10VK: РИА Новости и ВКонтакте назвали самый обсуждаемый сериал

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Крупнейшая социальная сеть России и СНГ "Вконтакте" в рамках совместного проекта с РИА Новости составила рейтинг самых обсуждаемых сериалов среди пользователей ресурса в июле.

Первую строчку в списке заняла "Игра престолов" — американский телесериал, снятый в жанре фэнтези. Он лидирует со значительным отрывом — более 76 тысяч упоминаний против 53 тысяч у ближайшего "соперника" — британской научно-фантастической саги о межгалактических путешествиях во времени "Доктор Кто", которая занимает в рейтинге второе место. Замыкает тройку лидеров канадско-ирландский сериал "Викинги", в основу которого положен скандинавский фольклор раннего Средневековья — его пользователи "Вконтакте" упомянули более 34 тысяч раз.

В десятку самых обсуждаемых вошли также такие сериалы, как "Молодой папа" (более 24,4 тысячи упоминаний), "Американские боги" (14,3 тысячи), "Ходячие мертвецы" (12,7 тысячи), "Твин Пикс"(9,6 тысячи), "Американская история ужасов" (9,5 тысячи), "Большая маленькая ложь" (8,7 тысячи) и "Теория большого взрыва" (6,9 тысячи

— крупнейшая европейская социальная сеть. Каждый месяц ресурс посещают свыше 95 миллионов человек, а количество пользователей на мобильных устройствах достигает 78 миллионов. Активная аудитория встроенного мессенджера ВКонтакте составляет 82 миллиона ежемесячно.

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