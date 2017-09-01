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Новости агентства

"Россия сегодня" вступила в "Выборы-2018"

16:0801.09.2017
(обновлено: 16:10 01.09.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание МИА Россия сегодня в Москве. Архивное фотоЗдание МИА Россия сегодня в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В преддверии выборов Президента РФ в марте 2018 года медиагруппа "Россия сегодня" запустила тематические информационные ленты на русском, английском, испанском, китайском и арабском языках.

Мобильная урна для голосования во время выборов президента РФ
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Соперником Путина на выборах президента может стать женщина, пишут СМИ

С сентября 2017 года по март 2018 года новостные ленты, доступные клиентам в России и за рубежом по подписке, расскажут о самых важных событиях предвыборной гонки в России. Материалы лент включают новости о программах кандидатов, информацию об их предвыборных поездках, комментарии ЦИК, еженедельные опросы общественного мнения из разных источников, среди которых ФОМ, Левада, ВЦИОМ и другие, анонсы и итоги предвыборных телевизионных дебатов, аналитику и выводы по предвыборным кампаниям, интервью с представителями штабов и независимыми экспертами.

Единый день голосования. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Россиян хотят привлечь на выборы флешмобами, мемами и селфи, пишут СМИ
Заместитель Главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев: "Как показало проведённое нашим агентством исследование рынка, лента вызывает заметный интерес среди коммерческих подписчиков — как российских, так и зарубежных. Среди них не только отечественные и иностранные СМИ, но и партии, общественные организации. Уже к первому дню выпуска ленты заключено несколько контрактов, число заинтересованных клиентов растёт. Подписчики, которым важна оперативная информация именно о выборах, смогут с помощью нашей ленты получать её адресно, не затрудняя себя поиском нужных им новостей в большом потоке, что достаточно удобно, снижает временные затраты и позволяет сфокусироваться на главном политическом событии России предстоящих месяцев".
Во время презентации Информационного центра ЦИК России. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЦИК: концепцию информирования о выборах оценили почти в 40 миллионов рублей

Дополнительная информация о проекте доступна по запросу в Дирекцию развития бизнеса МИА "Россия сегодня" по телефону +7 (495) 645-6502, или на электронный адрес sales@rian.ru

Полную информацию о продуктах и услугах МИА "Россия сегодня" можно найти на сайте россиясегодня.рф.

Президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018 года, в этот день в 2014 году был подписан договор о принятии в РФ Крыма и Севастополя. В соответствии с конституцией, их официально назначит Совет Федерации — решение будет принято не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.

КОИБ. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Источник: в ЦИК предложили выделить допсредства к выборам 2018 года

Избирательная кампания по выборам президента предполагает несколько этапов, первый из них — выдвижение кандидатов. После выдвижения проходит этап регистрации кандидатов и этап агитации в средствах массовой информации. Как и в любой избирательной кампании, агитировать за себя кандидаты могут в любых форматах кроме СМИ, начиная с выдвижения. По завершении периода агитации в СМИ наступает предшествующий голосованию "день тишины", когда запрещена любая агитация, после него — день голосования, затем — подсчет голосов.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ.

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