Здание МИА Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве. Архивное фото

Здание МИА Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Петербургский Международный Юридический Форум, на котором ежегодно собираются министры юстиции, председатели верховных судов, генеральные секретари международных организаций и главы юридических фирм-лидеров рынка, вручил РИА Новости благодарность за активную информационную поддержку форума.

Агентство "РИА Новости" выступило Генеральным информационным агентством Петербургского международного юридического Форума 2017. В рамках информационной поддержки Агентство обеспечивало активное освещение форума. Все ключевые новости и интервью с ведущими игроками мира юриспруденции можно прочесть на ria.ru.

Петербургский Международный Юридический Форум ежегодно собирает Министров юстиции, Председателей верховных судов, генеральных секретарей международных организаций, глав юридических фирм-лидеров рынка, руководителей юридических служб крупнейших компаний, представителей государственных регуляторов, международных организаций и юридических школ. Ключевая миссия Форума — продвижение идей модернизации права в условиях происходящих сегодня глобальных изменений. В работе VII ПМЮФ 2017 г. приняли участие 4180 участников из 79 стран мира.

Форум посетили 72 иностранных официальных делегации, почетными гостями Форума стали 8 Министров и Заместителей Министра юстиции. Широко были представлены Конституционные и Верховные суды: 38 делегаций, 22 из которых представлены на уровне Председателя и Заместителя Председателя.