РИА Новости выпустило ленту в мобильном приложении для ВЭФ

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Агентство РИА Новости (в составе медиагруппы "Россия сегодня") выпустило в мобильном приложении "Динамика дня" специальную информационную ленту для участников Восточного экономического форума, а также для тех, кто хочет быть в курсе событий форума и вокруг него. С 4 сентября по 8 сентября включительно подписчики мобильного приложения будут получать основные новости ВЭФ одной строкой, часто еще до того, как о событии сообщат ленты информационных агентств. Помимо сообщений с ВЭФ пользователи приложения смогут дополнительно настроить фильтры по ключевым словам и следить за новостной общественно-политической и экономической повесткой дня.

Мобильное приложение "Динамика дня" от РИА Новости — первое и единственное подобное решение на российском рынке. "Динамика дня" позволяет профессионалам информационного рынка, а также руководителям коммерческих и государственных структур получать доступ к информации раньше, чем о ней узнают другие. Приложение полезно в первую очередь профессиональной аудитории, тем, кто глубоко погружен в контекст и кому достаточно одной строки для понимания изменений. В 2016 году приложение было признано инновационным проектом года в номинации "СМИ и мас­совые ком­му­ни­ка­ции" ежегодной премии "Время инноваций".

РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство "РИА Новости" является самым цитируемым информационным агентством в России и первоисточником информации для большинства ресурсов Рунета. Его сайт — ria.ru — читают свыше 2 млн. пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира. РИА Новости в составе МИА "Россия сегодня" дополняет линейку информационных ресурсов группы, включающих также: Прайм, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор.