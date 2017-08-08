РИА Новости вновь стало абсолютным лидером в рейтинге СМИ

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. По итогам исследования компании Brand Analytics за июль 2017 года РИА Новости вновь стало абсолютным лидером рейтинга цитируемости СМИ. На новости информационного агентства чаще всего ссылались другие массмедиа, а пользователи соцсетей делились информацией, переданной РИА Новости. Следующие строчки рейтинга заняли ТАСС, RT на русском, Интерфакс, обогнав Life, занял 4 место.

Лидерами роста в июле стали — "Новая Газета" и Forbes. Forbes, поднявшись на четыре пункта, в июле впервые вошел в рейтинг и замкнул Топ-30.

Информационное агентство REGNUM стало лидером падения в июльском рейтинге. Агентство опустилось сразу на 8 пунктов, заняв 22 место в рейтинге. Эксперты Brand Analytics отметили, что в целом в июле снизилось общее количество цитирований изданий из Топ-30 как самими СМИ (276 тыс. против 293 тыс.), так и пользователями социальных медиа (2,8 млн против 3,1 млн), что характерно для летнего периода.

РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство служит источником информации для большей части Рунета и пользователей соцсетей. Его сайт — RIA.ru- читают свыше двух миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира.