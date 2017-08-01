"РИА Наука" поможет разобраться в выборах президента РАН

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В преддверии выборов президента Российской академии наук (РАН) проект "РИА Наука" в составе МИА "Россия сегодня" запустил мультимедийный навигатор, который поможет разобраться в многообразии предвыборных платформ и мнений, а также познакомит с кандидатами на пост главы крупнейшей в России площадки фундаментальных исследований. Проект включает новостные материалы о предвыборной кампании, интервью с кандидатами на пост президента Академии и их биографии.

С 1 сентября в разделе проекта "РИА Наука" на ria.ru стартует онлайн-голосование за самого популярного среди читателей сайта кандидата.

Результаты голосования будут объявлены 18 сентября.

В рамках освещения ключевого события в жизни отечественной науки в 2017 году на площадке мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, 4) 19 сентября "РИА Наука" проведет дебаты с участием кандидатов на должность президента РАН. Центральной темой дебатов станет обсуждение предвыборных программ претендентов.



Выборы нового главы Академии состоятся в рамках общего собрания членов РАН, которое пройдёт с 25 по 29 сентября 2017 года.

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