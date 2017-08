Журналисты "РИА Недвижимость" победили в конкурсе Минстроя

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Сразу три журналиста информационного агентства "РИА Недвижимость" (в составе МИА "Россия сегодня") стали победителями II Всероссийского конкурса СМИ "Созидание и развитие", организованного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ совместно с государственной корпорацией — Фондом ЖКХ.

Заместитель руководителя редакции "РИА Недвижимость" Константин Балакин и специальный корреспондент Вера Козубова получили приз АИЖК в номинации "Лучший материал по развитию рынка ипотеки на телевидении и на радио, в печатных изданиях и сетевых изданиях, блогах" за материал "Ипотечные ставки в 6-7% приведут к росту спроса на жилье в РФ на 30%".

В свою очередь выпускающий редактор агентства Мария Неретина победила в номинации "Лучший материал о создании современной городской среды в печатных и сетевых изданиях, блогах". Жюри высоко оценило колонку Марии "Давай сделаем это красиво: мысли обывателя о городском облике".

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень вручил лауреатам конкурса "Созидание и развитие" памятную статуэтку — хрустального орла.

На конкурс было прислано около 800 заявок от журналистов со всей России — от Камчатки до Калининграда.

РИА Недвижимость — единственное в России информационное агентство в сфере недвижимости. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня".

В 2016 году "РИА Недвижимость" признано информационным агентством года и интернет-порталом года по версии главной журналистской премии рынка недвижимости JOY. Агентство не раз становилось обладателем титула "Лучшее онлайн-издание о недвижимости" по версии Ассоциации профессионалов рынка недвижимости REPA в рамках конкурса JOY (Journalist of the Year in Real Estate). РИА Недвижимость лидирует в рейтинге самых цитируемых СМИ в отрасли недвижимости и строительства за II квартал 2017 года.