иную, мистическую реальность.
© Павел Волков | StenincontestСнимок из серии "Другая реальность", фотограф Павел Волков, Россия. Первое место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий".Другая реальность. Работа фотографа Павла Волкова из России
© Павел Волков | Stenincontest
Снимок из серии "Другая реальность", фотограф Павел Волков, Россия. Первое место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий".
© Елена Янкович | StenincontestПервое место конкурса в номинации "Моя планета. Одиночная фотография" заняла работа сербского фотографа Елены Янкович "Культура селфи". Своим снимком автор призывает публику наслаждаться миром вокруг, забыв о стремлении получать одобрение окружающих.Культура селфи. Фотография Елены Янкович из Сербии
© Елена Янкович | Stenincontest
Первое место конкурса в номинации "Моя планета. Одиночная фотография" заняла работа сербского фотографа Елены Янкович "Культура селфи". Своим снимком автор призывает публику наслаждаться миром вокруг, забыв о стремлении получать одобрение окружающих.
© Алексей Филиппов | StenincontestПервое место конкурса в номинации "Спорт. Серия фотографий" завоевал фотограф из России Алексей Филиппов. Его серия работ "На кончиках пальцев" посвящена такому красивому, но столь тяжелому труду, как спортивная гимнастика.На кончиках пальцев
© Алексей Филиппов | Stenincontest
Первое место конкурса в номинации "Спорт. Серия фотографий" завоевал фотограф из России Алексей Филиппов. Его серия работ "На кончиках пальцев" посвящена такому красивому, но столь тяжелому труду, как спортивная гимнастика.
© Алексей Филиппов | StenincontestАлексей Филиппов снимал звезд мирового спорта во время тренировок и выступлений на летних Олимпийских играх в Рио.На кончиках пальцев
© Алексей Филиппов | Stenincontest
Алексей Филиппов снимал звезд мирового спорта во время тренировок и выступлений на летних Олимпийских играх в Рио.
© Алексей Филиппов | StenincontestСерия снимков "На кончиках пальцев" фотографа Алексея Филиппова показывает, сколько боли, травм и побед над собой стоит всего лишь за одним успешным выступлением спортивного гимнаста на международном турнире.На кончиках пальцев
© Алексей Филиппов | Stenincontest
Серия снимков "На кончиках пальцев" фотографа Алексея Филиппова показывает, сколько боли, травм и побед над собой стоит всего лишь за одним успешным выступлением спортивного гимнаста на международном турнире.
© Константин Чалабов | StenincontestСнимок фотографа из России Константина Чалабова, завоевавший первое место конкурса в номинации "Спорт. Одиночная фотография", был сделан во время турнира по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.Элегантный болельщик. Работа фотографа Константина Чалабова из России
© Константин Чалабов | Stenincontest
Снимок фотографа из России Константина Чалабова, завоевавший первое место конкурса в номинации "Спорт. Одиночная фотография", был сделан во время турнира по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
© Алехандро Мартинес Велес | StenincontestОбладатель Гран-при и первого места в номинации "Главные новости. Серия фотографий" испанец Алехандро Мартинес Велес представил на конкурс серию снимков "Беженцы в Белграде".Беженцы в Белграде. Работа фотографа Алехандро Мартинес Велес из Испании
© Алехандро Мартинес Велес | Stenincontest
Обладатель Гран-при и первого места в номинации "Главные новости. Серия фотографий" испанец Алехандро Мартинес Велес представил на конкурс серию снимков "Беженцы в Белграде".
© Алехандро Мартинес Велес | StenincontestПомимо главного приза конкурса имени Стенина, работа "Беженцы в Белграде" Алехандро Мартинеса Велеса была удостоена специального приза Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию".Беженцы в Белграде. Работа фотографа Алехандро Мартинес Велес из Испании
© Алехандро Мартинес Велес | Stenincontest
Помимо главного приза конкурса имени Стенина, работа "Беженцы в Белграде" Алехандро Мартинеса Велеса была удостоена специального приза Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию".
© Алехандро Мартинес Велес | StenincontestГерои серии снимков Алехандро Мартинеса Велеса — беженцы из Афганистана и Пакистана, живущие на заброшенных складах рядом с Центральным вокзалом Белграда.Беженцы в Белграде. Работа фотографа Алехандро Мартинес Велес из Испании
© Алехандро Мартинес Велес | Stenincontest
Герои серии снимков Алехандро Мартинеса Велеса — беженцы из Афганистана и Пакистана, живущие на заброшенных складах рядом с Центральным вокзалом Белграда.
© Фандулвази Джайкло | StenincontestПервое место конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография". Снимок Фандулвази Джайкло из ЮАР "Протесты в городе Грабу" был сделан во время стычек жителей города с полицией недалеко от Кейптауна.Протесты в городе Грабу. Работа фотографа Фандулвази Джайкло из ЮАР
© Фандулвази Джайкло | Stenincontest
Первое место конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография". Снимок Фандулвази Джайкло из ЮАР "Протесты в городе Грабу" был сделан во время стычек жителей города с полицией недалеко от Кейптауна.
© Анар Мовсумов | StenincontestОсобой отметки жюри конкурса имени Стенина, а также специального приза Шанхайской объединенной медиагруппы удостоена работа фотографа Анара Мовсумова из России. Его "Театр без границ" был представлен в номинации "Моя планета. Одиночная фотография". На снимке — один из уроков в студии, где занимаются дети с синдромом Дауна. В центре кадра — мальчик, который недавно начал ходить на занятия и еще не привык к громким звукам музыки.Театр без границ. Работа фотографа Анара Мовсумова из России
© Анар Мовсумов | Stenincontest
Особой отметки жюри конкурса имени Стенина, а также специального приза Шанхайской объединенной медиагруппы удостоена работа фотографа Анара Мовсумова из России. Его "Театр без границ" был представлен в номинации "Моя планета. Одиночная фотография". На снимке — один из уроков в студии, где занимаются дети с синдромом Дауна. В центре кадра — мальчик, который недавно начал ходить на занятия и еще не привык к громким звукам музыки.
© Шахневаз Кхан | StenincontestТретье место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий" завоевала работа Шахневаза Хана из Бангладеш. На снимках серии "Беззвучный крик" — дети, живущие в трущобах города Лех в Индии. Эти фото также были удостоены специального приза Общеарабского информационного холдинга Аль-Маядин ТВ (Al Mayadeen TV).Беззвучный крик. Работа фотографа Шахневаза Кхан из Бангладеш
© Шахневаз Кхан | Stenincontest
Третье место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий" завоевала работа Шахневаза Хана из Бангладеш. На снимках серии "Беззвучный крик" — дети, живущие в трущобах города Лех в Индии. Эти фото также были удостоены специального приза Общеарабского информационного холдинга Аль-Маядин ТВ (Al Mayadeen TV).
© Анна Пантелия | StenincontestТретье место конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография", а также специальный приз Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" завоевала работа "Европейская мечта" фотографа из Греции Анны Пантелия. На снимке — ребенок в лагере для беженцев Идомени на греческо-македонской границе.Европейская мечта. Работа фотографа Анны Пантелия из Греции
© Анна Пантелия | Stenincontest
Третье место конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография", а также специальный приз Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" завоевала работа "Европейская мечта" фотографа из Греции Анны Пантелия. На снимке — ребенок в лагере для беженцев Идомени на греческо-македонской границе.
© Данило Гарсиа Ди Мео | StenincontestПервое место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий" завоевал итальянец Данило Гарсиа Ди Мео. Его серия снимков "Что?" посвящена девушке Амбре, которой в двухлетнем возрасте поставили диагноз "глухота".Что? Работа фотографа Данило Гарсиа Ди Мео из Италии
© Данило Гарсиа Ди Мео | Stenincontest
Первое место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий" завоевал итальянец Данило Гарсиа Ди Мео. Его серия снимков "Что?" посвящена девушке Амбре, которой в двухлетнем возрасте поставили диагноз "глухота".
© Данило Гарсиа Ди Мео | StenincontestГероиня серии фотографий "Что?" итальянка Амбра каждый день борется со стереотипами и преодолевает препятствия, возникающие на ее пути.Что? Работа фотографа Данило Гарсиа Ди Мео из Италии
© Данило Гарсиа Ди Мео | Stenincontest
Героиня серии фотографий "Что?" итальянка Амбра каждый день борется со стереотипами и преодолевает препятствия, возникающие на ее пути.
© Данило Гарсиа Ди Мео | StenincontestФотограф Данило Гарсиа Ди Мео своей работой старается рассказать историю Амбры, чья глухота не мешает ей расти над собой и даже заниматься единоборствами.Данило Гарсиа Ди Мео, Италия. Что? Первое место в номинации Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий
© Данило Гарсиа Ди Мео | Stenincontest
Фотограф Данило Гарсиа Ди Мео своей работой старается рассказать историю Амбры, чья глухота не мешает ей расти над собой и даже заниматься единоборствами.
© Валентин Егоршин | Stenincontest Первое место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Одиночная фотография" завоевал Валентин Егоршин из России. На его снимке "Лицо из прошлого" — участники митинга Коммунистической партии, посвященного 99-й годовщине Великой Октябрьской революции.Лицо из прошлого. Работа фотографа Валентина Егоршина из России
© Валентин Егоршин | Stenincontest
Первое место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Одиночная фотография" завоевал Валентин Егоршин из России. На его снимке "Лицо из прошлого" — участники митинга Коммунистической партии, посвященного 99-й годовщине Великой Октябрьской революции.
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