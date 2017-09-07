МОСКВА, 7 сент — РИА Новости. По итогам исследования компании Brand Analytics за август 2017 года РИА Новости вновь стало абсолютным лидером рейтинга цитируемости в СМИ и социальных сетях. На новости информационного агентства чаще всего ссылались другие массмедиа, а пользователи соцсетей делились информацией, переданной именно РИА Новости. Следующие строчки рейтинга заняли ТАСС, RT на русском, Интерфакс и Лента.ру.

Лидерами роста в июле стали — "Известия", "Военное обозрение" и Первый канал. У первых двух плюс 4 позиции рейтинга. "Известия" растут второй месяц подряд, показывая за полугодие положительную динамику по цитируемости в СМИ. "Военное обозрение" в разные месяцы уже было участником Топ-30. Первый канал значительно упав в рейтинге к лету (минус 13 позиций в мае), с началом телесезона начал отыгрывать позиции и поднялся на 3 строчки вверх.

Исследование проведено аналитическим центром Brand Analytics в августе 2017 года. Для расчета рейтинга были проанализированы 1 525 432 062 русскоязычных сообщений соцмедиа (сообщения спам-ботов не учитывались) и 4,8 млн материалов СМИ. В сообщениях соцмедиа пользователями были использованы 1 402 189 513 ссылок на внешние ресурсы, в том числе 449 588 777 "коротких ссылок" (типа t.co, fb.me, goo.gl и др.).

Источниками данных для анализа сообщений соцмедиа выступили популярные социальные сети и сервисы: ВКонтакте, Twitter, Мой Мир, Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo, G+, МирТесен, а также блоги, форумы, тематические сайты, группы обсуждений и пользовательские комментарии к материалам СМИ. Для анализа публикаций СМИ использовалась база, содержащая более 20 тыс. источников.

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Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram, G+ и Youtube составляет около девяти миллионов подписчиков.