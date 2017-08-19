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Новости агентства

"Россия сегодня" представила "Параллельные миры" фотографа Дмитрия Донского

10:0019.08.2017
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© Радио SputnikФотограф, фотожурналист Дмитрий Донской. Архивное фотоФотограф, фотожурналист Дмитрий Донской. Архивное фото
© Радио Sputnik

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" на площадке Музея современной истории России открыла персональную выставку одного из легендарных фотографов агентства, победителя множества международных и российских профессиональных конкурсов Дмитрия Донского.

Фотограф МИА Россия сегодня Владимир Песня. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Фотожурналист "Россия сегодня" Песня стал победителем конкурса в Тобольске

Фотографии четырех основных разделов экспозиции — "Борис Ельцин", "Параллельные миры", "Среда обитания", "Спорт", — проводят визуальные параллели между ключевыми событиями в жизни страны и более камерными историями ее знаменитых граждан — спортсменов, деятелей культуры и искусства, политиков.

Выставка "Я снимал параллельные миры" включила 165 фоторабот и охватила практически пятьдесят лет жизни советской и новой России, с конца пятидесятых годов прошлого века до середины нулевых годов XXI столетия. Для всех посетителей музея (ул. Тверская, 21) выставка открыта в основные часы его работы до 18 сентября.

© РИА Новости / Дмитрий Донской"Чечня, 96-й год". Встреча с солдатами и офицерами 205-й мотострелковой бригады федеральных войск
© РИА Новости / Дмитрий Донской
"Чечня, 96-й год". Встреча с солдатами и офицерами 205-й мотострелковой бригады федеральных войск

Алексей Мальгавко завоевал первое место на ежегодном фотоконкурсе компании Nikon Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ в категории Серия
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Фотографы "Россия сегодня" стали лучшими в спортивной и жанровой фотографии
Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня", обладатель премии World Press Photo-2017 Валерий Мельников так оценивает творчество Донского: "Для профессионалов имя Дмитрия Донского значит больше, чем целая эпоха в истории фотожурналистики. Мастер фоторепортажа Дмитрий Донской установил высокую профессиональную планку и стандарты пресс-фотографии, которые и сегодня трудно достижимы для многих фотожурналистов".

© РИА Новости / Дмитрий Донской"Запрещение Коммунистической партии". Михаил Горбачев и Борис Ельцин во время внеочередной сессии Верховного Совета РСФСР. Москва,1991
© РИА Новости / Дмитрий Донской
"Запрещение Коммунистической партии". Михаил Горбачев и Борис Ельцин во время внеочередной сессии Верховного Совета РСФСР. Москва,1991

В течение 45 лет (1961 — 2006 гг.) Дмитрий Донской работал специальным фотокорреспондентом Агентства печати "Новости" (АПН) и РИА Новости, предшественников медиагруппы "Россия сегодня". Во время работы в Агентстве Дмитрием Донским были сделаны уникальные кадры с десяти Олимпиад, созданы политические репортажи и портреты российских государственных деятелей, актеров и спортсменов.

© РИА Новости / Дмитрий Донской"Роковое препятствие". Дочь королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Анна во время чемпионата Европы по конному спорту. Киев, 1972
© РИА Новости / Дмитрий Донской
"Роковое препятствие". Дочь королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Анна во время чемпионата Европы по конному спорту. Киев, 1972

Золотая чайка - традиционный символ национальной премии Медиа-менеджер России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Руководители МИА "Россия сегодня" вошли в число лучших медиа-менеджеров РФ
Фотослужба МИА "Россия сегодня" является одним из самых динамично развивающихся подразделений медиагруппы МИА "Россия сегодня".

Следуя одной из основных целей агентства по обеспечению оперативной доставки фотоинформации из всех регионов мира, дирекция осуществляет фотоподдержку глобальных мировых и российских событий в области политики, экономики, культуры и спорта.

© РИА Новости / Дмитрий Донской"Дуэль". Вратарь сборной СССР по хоккею Владимир Мышкин. Чемпионат мира и Европы по хоккею с шайбой. Москва, 1979
© РИА Новости / Дмитрий Донской
"Дуэль". Вратарь сборной СССР по хоккею Владимир Мышкин. Чемпионат мира и Европы по хоккею с шайбой. Москва, 1979

Фотокорреспонденты Агентства — лауреаты престижных международных и российских конкурсов в области фотографии: World Press Photo; Magnum; The Best of Photojournalism (BOP); Professional Photographer of the Year; China International Press Photo Contest (CHIPP); Picture of the Year International (POYi); Sony World Photography Award (Sony WPA); Days Japan International Photo Journalism Award; Bourse du Talent и многие другие.

© РИА Новости / Дмитрий Донской"Солнцем полна голова…". Министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе. Францию. Париж, 1989
© РИА Новости / Дмитрий Донской
"Солнцем полна голова…". Министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе. Францию. Париж, 1989

Фотографии Агентства хранятся в крупнейшем в России фотобанке — VisualRian. На данный момент в фотобанке агентства насчитывается более 1,9 млн. фотографий. С более полной информацией о фотобанке и условиями пользования им можно познакомиться на сайте фотобанка.

"Параллельные миры" фотографа Дмитрия Донского
© РИА Новости / Дмитрий ДонскойВыставка фотографа Дмитрия Донского "Я снимал параллельные миры" включает в себя 165 работ и охватывает почти полвека жизни советской и новой России. На фото: "Чечня, 96-й год". Встреча Бориса Ельцина с солдатами и офицерами 205-й мотострелковой бригады федеральных войск.Чечня, 96-й год. Встреча с солдатами и офицерами 205-й мотострелковой бригады федеральных войск
© РИА Новости / Дмитрий Донской
Выставка фотографа Дмитрия Донского "Я снимал параллельные миры" включает в себя 165 работ и охватывает почти полвека жизни советской и новой России. На фото: "Чечня, 96-й год". Встреча Бориса Ельцина с солдатами и офицерами 205-й мотострелковой бригады федеральных войск.
© РИА Новости / Дмитрий ДонскойВсе снимки, представленные на выставке, можно увидеть в четырех разделах экспозиции: "Борис Ельцин", "Параллельные миры", "Среда обитания" и "Спорт". На фото: "Дуэль". Вратарь сборной СССР по хоккею Владимир Мышкин. Чемпионат мира и Европы по хоккею с шайбой. Москва, 1979 год.Дуэль. Вратарь сборной СССР по хоккею Владимир Мышкин. Чемпионат мира и Европы по хоккею с шайбой. Москва, 1979
© РИА Новости / Дмитрий Донской
Все снимки, представленные на выставке, можно увидеть в четырех разделах экспозиции: "Борис Ельцин", "Параллельные миры", "Среда обитания" и "Спорт". На фото: "Дуэль". Вратарь сборной СССР по хоккею Владимир Мышкин. Чемпионат мира и Европы по хоккею с шайбой. Москва, 1979 год.
© РИА Новости / Дмитрий ДонскойФотографии Дмитрия Донского проводят визуальные параллели между ключевыми событиями в жизни страны и более камерными историями знаменитых граждан — спортсменов, деятелей культуры и искусства, политиков. На фото: "Роковое препятствие". Дочь королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Анна во время чемпионата Европы по конному спорту. Киев, 1972 год.Роковое препятствие. Дочь королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Анна во время чемпионата Европы по конному спорту. Киев, 1972
© РИА Новости / Дмитрий Донской
Фотографии Дмитрия Донского проводят визуальные параллели между ключевыми событиями в жизни страны и более камерными историями знаменитых граждан — спортсменов, деятелей культуры и искусства, политиков. На фото: "Роковое препятствие". Дочь королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Анна во время чемпионата Европы по конному спорту. Киев, 1972 год.
© РИА Новости / Дмитрий ДонскойВыставка "Я снимал параллельные миры" открыта в основные часы работы Музея современной истории России до 18 сентября. На фото: "Солнцем полна голова…". Министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе. Париж, 1989 год.Солнцем полна голова…. Министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе. Францию. Париж, 1989
© РИА Новости / Дмитрий Донской
Выставка "Я снимал параллельные миры" открыта в основные часы работы Музея современной истории России до 18 сентября. На фото: "Солнцем полна голова…". Министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе. Париж, 1989 год.
© РИА Новости / Дмитрий ДонскойДмитрий Донской в течение 45 лет работал специальным фотокорреспондентом Агентства печати "Новости" и РИА Новости, предшественников медиагруппы "Россия сегодня". На фото: "Запрещение Коммунистической партии". Михаил Горбачев и Борис Ельцин во время внеочередной сессии Верховного Совета РСФСР. Москва, 1991 год.Запрещение Коммунистической партии. Михаил Горбачев и Борис Ельцин во время внеочередной сессии Верховного Совета РСФСР. Москва,1991
© РИА Новости / Дмитрий Донской
Дмитрий Донской в течение 45 лет работал специальным фотокорреспондентом Агентства печати "Новости" и РИА Новости, предшественников медиагруппы "Россия сегодня". На фото: "Запрещение Коммунистической партии". Михаил Горбачев и Борис Ельцин во время внеочередной сессии Верховного Совета РСФСР. Москва, 1991 год.
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