"Россия сегодня" представила "Параллельные миры" фотографа Дмитрия Донского

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" на площадке Музея современной истории России открыла персональную выставку одного из легендарных фотографов агентства, победителя множества международных и российских профессиональных конкурсов Дмитрия Донского.

Фотографии четырех основных разделов экспозиции — "Борис Ельцин", "Параллельные миры", "Среда обитания", "Спорт", — проводят визуальные параллели между ключевыми событиями в жизни страны и более камерными историями ее знаменитых граждан — спортсменов, деятелей культуры и искусства, политиков.

Выставка "Я снимал параллельные миры" включила 165 фоторабот и охватила практически пятьдесят лет жизни советской и новой России, с конца пятидесятых годов прошлого века до середины нулевых годов XXI столетия. Для всех посетителей музея (ул. Тверская, 21) выставка открыта в основные часы его работы до 18 сентября.

© РИА Новости / Дмитрий Донской "Чечня, 96-й год". Встреча с солдатами и офицерами 205-й мотострелковой бригады федеральных войск © РИА Новости / Дмитрий Донской "Чечня, 96-й год". Встреча с солдатами и офицерами 205-й мотострелковой бригады федеральных войск

© РИА Новости / Дмитрий Донской "Запрещение Коммунистической партии". Михаил Горбачев и Борис Ельцин во время внеочередной сессии Верховного Совета РСФСР. Москва,1991 © РИА Новости / Дмитрий Донской "Запрещение Коммунистической партии". Михаил Горбачев и Борис Ельцин во время внеочередной сессии Верховного Совета РСФСР. Москва,1991

Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня", обладатель премии World Press Photo-2017 Валерий Мельников так оценивает творчество Донского: "Для профессионалов имя Дмитрия Донского значит больше, чем целая эпоха в истории фотожурналистики. Мастер фоторепортажа Дмитрий Донской установил высокую профессиональную планку и стандарты пресс-фотографии, которые и сегодня трудно достижимы для многих фотожурналистов".

В течение 45 лет (1961 — 2006 гг.) Дмитрий Донской работал специальным фотокорреспондентом Агентства печати "Новости" (АПН) и РИА Новости, предшественников медиагруппы "Россия сегодня". Во время работы в Агентстве Дмитрием Донским были сделаны уникальные кадры с десяти Олимпиад, созданы политические репортажи и портреты российских государственных деятелей, актеров и спортсменов.

© РИА Новости / Дмитрий Донской "Роковое препятствие". Дочь королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Анна во время чемпионата Европы по конному спорту. Киев, 1972 © РИА Новости / Дмитрий Донской "Роковое препятствие". Дочь королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Анна во время чемпионата Европы по конному спорту. Киев, 1972

Фотослужба МИА "Россия сегодня" является одним из самых динамично развивающихся подразделений медиагруппы МИА "Россия сегодня".

Следуя одной из основных целей агентства по обеспечению оперативной доставки фотоинформации из всех регионов мира, дирекция осуществляет фотоподдержку глобальных мировых и российских событий в области политики, экономики, культуры и спорта.

© РИА Новости / Дмитрий Донской "Дуэль". Вратарь сборной СССР по хоккею Владимир Мышкин. Чемпионат мира и Европы по хоккею с шайбой. Москва, 1979 © РИА Новости / Дмитрий Донской "Дуэль". Вратарь сборной СССР по хоккею Владимир Мышкин. Чемпионат мира и Европы по хоккею с шайбой. Москва, 1979

Фотокорреспонденты Агентства — лауреаты престижных международных и российских конкурсов в области фотографии: World Press Photo; Magnum; The Best of Photojournalism (BOP); Professional Photographer of the Year; China International Press Photo Contest (CHIPP); Picture of the Year International (POYi); Sony World Photography Award (Sony WPA); Days Japan International Photo Journalism Award; Bourse du Talent и многие другие.

Фотографии Агентства хранятся в крупнейшем в России фотобанке — VisualRian. На данный момент в фотобанке агентства насчитывается более 1,9 млн. фотографий. С более полной информацией о фотобанке и условиями пользования им можно познакомиться на сайте фотобанка.