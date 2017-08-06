Работы фотожурналистов "Россия сегодня" отмечены на Фотопараде в Угличе

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Сразу двое фотожурналистов МИА "Россия сегодня" стали лауреатами ежегодного конкурса "Точка на карте" в рамках Фотопарада в Угличе. Фотокорреспондент агентства Александр Кряжев занял второе место в номинации "Дронофотография" с работой "Шерегеш, горнолыжная трасса на горе Зеленая". Зимняя фотозарисовка "Снег идет, как и сто лет назад", сделанная Алексеем Мальгавко в поселке Муромцево Омской области, получила особую отметку жюри конкурса в номинации "Тревел". Церемония награждения победителей состоялась в рамках XI Международного фестиваля фотографии "Фотопарад в Угличе". В конкурсе 2017 года приняло участие порядка 2000 работ фотографов из России и стран Дальнего и Ближнего Зарубежья, включая Германию, Францию, Австралию, Канаду, Украину, Латвию и другие.

Фотослужба МИА "Россия сегодня"

Фотопарад в Угличе проходит с 2007 года по инициативе Управления по туризму и международным связям Администрации Угличского муниципального района. В настоящее время фестиваль в Угличе прочно занимает лидирующие позиции в фотофестивальном движении России. Целью фестиваля является создание центральной площадки России, объединяющей любителей и профессионалов в области фотоискусства и фотожурналистики, дающей возможность заявить о себе молодым талантам.

Фотослужба является одним из самых динамично развивающихся подразделений агентства. Она объединяет лучшие кадры и ресурсы, что позволяет создавать новые тренды в фотожурналистике. Следуя одной из основных целей агентства по обеспечению оперативной доставки фотоинформации из всех регионов мира, дирекция осуществляет фотоподдержку глобальных мировых и российских событий в области политики, экономики, культуры и спорта.

Фотослужба МИА "Россия сегодня" поставляет 1000 фотографий в сутки в форматах для печати, интернета и соцсетей с описаниями в соответствии с международными стандартами IPTC. Разработанная специалистами агентства уникальная система оперативного фотовыпуска "Блиц" позволяет за 90 секунд доставить в фотобанк кадр с мета-данными, что является абсолютным рекордом среди всех мировых агентств.

Фотослужба МИА "Россия сегодня" была фотохост-агентством таких государственно-значимых и деловых мероприятий последних лет, как 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, саммит G-20 в 2013 году, саммит АТЭС-2012, ПМЭФ – 2011 и 2010 годах. А также была фотохост-агентством мировых и региональных спортивных мероприятий – Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 в Казани, Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 в Сочи, Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани.

Все фотографии МИА "Россия сегодня" хранятся в крупнейшем в России фотобанке агентства — VisualRian. На данный момент в фотобанке агентства насчитывается более 1,3 млн. фотографий. С более полной информацией о составе фотобанка и условиями пользования им можно ознакомиться на сайте проекта.