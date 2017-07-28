Проект "Россия сегодня" приходит в новые регионы для помощи детям

Проект Россия сегодня приходит в новые регионы для помощи детям

Проект Россия сегодня приходит в новые регионы для помощи детям

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Проект "Найди меня, мама" медиагруппы "Россия сегодня", благотворительного фонда "САФМАР" и "Благотворительного фонда Николая Расторгуева" расширяет географию: к числу участников присоединились еще 23 детских дома в Саратовской и Оренбургской областях, а также в Удмуртии.

"Проект "Найди меня, мама", которому немногим более года, продолжает обретать новых партнеров и участников. Среди них фонд "Измени одну жизни", "Волонтеры в помощь детям-сиротам", Международный фонд IFTI. Мы говорим большое спасибо всем, кто вместе с нами помогает решать проблему социального сиротства. Участие в проекте еще трех российских регионов позволит нам рассказать о трехстах судьбах детей и поможет, как мы все надеемся, найти им любящие семьи", — отмечает Куратор проекта, заместитель директора Дирекции государственных интернет-проектов МИА "Россия сегодня" Ирина Кедровская.

"Найди меня, мама" — благотворительный проект, направленный на популяризацию усыновления и приема в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Инициатива стартовала в апреле 2016 года.

В планах организаторов добавить в актив еще 300 видеоанкет детей, чтобы помочь им обрести семью или воплотить заветную мечту.

© МИА "Россия сегодня" Проект "Россия сегодня" приходит в новые регионы для помощи детям © МИА "Россия сегодня" Проект "Россия сегодня" приходит в новые регионы для помощи детям

За развитие проекта МИА "Россия сегодня" в 2017 году было награждено дипломом "Социально ответственное СМИ" в рамках V Ежегодной Национальной Программы "Лучшие социальные проекты России".

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