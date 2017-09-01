Фотожурналист "Россия сегодня" стал лауреатом конкурса "Прямой взгляд"

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Фотографическая серия "Звезда и магнолия" журналиста МИА "Россия сегодня" Ильи Питалева завоевала бронзу в номинации "Проблема" на ежегодном конкурсе фотографии "Прямой взгляд", проводимом Центром документальной фотографии FOTODOC при Сахаровском центре в Москве. Фотографии серии Ильи Питалева создают яркий образ уклада жизни жители столицы самой закрытой страны мира — Северной Кореи, их быта и нравов. Вручение наград победителям и открытие выставки их работ пройдет в рамках торжественной церемонии на площадке Сахаровского центра (ул. Земляной Вал, д. 57, стр. 5) в конце сентября.

Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалев о фотосерии "Звезда и магнолия": "На протяжении десятилетий Северная Корея остается самой закрытой территорией на карте мира. Три поколения династии Ким сохраняли власть в стране, пережившей лишения, голод и войну. Мир стремительно менялся вокруг этой небольшой страны, коммунистические режимы рушились. Поколение, ныне живущее в стране, не видело и не знает другой системы. Как долго можно существовать противопоставляя себя остальному миру? Будет ли закончен Великий эксперимент идеологии Чучхе?"

Конкурс фотографии "Прямой взгляд" Центра документальной фотографии FOTODOC проходит в Москве с 2015 года. Главной темой конкурса 2017 года стали проблемы взаимоотношений человека с обществом и государством, а также пути их разрешения.

Фотослужба МИА "Россия сегодня"

Фотослужба является одним из самых динамично развивающихся подразделений агентства. Она объединяет лучшие кадры и ресурсы, что позволяет создавать новые тренды в фотожурналистике. Следуя одной из основных целей агентства по обеспечению оперативной доставки фотоинформации из всех регионов мира, дирекция осуществляет фотоподдержку глобальных мировых и российских событий в области политики, экономики, культуры и спорта.

Фотослужба МИА "Россия сегодня" поставляет 1000 фотографий в сутки в форматах для печати, интернета и соцсетей с описаниями в соответствии с международными стандартами IPTC. Разработанная специалистами агентства уникальная система оперативного фотовыпуска "Блиц" позволяет за 90 секунд доставить в фотобанк кадр с мета-данными, что является абсолютным рекордом среди всех мировых агентств.

Фотослужба МИА "Россия сегодня" была фотохост-агентством таких государственно-значимых и деловых мероприятий последних лет, как 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, саммит G-20 в 2013 году, саммит АТЭС-2012, ПМЭФ — 2011 и 2010 годах. А также была фотохост-агентством мировых и региональных спортивных мероприятий — Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 в Казани, Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 в Сочи, Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани.

Фотокорреспонденты МИА "Россия сегодня" — лауреаты престижных международных и российских конкурсов в области фотографии: World Press Photo; The Best of Photojournalism (BOP); Professional Photographer of the Year; China International Press Photo Contest (CHIPP); Picture of the Year International (POYi); Sony World Photography Award (Sony WPA); Конкурс на лучший фоторепортаж о Москве "Серебряная камера"; Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики "Энергия побед".