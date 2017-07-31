10VK: РИА Новости и ВКонтакте назвали самый обсуждаемый сериал

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Крупнейшая социальная сеть России и СНГ "Вконтакте" в рамках совместного проекта с РИА Новости составила рейтинг самых обсуждаемых сериалов среди пользователей ресурса в июле.
Первую строчку в списке заняла "Игра престолов" — американский телесериал, снятый в жанре фэнтези. Он лидирует со значительным отрывом — более 76 тысяч упоминаний против 53 тысяч у ближайшего "соперника" — британской научно-фантастической саги о межгалактических путешествиях во времени "Доктор Кто", которая занимает в рейтинге второе место. Замыкает тройку лидеров канадско-ирландский сериал "Викинги", в основу которого положен скандинавский фольклор раннего Средневековья — его пользователи "Вконтакте" упомянули более 34 тысяч раз.
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