Фотоконкурс имени Андрея Стенина откроет выставку в Москве

Алексей Мальгавко, Россия. Дорога в школу Айдара Колдашева. Особая отметка жюри в номинации Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий

Алексей Мальгавко, Россия. Дорога в школу Айдара Колдашева. Особая отметка жюри в номинации Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Первой площадкой мирового турне работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованного МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, станет Центр фотографии имени братьев Люмьер в Москве.

Выставка лучших фотографий 2017 года, сделанных молодыми авторами со всего мира, откроется 8 сентября 2017 года. В экспозицию войдут более 200 работ лучших молодых фотожурналистов из 14 стран мира, включая Россию, Китай, Индию, Испанию, Италию, Сербию, Грецию и другие. Выставка продлится до 17 сентября, работает бесплатно и открыта для посетителей в часы работы музея.

На фотографиях экспозиции запечатлены фрагменты жизни простых людей и знаковые события в жизни больших городов и стран; в них найден выразительный фотографический образ мгновениям спорта и ярким этническим праздникам. Центр фотографии имени братьев Люмьер станет первой выставочной площадкой для работ победителей конкурса, после чего они совершат турне по экспозиционным площадкам России и мира.

Справка о конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

В 2017 году на конкурс, который проходит третий год подряд, было прислано порядка 5000 работ из 76 стран мира в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени".

Международными партнерами номинаций конкурса в 2017 году стали: телеканал Al Mayadeen TV, Shanghai United Media Group (SUMG) и МККК.

Информационными партнерами конкурса стали: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), информационное агентство Xinhua, новостное агентство ANDES,. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, онлайн журнал Bleek Magazine, Союз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали PhotoVisa и "Фотопарад в Угличе".