Спецкор МИА "Россия сегодня" стал лауреатом конкурса журналистов ФАС

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Специальный корреспондент МИА "Россия сегодня" Янис Мадни стал призером конкурса журналистов "Открытый взгляд на конкуренцию", организованного Федеральной антимонопольной службой России. Материал Яниса о завершении двухлетнего разбирательства российского антимонопольного ведомства с мировым IT-гигантом Google по поводу предустановки на планшетах и смартфонах приложений конкурирующих компаний занял второе место в номинации "Простыми словами".

В конкурсе участвовало более 200 работ от журналистов федеральных и региональных печатных изданий, интернет-СМИ, информационных агентств, федеральных и региональных радиокомпаний и телекомпаний из 37 регионов России. Среди лауреатов конкурса корреспонденты "Интерфакс", телеканала "Россия-24", "Российская газета" и другие. Информационными партнерами конкурса выступили Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО) и Союз журналистов России.

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