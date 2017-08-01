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Новости агентства

"РИА Наука" поможет разобраться в выборах президента РАН

10:0001.08.2017
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© Fotolia / Pavel LosevskyЗдание Президиума Российской академии наук на Ленинском проспекте. Архивное фотоЗдание Президиума Российской академии наук на Ленинском проспекте. Архивное фото
© Fotolia / Pavel Losevsky

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В преддверии выборов президента Российской академии наук (РАН) проект "РИА Наука" в составе МИА "Россия сегодня" запустил мультимедийный навигатор, который поможет разобраться в многообразии предвыборных платформ и мнений, а также познакомит с кандидатами на пост главы крупнейшей в России площадки фундаментальных исследований. Проект включает новостные материалы о предвыборной кампании, интервью с кандидатами на пост президента Академии и их биографии.

Здание президиума Российской Академии наук в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Путин подписал указ о порядке избрания президента РАН

С 1 сентября в разделе проекта "РИА Наука" на ria.ru стартует онлайн-голосование за самого популярного среди читателей сайта кандидата.

Результаты голосования будут объявлены 18 сентября.

В рамках освещения ключевого события в жизни отечественной науки в 2017 году на площадке мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, 4) 19 сентября "РИА Наука" проведет дебаты с участием кандидатов на должность президента РАН. Центральной темой дебатов станет обсуждение предвыборных программ претендентов.

Выборы нового главы Академии состоятся в рамках общего собрания членов РАН, которое пройдёт с 25 по 29 сентября 2017 года.

Александр Сергеев
© РИА Новости / В. Песня
Кандидат в президенты РАН Александр Сергеев рассказал о развитии науки
Руководитель проекта "РИА Наука" Анна Урманцева: "Выборы президента РАН являются важнейшим пунктом в "биографии" России, история которой напрямую зависит от достижений отечественных ученых. В наше время амбиции сильного и независимого государства можно реализовать только при опоре на отлаженную схему взаимодействия фундаментальной и прикладной науки. Направлениями фундаментальной науки традиционно занималась Российская академия наук. Она всегда привлекала в свои ряды людей, чей незаурядный ум, творческие способности, смелость мышления и эксклюзивность образования были под стать самым высшим образцам произведений искусства. В РАН и правда работают люди — "произведения искусства", — вручную "вылепленные" с помощью своих научных руководителей, составивших славу фундаментальной науки советского времени. Сейчас очень важно выбрать деятельного, современного, "многозадачного" президента РАН, который смог бы совершить невероятное: сменить вектор падения российской науки на вектор взлета. Я очень рада, что такое важное событие, как дебаты между кандидатами в президенты РАН, пройдет у нас, в МИА "Россия сегодня".
Здание президиума Российской Академии наук в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Правительство пошло навстречу РАН по вопросу выборов главы Академии наук

"РИА Наука" — тематический проект в составе МИА "Россия сегодня", цель которого информировать о достижениях фундаментальной и прикладной науки, наукоемких отраслей экономики России и мира. Среди ключевых материалов проекта — научно-популярные статьи о фундаментальных законах и разнообразных свойствах объектов природы, изобретениях, технологиях и научных открытиях. Проект включает экспертные мнения и аналитику по широкому кругу научных тем и вопросов, интересные факты из истории российской и мировой науки, инфографику, видео, опросы, интернет-голосования.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ.

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